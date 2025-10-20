Nicușor Dan, după decizia CCR de respingere a reformei pensiilor speciale: Urmează un nou proiect de lege

Președintele Nicușor Dan promite redactarea unui nou text legislativ, care să corecteze o „prevedere anormală – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a scris președintele.

CCR a respins legea care modifica condițiile de pensionare ale magistraților. Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles în urmă cu căteva săptămâni că ar putea demisiona în acest caz.

Președintele Nicușor Dan a explicat însă că, în opinia sa, premierul își poate continua mandatul.

Guvernul a informat că va transmite o reacție după comunicatul CCR privind explicațiile deciziei luate.