Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
În cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga a încasat mai mulți bani din pensia specială decât din salariu. Sumele sunt halucinante pentru un om de rând

Pe parcursul celor cinci ani de mandat, judecătorul CCR Cristian Deliorga,  care cumulează pensia specială cu salariul, a strâns din prima sursă amintită cu 400.000 de lei mai mult decât din leafă, potrivit Newsweek România.

Deliorga, al treilea de la stânga, este judecător CCR din 2019. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea
Cristian Deliorga este judecător CCR de mai bine de cinci ani, fiind votat de Parlament, pentru un mandat de nouă ani, la propunerea PSD. 

S-a pensionat în iunie 2019, aproape concomitent cu numirea sa la CCR. Anterior, activase ca procuror şi vicepreşedinte al CSM.  

În paralel cu pensia specială, a încasat și salariul de judecător. Din 2021 încoace, în fiecare an, judecătorul Cristian Deliorga a încasat o pensie specială mai mare decât salariul de judecător al CCR.

În cinci ani de mandat ca judecător CCR, câștigurile din pensii a totalizat 2.147.000 de lei, pensia medie lunară fiind de 40.000 de lei net.

În aceeași cinci ani de mandat, salariile de judecător CCR au cumulat 1.760.000 lei, salariul mediu lunar fiind 32.500 lei net.

Practic, judecătorul Deliorga a încasat o pensie specială medie cu 8.500 lei net mai mare decât salariul, concluzionează sursa citată.

Newsweek România relatează despre un moment controversat de la ceremonia din Parlament în care Nicușor Dan a devenit președintele României: când șeful statului a mers să dea mâna cu cei nouă judecători CCR.

Mai mulți utilizatori ai Facebook au considerat că unul dintre judecători i-a întors cu bună știință spatele președintele lui Nicușor Dan. Era vorba de judecătorul CCR Cristian Deliorga.

Luna aceasta, premierul Ilie Bolojan vrea să interzică realizarea cumulului pensie-salariu. Măsura ar putea ajunge la CCR, unde Cristian Deliorga va fi unul din cei nouă  judecători care o vor analiza, scrie sursa citată.

