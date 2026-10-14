 Furau din SUA și cumpărau în România case, mașini de lux și bijuterii. Cum acționa rețeau de români destructurată de DIICOT și FBI | adevarul.ro
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Video Furau din SUA și cumpărau în România case, mașini de lux și bijuterii. Cum acționa rețeau de români destructurată de DIICOT și FBI

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Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale falsificate.

Banii din infracțiuni comise în SUA, investiți în mașini de lux, case și bijuterii
Banii din infracțiuni comise în SUA, investiți în mașini de lux, case și bijuterii Foto: Poliția Română

Membrii grupării au urmărit să obțină profituri prin diminuarea taxelor vamale pentru importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Potrivit anchetatorilor, aceștia au comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul SUA, iar ulterior ar fi spălat banii obținuți prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, mașini de lux și bijuterii în România.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ancheta vizează o grupare constituită în anul 2021, ai cărei membri ar fi recurs la documente falsificate pentru a reduce taxele vamale datorate la importul unor autoturisme de lux din SUA.

Rețea de români, vizată de DIICOT după furturi și tâlhării în SUA
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Rețea de români, vizată de DIICOT după furturi și tâlhării în SUA Foto: Poliția Română

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, a transmis DIICOT.

În cadrul anchetei, procurorii și polițiștii au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București.

FBI a colaborat cu anchetatorii români

Investigațiile desfășurate în cooperare cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA au scos la iveală că membrii grupării ar fi acționat și pe teritoriul american, unde ar fi comis mai multe infracțiuni, printre care furt, înșelăciune și tâlhărie.

Ulterior, banii obținuți în urma acestor activități erau spălați în România, prin achiziționarea unor bunuri de valoare.

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, a precizat DIICOT.

Operațiunea este coordonată de procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța-Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate-Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, al brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, precum și al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea.

La operațiune participă, de asemenea, jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și reprezentanți ai Autorității Vamale Române- Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța.

Procurorii precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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