Schema prin care au fost obținute, cu documente false, credite de aproape 2 milioane de lei. Percheziții la 27 de adrese din Prahova

Polițiștii din Prahova au descins miercuri, 14 octombrie, la 27 de adrese din județ, într-un dosar care vizează infracțiuni de fals și înșelăciune. Anchetatorii suspectează că mai multe persoane ar fi obținut împrumuturi de la cooperative de credit folosind documente falsificate, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1,9 milioane de lei.

Polițiștii au descins la 27 de adrese Foto: arhivă Poliția Română

Perchezițiile au fost efectuate în municipiile Ploiești și Câmpina, în orașele Breaza și Boldești-Scăeni, dar și în mai multe comune din județ, relatează Observatorul Prahovean.

Din cercetările desfășurate până în prezent a reieșit că, în perioada 2023-2026, persoanele vizate ar fi falsificat contracte de împrumut încheiate cu cooperative de credit.

Anchetatorii susțin că ar fi fost contrafăcute semnăturile giranților și ale debitorilor, fiind folosite și adeverințe de venit false pentru obținerea finanțărilor.

Surse din anchetă arată că valoarea unui împrumut obținut prin aceste metode era cuprinsă între 42.000 și 65.000 de lei.

Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la aproximativ 1,9 milioane de lei.

Mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Surse: Dosarul vizează credite contractate prin intermediul a două CAR-uri din Ploiești

Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Observatorul Prahovean, dosarul vizează credite contractate prin intermediul a două Case de Ajutor Reciproc (CAR) din Ploiești și Câmpina. Surse judiciare susțin că persoanele implicate ar fi folosit datele unor terți pentru întocmirea dosarelor de credit, fără ca aceștia să cunoască sau să își dea acordul pentru garantarea împrumuturilor.

Polițiștii continuă audierile persoanelor vizate de perchezițiile desfășurate miercuri, urmând să stabilească rolul fiecăruia în presupusul mecanism de fraudare și dacă în schemă au fost implicate și alte persoane.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Ploiești și de jandarmii Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești.