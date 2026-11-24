O descoperire arheologică importantă a fost făcută sub Hagia Sofia, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din lume. O rețea de tuneluri, galerii și încăperi subterane, despre a cărei existență circulau zvonuri de sute de ani, a fost scoasă la lumină în urma unor lucrări de conservare desfășurate la celebrul edificiu din Istanbul.

1/7 Imagine cu tunelurile aflate sub Marea Moschee Hagia Sofia Foto: AFP

Unele dintre pasajele descoperite au sute de metri lungime, iar specialiștii cred că rețeaua subterană ar putea fi mult mai extinsă decât s-a stabilit până acum. Potrivit Ministerului Culturii și Turismului din Turcia, anumite structuri ar putea fi chiar mai vechi decât actuala construcție Hagia Sofia, ridicată în secolul al VI-lea, notează CNN.

Monumentul a fost construit în anul 537, în timpul împăratului bizantin Iustinian I, pe locul unor lăcașuri de cult mai vechi, care au fost ridicate, la rândul lor, peste un templu roman. De-a lungul istoriei, edificiul a funcționat ca biserică, apoi ca moschee și muzeu. Din 2020, a redevenit moschee.

Aproape 3.000 de tone de moloz, îndepărtate din subteranele monumentului

O rețea de tuneluri vechi de secole, descoperită sub Hagia Sofia din Istanbul. Foto: Pixabay

Descoperirile au început în primele luni ale anului 2025, în timpul operațiunilor de curățare a pivnițelor boltite, aflate sub ceea ce reprezenta odinioară curtea interioară a Hagiei Sofia.

De atunci, echipele de specialiști au lucrat la degajarea, documentarea și conservarea structurilor. Investigațiile au scos la iveală tuneluri, canale de apă, încăperi boltite, o structură funerară și un pasaj despre care se crede că ar avea legătură cu o stradă romană din secolul al V-lea.

Până în prezent, au fost îndepărtate aproape 3.000 de tone de materiale și resturi acumulate în subteran. De asemenea, aproximativ 420 de metri de tuneluri au fost curățați, iar lucrările continuă. Specialiștii iau în calcul posibilitatea ca rețeaua să se întindă pe distanțe mult mai mari, de ordinul kilometrilor.

Procesul de curățare și cercetare este documentat cu ajutorul tehnologiei de scanare laser terestră, care permite înregistrarea detaliată a structurilor descoperite.

Ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a vizitat zona și a prezentat câteva dintre rezultatele cercetărilor pe 20 noiembrie.

„De-a lungul istoriei, această rețea subterană a îndeplinit funcții importante în distribuția apei și evacuarea apelor pluviale. Prin lucrările noastre, pe măsură ce descoperim structurile subterane ale Hagiei Sofia, ne aprofundăm și cunoștințele despre infrastructura istorică de gestionare a apei din Istanbul”, a declarat oficialul.

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Șase încăperi și nouă tuneluri, identificate până acum

Cercetătorii au identificat până în prezent șase încăperi conectate prin nouă tuneluri. Cel mai lung pasaj are aproximativ 180 de metri curățați, iar traseul său ar putea avea o semnificație istorică deosebită.

Potrivit ministrului Mehmet Nuri Ersoy, tunelul ar putea urma traseul unui vechi drum roman. Acesta se desfășoară paralel cu fațada de intrare a monumentului, pornind din fața Madrasei Fatih și continuând către zona destinată accesului vizitatorilor.

O altă descoperire importantă a fost făcută în zona cunoscută drept Grădina Vizirului, unde se află o structură funerară romană subterană. În timpul lucrărilor, echipele au coborât aproximativ 1,5 metri sub podeaua acoperită de noroi și au identificat elemente care ar putea aparține unei perioade anterioare construirii actualei Hagia Sofia.

„Credem că această secțiune datează dintr-o perioadă anterioară structurii actuale a Hagiei Sofia. În acest fel, scoatem la lumină și straturile de construcție aflate sub monument, care aparțin unor epoci diferite”, a explicat ministrul turc.

Tunelurile ar putea fi deschise publicului

Autoritățile turce iau în calcul posibilitatea ca anumite porțiuni ale rețelei subterane să fie amenajate pentru vizitare. Obiectivul este ca patrimoniul istoric ascuns sub monument să poată fi descoperit și de turiști, însă nu a fost anunțat deocamdată un calendar pentru deschiderea acestora.

Istoricul și ghidul turistic Hasan Barış Partal consideră că descoperirea ar putea deveni una dintre cele mai importante atracții ale turismului cultural din Istanbul în ultimii ani.

„Sub acest monument impresionant se află o altă poveste fascinantă a Constantinopolului imperial”, a explicat acesta, făcând referire la vechea denumire a orașului și la sistemul extins de alimentare cu apă dulce.

Potrivit istoricului, canalele subterane ar fi putut fi conectate la marile apeducte ale orașului antic, oferind noi indicii despre nivelul remarcabil al ingineriei din perioada respectivă.

Acesta a comparat experiența unei eventuale vizite în subteranele Hagiei Sofia cu explorarea Grotei Vaticanului, aflată sub Bazilica Sfântul Petru, unde sunt înmormântați mai mulți papi. Deși cele două locuri au avut funcții istorice diferite, ambele oferă posibilitatea descoperirii unei lumi ascunse sub monumente emblematice.

Hagia Sofia face obiectul unui amplu proiect de conservare început în 2025, desfășurat pe o perioadă de trei ani. Lucrările vizează inclusiv restaurarea cupolei centrale și îmbunătățirea rezistenței clădirii la cutremure.

Intervenția este considerată una dintre cele mai ample desfășurate la monument în aproape 1.500 de ani de existență. Construcția a rezistat schimbărilor de imperii și numeroaselor transformări istorice, iar cercetările actuale ar putea dezvălui noi detalii despre infrastructura și istoria orașului Constantinopol.