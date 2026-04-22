Percheziții DIICOT în trei județe: cum opera rețeaua de trafic de droguri, destructurată. Clienți minori și plăți în criptomonede

Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat, miercuri, 21 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Anchetatorii susțin că rețeaua era bine structurată, iar liderul grupării avea un rol esențial inclusiv în instruirea celorlalți membri.

„Din probele administrate a reieşit faptul că, în perioada la finele anului 2025, pe raza judeţului Gorj, 4 suspecţi au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din comercializarea de substanţe interzise. Actele de urmărire penală au arătat că, unul dintre suspecţi, iniţiator şi lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activităţile de procurare şi vânzare de substanţe interzise şi-a asumat şi rolul de a-i învăţa pe ceilalţi membri modalităţi de prepare şi porţionare a drogurilor şi substanţelor psihoactive”, au transmis procurorii.

Potrivit anchetatorilor, gruparea s-a extins ulterior, prin cooptarea altor membri care aveau roluri clare în transportul și distribuția drogurilor. În paralel, și alte persoane din anturaj au intrat în circuitul ilegal.

„De asemenea, cercetările au reliefat, că alţi doi suspecţi, neafiliaţi, dar aflaţi în anturajul grupării de criminalitate organizată, au intrat în circuitul de comercializare de droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive, procurate preponderent de la membrii grupului infracţional organizat. Investigaţiile au stabilit că membrii recrutaţi pentru operaţiunile de vânzare, fie au comercializat substanţele în mod direct, fie au adoptat metoda dead drop, plasând «dozele» în diferite locaţii şi transmiţând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceştia efectuau plata”, explică procurorii.

Un aspect care a atras atenția anchetatorilor este modul de plată folosit de clienți, dar și strategia de fidelizare a acestora.

„Din probatoriu a reieşit că suspecţii au stabilit pentru vânzare suma de 100 de lei pentru o punguţă cu conţinut de un gram, iar pentru a-şi fideliza clienţii aplicau şi anumite reduceri, preţul solicitat pentru o punguţă cu 3 grame de substanţă fiind de 250 lei”, au mai precizat reprezentanții DIICOT.

Anchetatorii susțin că, în multe cazuri, contravaloarea drogurilor era achitată în criptomonedă, iar banii erau ulterior convertiți și depozitați în portofele electronice.

În urma cercetărilor, au fost ridicate cantități de droguri și au fost identificați mai mulți consumatori, majoritatea elevi din județul Gorj, unii dintre aceștia având vârste de până la 15 ani.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, iar acțiunea este desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj.