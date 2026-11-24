Operațiunea militară de capturare a lui Fausto Isidro Meza Flores, desfășurată în urma unui schimb violent de focuri, alimentează temerile privind izbucnirea unei lupte pentru controlul unuia dintre cele mai puternice carteluri din regiune.

Capturarea lui Fausto Isidro Meza Flores, baron al drogurilor Foto: X@blogdelnarcoorg

Capturarea lui Fausto Isidro Meza Flores, liderul unei organizații criminale care controlează rutele de trafic de droguri de-a lungul graniței dintre Statele Unite și Mexic, riscă să declanșeze un nou val de violențe într-o regiune deja devastată de conflictele teritoriale dintre clanuri rivale, scrie The Wall Street Journal.

Meza Flores a fost capturat vineri seara, în urma unui schimb intens de focuri în care forțele speciale ale armatei mexicane, sprijinite de elicoptere de luptă, s-au confruntat cu sute de oameni înarmați, în orașul Guasave, din statul Sinaloa, în nord-vestul Mexicului. Potrivit autorităților, patru militari mexicani și cel puțin șapte membri ai grupării criminale au fost uciși în timpul operațiunii.

În vârstă de 44 de ani, Meza Flores, cunoscut sub porecla „El Chapo Isidro”, a urcat treptat în ierarhia lumii interlope mexicane în ultimele două decenii. El a ajuns să conducă rămășițele cartelului Beltrán Leyva, după ce și-a consolidat controlul asupra părții de nord a statului Sinaloa. Ulterior, și-a extins influența spre sud, în direcția capitalei statului, Culiacán.

Principalul său posibil succesor este mâna sa dreaptă, Óscar Gastélum, cunoscut sub porecla „Muzicianul”. Totuși, schimbarea conducerii ar putea declanșa o luptă pentru controlul organizației criminale, așa cum s-a întâmplat deja în mai multe zone din Sinaloa, considerată leagănul traficului internațional de droguri din Mexic.

În ultimii doi ani, Cartelul Sinaloa, cel mai mare producător și distribuitor de fentanil din Mexic, a fost sfâșiat de un război sângeros între principalele facțiuni ale organizației, conduse de fiii celor doi fondatori: Ismael „El Mayo” Zambada și Joaquín „El Chapo” Guzmán.

Cel puțin 7.000 de persoane au fost ucise sau date dispărute în acest conflict, care nu dă semne că s-ar apropia de final. Ambele facțiuni se află, de asemenea, în vizorul autorităților mexicane și americane.

Meza Flores și-a extins influența

În timp ce clanurile rivale din Cartelul Sinaloa se luptau între ele, Meza Flores și-a extins influența asupra a 12 dintre cele 20 de municipalități ale statului, a declarat Ismael Bojórquez, redactorul publicației Riodoce din Culiacán, care urmărește îndeaproape activitatea traficanților de droguri din regiune.

Meza Flores, care și-a început activitatea ca traficant de droguri de mică anvergură și comerciant de fier vechi, s-a implicat puternic în administrațiile locale din zonă. Acesta ar fi plasat oameni în funcții-cheie pentru a obține contracte profitabile de achiziții publice și lucrări de infrastructură, a explicat Bojórquez.

În ultima perioadă, Meza Flores s-a aliat în mare măsură cu facțiunea cunoscută sub numele de „Mayitos”, condusă de Ismael „Mayo Flaco” Zambada. El reușise să alunge facțiunea rivală, numită „Chapitos”, dintr-o mare parte a nordului statului Sinaloa. Gruparea Chapitos este condusă de doi dintre fiii lui Guzmán, care se află în închisoare în Statele Unite.

„Capturarea lui El Chapo Isidro introduce un grad foarte mare de incertitudine în războiul dintre Chapitos și Mayitos”, a declarat Bojórquez.

În absența sa, regiunea s-ar putea confrunta cu anarhie și violențe, dacă cinci sau șase lideri de rang secund ai organizației vor încerca să preia conducerea.

„Au foarte multe arme, oameni înarmați și bani”, a avertizat jurnalistul.

Puterea militară a organizației a fost demonstrată din plin vineri seara, când membrii săi au opus rezistență forțelor armate mexicane, care au folosit elicoptere pentru a ataca pozițiile acestora.

După capturarea liderului, autoritățile au confiscat o pușcă Barrett de calibrul .50, zece arme de foc de diferite calibre, un lansator de grenade, două grenade de mână, încărcătoare și muniție de diverse calibre, echipamente tactice, droguri și bani.

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„Vă scriu din mijlocul terorii și al fricii”, a transmis unei prietene din Ciudad de México o femeie care a trăit pe viu confruntările violente din Guasave. „Știi cumva cum se va termina acest coșmar? M-am ascuns printre piesele de mobilier.”

Luptele de vineri au lăsat în urmă, pe străzile orașului cu aproximativ 80.000 de locuitori, resturile carbonizate ale unor vehicule blindate artizanal, construite de cartel. De asemenea, au fost abandonate camioane și autoturisme confiscate de oamenii înarmați și folosite pentru blocarea drumurilor, o tactică utilizată frecvent de cartelurile mexicane în confruntările cu forțele de securitate.

Ministerul mexican al Apărării a anunțat că, pe lângă Meza Flores, forțele de securitate au capturat alți șapte presupuși membri ai grupării, printre care persoane responsabile de finanțele și logistica organizației.

Meza Flores și alți doi suspecți au fost transportați sâmbătă dimineață la Ciudad de México, în timp ce ceilalți bărbați capturați au fost duși la Culiacán.

Organizația condusă de Meza Flores exercita un control aproape total asupra producției și traficului de fentanil din nordul statului Sinaloa, precum și asupra rutelor de transport peste graniță, în statul Sonora. Extinderea puterii sale l-a transformat într-o țintă importantă pentru autoritățile americane.

Cel mai recent episod dintr-o serie de arestări ale unor lideri importanți ai cartelurilor de droguri

Capturarea sa reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de arestări ale unor lideri importanți ai cartelurilor de droguri, după uciderea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera, șeful celei mai puternice organizații de trafic de droguri din Mexic, Cartelul Jalisco Noua Generație.

Oseguera a fost ucis în februarie, în timp ce încerca să scape de forțele speciale ale armatei mexicane. După moartea sa, oameni înarmați au blocat drumuri folosind mașini incendiate în 20 de state mexicane și au lansat atacuri asupra forțelor de securitate, în urma cărora 25 de membri ai Gărzii Naționale au fost uciși.

Administrația Trump a intensificat presiunile asupra președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, pentru destructurarea puternicelor organizații de trafic de droguri din țară.

Președintele american Donald Trump a insistat ca armata Statelor Unite să primească permisiunea de a desfășura operațiuni independente pe teritoriul Mexicului împotriva cartelurilor. Sheinbaum a acceptat sprijinul în materie de informații și cooperarea cu Washingtonul, însă a trasat o linie clară în ceea ce privește intervențiile militare unilaterale ale SUA pe teritoriul mexican.

Comandamentul Nord-American al Statelor Unite a felicitat armata mexicană

Potrivit Ministerului mexican al Apărării, capturarea lui Meza Flores a fost posibilă cu ajutorul informațiilor furnizate de serviciile americane.

După operațiune, Comandamentul Nord-American al Statelor Unite a felicitat armata mexicană și a precizat că instituția, alături de alte agenții americane, a sprijinit acțiunea.

Capturarea a avut loc la doar câteva zile după întâlnirea dintre Trump și Sheinbaum, desfășurată în marja unui summit organizat în China. Cu această ocazie, liderul american și-a reiterat acuzațiile potrivit cărora Mexicul ar fi controlat de cartelurile de droguri.

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Trump a exercitat, de asemenea, presiuni asupra guvernului mexican pentru a lua măsuri împotriva politicienilor suspectați de implicare în traficul de droguri.

În aprilie, Statele Unite l-au pus sub acuzare pe guvernatorul statului Sinaloa, Rubén Rocha Moya, alături de alți nouă actuali și foști oficiali locali, pentru că ar fi acceptat mită din partea facțiunii Chapitos a cartelului.

Washingtonul a solicitat extrădarea oficialilor acuzați, însă Sheinbaum a declarat că dovezile împotriva acestora nu sunt convingătoare. Persoanele vizate se află în continuare în libertate.

De când a preluat președinția, în 2024, Sheinbaum a declanșat o ofensivă împotriva mai multor lideri importanți ai cartelurilor, renunțând la abordarea indulgentă „îmbrățișări, nu gloanțe” promovată de predecesorul său, a declarat Raúl Benítez, expert în securitate la Universitatea Națională Autonomă din Mexic.

Cu toate acestea, susține expertul, autoritățile nu au acționat în aceeași măsură împotriva politicienilor și oamenilor de afaceri care facilitează traficul de droguri și spală profiturile obținute ilegal.

„Numărul marilor traficanți de droguri capturați a crescut enorm, însă aceștia sunt înlocuiți foarte repede”, a concluzionat Benítez.