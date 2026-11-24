Un caz revoltător a fost reclamat la o creșă din județul Iași, unde o fetiță în vârstă de doi ani ar fi fost pedepsită de educatoare și obligată să stea singură, timp de o oră și 11 minute, pe un scaun lângă un coș de gunoi. Incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere, iar părinții au sesizat Poliția și au cerut verificarea situației. Educatoarea a fost suspendată temporar, iar directorul unității și-a dat demisia.

Educatoarea a fost suspendată Foto: Shuterstock

Potrivit părinților, fetița ar fi fost izolată de ceilalți copii după ce a refuzat să participe la o activitate. Imaginile camerelor de supraveghere ar surprinde momentul în care copila este pusă să stea pe un scaun, lângă coșul de gunoi, unde ar fi rămas timp de 71 de minute, până când o îngrijitoare a intervenit.

Cazul a determinat mai multe familii să ceară explicații conducerii creșei și autorităților. 21 de părinți ai copiilor din aceeași grupă au semnat o petiție prin care solicită o anchetă, susținând că au observat schimbări de comportament la cei mici în relația cu educatoarea.

Psihologii DGASPC au evaluat fetița

Fetița a fost evaluată de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Reprezentanții instituției au anunțat că vor sesiza Inspectoratul Școlar pentru cercetarea disciplinară a educatoarei.

„Psihologii au confirmat faptul că, într-adevăr, lucrurile s-au petrecut așa cum s-a văzut și pe cameră și cum a povestit și copilul. A fost pedepsită, practic, fiind pusă de către educatoare să stea lângă un coș de gunoi”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtătorul de cuvânt al DGASPC Iași, potrivit ȘtirileProtv.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a dispus suspendarea temporară a educatoarei, în timp ce verificările continuă.

„Ea a fost suspendată temporar, urmează și alte verificări. Părinții au reclamat o situație în care un copil este supus unei situații care înseamnă abuz. Este grav, regretabil un astfel de caz”, a declarat Antonina Bliort, inspector în cadrul ISJ Iași.

Scandalul a avut consecințe și la nivelul conducerii unității. Directorul creșei și-a dat demisia, invocând motive personale.

Părinții fetiței au depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași împotriva educatoarei, pe care o acuză de purtare abuzivă.