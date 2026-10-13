Percheziţii DNA la Serviciul Permise şi Înmatriculări Ilfov. Sunt vizate fapte de luare de mită

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, marţi, percheziţii la sediul Serviciului Permise şi Înmatriculări Ilfov, într-un dosar de luare de mită în legătură cu promovarea examenului practic pentru obţinerea permisului auto.

Percheziții în Ilfov Foto: Shutterstock

Potrivit surselor judiciare, este vorba despre verificări privind suspiciuni de corupție legate de obținerea permiselor auto, iar anchetatorii verifică dacă aceste fapte ar fi fost făcute de polițiști și instructori auto.

În dosar sunt vizate fapte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor, dar şi pentru ridicarea mai rapidă a permiselor auto.

Conform primelor date din anchetă, candidații dornici să grăbească procedurile ar fi scos din buzunar în jur de 500 de euro pentru a obține o programare prioritară la proba practică, ocolind listele oficiale de așteptare. Anchetatorii analizează rolul instructorilor auto, care ar fi funcționat drept intermediari între cursanți și funcționarii instituției pentru facilitarea acestor plăți neoficiale.

„Aceștia ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare. În cursul zilei de 13 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 15 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, fiind vizat sediul unei instituții publice și domiciliile unor persoane fizice”, potrivit DNA.