Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov: 15 bolizi de lux, aduși din Andorra cu documente false. Printre modele, Aston Martin, McLaren, Porsche și Dodge

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat luni cinci percheziții domiciliare în București și Ilfov, într-un dosar ce vizează importul ilegal a 15 bolizi de lux din Andorra, pe baza unor documente falsificate. Printre suspecți se află și doi cetățeni străini.

Potrivit anchetatorilor, faptele sunt cercetate sub aspectul folosirii de documente vamale falsificate, spălării banilor, fals în declarații și complicitate la spălarea banilor, toate în formă continuată. Suspecții sunt un cetățean francez, un belgian și un român, alături de o firmă cu sediul în România.

Operațiune de milioane: bolizi de lux din Andorra, aduși cu acte false

Procurorii arată că, în datele de 9 ianuarie, 26 ianuarie și 10 februarie 2026, cei trei ar fi introdus în România 15 autoturisme de lux folosind acte false. Ulterior, ar fi disimulat atât proveniența reală a vehiculelor, cât și traseul sumelor de bani folosite la achiziție și obținute din revânzare.

„În baza unor acte de provenienţă falsificate, suspecţii au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux - Aston Martin Volante DB18, Aston Martin DBS Volante, Porsche GT4RS Cayman, Aston Martin DB12 Volante, Porsche 992 Targa 4S, McLaren 750S Spider, Ford Mustang, Mercedes SL63 AMG, Audi RS6, Cupra Formentor, Porsche 911 Carrera, Porsche Macan GTS, Lotus Emira, Ineos Grenadier şi Dodge RAM, iar, aferent acestor operaţiuni, au disimulat adevărata provenienţă şi circulaţia ulterioară a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”, au precizat procurorii.

Anchetatorii precizează că, în 21 ianuarie și 5 februarie 2026, persoane împuternicite de firma implicată ar fi depus la DRPCIV declarații pe proprie răspundere cu date neadevărate, pentru a facilita înmatricularea mașinilor și a ascunde proveniența acestora.

Cetățeanul francez și cel belgian au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de folosirea de documente vamale falsificate și spălare de bani în legătură cu toate cele 15 importuri. Ulterior, aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile și nu au voie să părăsească România.

Pentru a preveni ascunderea sau înstrăinarea vehiculelor, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra autoturismelor, iar procedurile de punere în aplicare a măsurii sunt în desfășurare.