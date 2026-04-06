Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov: 15 bolizi de lux, aduși din Andorra cu documente false. Printre modele, Aston Martin, McLaren, Porsche și Dodge

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat luni cinci percheziții domiciliare în București și Ilfov, într-un dosar ce vizează importul ilegal a 15 bolizi de lux din Andorra, pe baza unor documente falsificate. Printre suspecți se află și doi cetățeni străini.

Modelele Aston Martin, printre cele mai râvnite din lume. FOTO arhivă FB Aston Martin
Potrivit anchetatorilor, faptele sunt cercetate sub aspectul folosirii de documente vamale falsificate, spălării banilor, fals în declarații și complicitate la spălarea banilor, toate în formă continuată. Suspecții sunt un cetățean francez, un belgian și un român, alături de o firmă cu sediul în România.

Operațiune de milioane: bolizi de lux din Andorra, aduși cu acte false

Procurorii arată că, în datele de 9 ianuarie, 26 ianuarie și 10 februarie 2026, cei trei ar fi introdus în România 15 autoturisme de lux folosind acte false. Ulterior, ar fi disimulat atât proveniența reală a vehiculelor, cât și traseul sumelor de bani folosite la achiziție și obținute din revânzare.

În baza unor acte de provenienţă falsificate, suspecţii au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux - Aston Martin Volante DB18, Aston Martin DBS Volante, Porsche GT4RS Cayman, Aston Martin DB12 Volante, Porsche 992 Targa 4S, McLaren 750S Spider, Ford Mustang, Mercedes SL63 AMG, Audi RS6, Cupra Formentor, Porsche 911 Carrera, Porsche Macan GTS, Lotus Emira, Ineos Grenadier şi Dodge RAM, iar, aferent acestor operaţiuni, au disimulat adevărata provenienţă şi circulaţia ulterioară a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”, au precizat procurorii. 

Anchetatorii precizează că, în 21 ianuarie și 5 februarie 2026, persoane împuternicite de firma implicată ar fi depus la DRPCIV declarații pe proprie răspundere cu date neadevărate, pentru a facilita înmatricularea mașinilor și a ascunde proveniența acestora.

Cetățeanul francez și cel belgian au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de folosirea de documente vamale falsificate și spălare de bani în legătură cu toate cele 15 importuri. Ulterior, aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile și nu au voie să părăsească România.

Pentru a preveni ascunderea sau înstrăinarea vehiculelor, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra autoturismelor, iar procedurile de punere în aplicare a măsurii sunt în desfășurare.

Top articole

Partenerii noștri

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
stirileprotv.ro
image
La ce distanță de gardul casei trebuie preparat „grătarul” de Paște. Amenda poate ajunge și la 2.500 lei
gandul.ro
image
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
mediafax.ro
image
La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e turismul de criza carburanților: „Românii și-au schimbat obiceiul”
fanatik.ro
image
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cum poți plăti în rate facturile la gaz. Ghid complet pentru a scăpa de stresul costurilor mari într-o singură lună
playtech.ro
image
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Românul cu pensie de 25.488 lei. Top cele mai mari pensii speciale anunțate de CNPP
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
click.ro
image
„Doamne, ce reacție!” Laura Cosoi le-a spus fetițelor ce este „bebelușul din burtică”
click.ro
image
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!