Suflatul nasului este unul dintre primele lucruri pe care le facem atunci când suntem răciți. Deși oferă o senzație de ușurare, eliminarea secrețiilor cu prea multă forță poate avea efectul opus: poate accentua congestia nazală și poate favoriza apariția unor probleme la nivelul sinusurilor și urechilor.

Suflatul nasului este unul dintre primele lucruri pe care le facem atunci când suntem răciți. Foto: Shutterstock

Profesorul Adam Taylor, specialist în anatomie la Universitatea Lancaster din Marea Britanie, explică de ce acest obicei aparent inofensiv poate deveni problematic. Într-un articol publicat de The Conversation, preluat de Medical Xpress, acesta atrage atenția asupra presiunii care se formează în căile respiratorii atunci când ne suflăm nasul prea puternic.

Atunci când organismul se confruntă cu o infecție respiratorie, producția de mucus crește, iar mucoasa nazală se inflamează. Din această cauză, respirația devine dificilă, iar senzația de nas înfundat persistă chiar și după eliminarea secrețiilor.

Potrivit specialistului, corpul uman produce în mod obișnuit aproximativ 1,5 litri de mucus zilnic. Acesta are un rol important în protejarea sistemului respirator: menține umede căile respiratorii și împiedică microorganismele să pătrundă și să se fixeze în țesuturi.

În timpul unei răceli, cantitatea de mucus crește pentru a ajuta la eliminarea agenților infecțioși. În același timp, inflamația reduce spațiul prin care circulă aerul, ceea ce explică senzația persistentă de congestie.

De ce suflatul nasului poate agrava răceala

Problema apare atunci când încercăm să eliminăm secrețiile printr-un suflat foarte puternic. Potrivit profesorului Adam Taylor, acest gest produce o creștere semnificativă a presiunii în interiorul cavităților nazale.

În loc să fie eliminate, o parte dintre secreții pot fi împinse înapoi către sinusuri. Acest lucru poate irita suplimentar mucoasa inflamată și poate accentua senzația de nas înfundat.

Un mecanism asemănător se produce și în timpul strănutului, când aerul este expulzat cu viteză și forță ridicate.

Cum poate ajunge mucusul din nas în ureche

Un risc mai puțin cunoscut este legat de trompa lui Eustachio, canalul care conectează urechea medie cu partea din spate a gâtului.

Atunci când ne suflăm nasul cu prea multă forță, presiunea poate împinge aerul și secrețiile către această structură. În anumite condiții, mecanismul poate favoriza iritarea țesuturilor și apariția unei infecții la nivelul urechii medii.

Printre manifestările posibile se numără febra, amețelile, tulburările de echilibru și modificările auzului.

În situații excepționale, presiunea foarte mare poate provoca leziuni mai serioase. Literatura medicală descrie inclusiv cazuri rare de afectare a unor structuri osoase faciale, probleme de vedere sau hemoragii intracraniene. Aceste complicații sunt însă extrem de neobișnuite și nu reprezintă un motiv de îngrijorare în cazul suflatului normal al nasului.

Greșeala pe care mulți oameni o fac atunci când răcesc. Medicamentele care nu ajută și pot face mai mult rău

Cum trebuie să ne suflăm nasul atunci când suntem răciți

Pentru a evita agravarea simptomelor, profesorul Adam Taylor recomandă să nu eliminăm secrețiile cu forță și să evităm repetarea excesivă a acestui gest.

Atunci când mucusul este foarte gros, este indicat să încercăm mai întâi să îl fluidizăm. Soluțiile saline nazale pot ajuta la subțierea secrețiilor, iar aburul poate facilita temporar eliminarea acestora.

Specialistul recomandă o tehnică simplă:

Astupă ușor una dintre nări.

Suflă delicat aerul prin nara rămasă liberă, fără să forțezi.

Repetă procedura pentru cealaltă nară.

O altă variantă este aspirarea ușoară a secrețiilor către partea din spate a gâtului și înghițirea lor. Deși poate părea neplăcută, această practică nu este periculoasă în mod obișnuit. Mucusul ajunge în stomac, unde acidul gastric contribuie la distrugerea microorganismelor.

Spray-urile nazale pot agrava congestia dacă sunt folosite prea mult

O altă greșeală frecventă în tratarea nasului înfundat este utilizarea excesivă a spray-urilor nazale decongestionante.

Produsele care conțin xilometazolină sau oximetazolină pot elibera rapid căile respiratorii și pot reduce temporar congestia. Totuși, folosirea lor pentru o perioadă prea lungă poate produce efectul invers.

După administrări repetate, eficiența substanțelor poate scădea, iar nasul se poate înfunda din nou, uneori chiar mai puternic decât înainte. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de congestie de rebound sau rinită medicamentoasă.

Din acest motiv, astfel de spray-uri trebuie utilizate conform prospectului și nu mai mult de cinci zile, potrivit recomandărilor prezentate în articol.

Nasul înfundat este, de fapt, o reacție naturală a organismului

Profesorul Adam Taylor explică faptul că secrețiile nazale abundente și congestia reprezintă, în cele mai multe cazuri, reacții normale ale sistemului imunitar în fața unei infecții.

Chiar dacă sunt neplăcute, aceste manifestări contribuie la protejarea organismului și tind să se amelioreze pe măsură ce răceala trece.

Prin urmare, scopul nu ar trebui să fie eliminarea completă și imediată a mucusului, ci reducerea disconfortului fără a exercita presiune inutilă asupra sinusurilor și urechilor.

Suflatul nasului nu trebuie evitat, însă este important să fie făcut cu blândețe, câte o nară pe rând.