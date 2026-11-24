A intrat la Medicină cu gândul de a deveni cardiolog, însă un accident grav, în urma căruia a stat 23 de zile în comă, i-a schimbat atât viața, cât și planurile profesionale. Andreea Iordăchescu a absolvit facultatea, a obținut 867 de puncte la Rezidențiat și a ales neurologia, după ce, în anii de recuperare, a început să-și studieze propriul caz.

Andreea Iordăchescu este acum medic rezident în specialitatea Neurologie Foto: Andreea Iordăchescu/FB

În februarie 2021, când avea doar 19 ani și era studentă în anul întâi la Medicină, Andreea Iordăchescu se afla la Gura Humorului, împreună cu o prietenă, când au plecat la plimbare cu un ATV. Cele două s-au răsturnat într-o râpă, iar vehiculul a căzut peste Andreea, provocându-i leziuni grave. Șansele de supraviețuire erau reduse, însă eforturile medicilor și rugăciunile familiei au ajutat-o să treacă peste momentul critic. După 23 de zile de comă profundă, tânăra s-a trezit.

1/6 Andreea Iordăchescu este acum medic rezident în specialitatea Neurologie Foto: Andreea Iordăchescu/FB

La aproape șase ani de la acel moment, tânăra din Iași a absolvit cei șase ani de facultate și a reușit să-și împlinească visul de a deveni medic. A obținut 867 de puncte din 950 la examenul de Rezidențiat și a ales specializarea Neurologie.

„Medic rezident Neurologie. Nimic nu e întâmplător. Unele visuri sunt meniri. Astăzi visele au devenit realitate”, a scris Andreea pe pagina sa de Facebook.

Accidentul care i-a schimbat viața. Medicii nu îi dădeau șanse mari de supraviețuire

După accidentul din 10 februarie 2021, Andreea a fost transportată inițial la spitalul din Suceava, apoi transferată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Tânăra suferise un traumatism cranio-cerebral sever, o contuzie pulmonară gravă și o hemoragie alveolară, adică sângerări la nivelul alveolelor pulmonare.

A urmat o perioadă extrem de dificilă. Andreea a stat 22 de zile în comă profundă, iar în cea de-a 23-a zi s-a trezit. Revenirea ei a fost considerată o adevărată minune, având în vedere gravitatea leziunilor și prognosticul rezervat al medicilor.

„Au luptat pentru mine. În 2021, pe 10 februarie am avut un accident grav, 22 de zile de comă de gradul patru. Nu am avut șansă de viață. Eu am vrut să lupt să trăiesc, mi-am dorit să fiu în viață și după a 23-a zi m-am trezit și am început să plâng. Dumnezeu mi-a dat zile și atunci, după ce m-am trezit, întregul personal, întreaga echipă medicală s-a mobilizat”, povestea tânăra.

În perioada în care Andreea se afla la Terapie Intensivă, familia și apropiații au sperat într-o revenire. După ce s-a trezit, însă, lupta nu s-a încheiat. Tânăra avea dificultăți de mișcare și de vorbire și a avut nevoie de o perioadă îndelungată de recuperare.

Familia a încercat să o ducă la o clinică specializată din Germania, iar povestea ei a mobilizat numeroși oameni care au contribuit financiar pentru ca tânăra să poată beneficia de tratamentele necesare. Ulterior, Andreea și-a reluat cursurile universitare, continuând în paralel recuperarea.

A revenit în spital pe propriile picioare, pentru a le mulțumi celor care au luptat pentru ea.

În noiembrie 2022, la aproape doi ani de la accident, Andreea s-a întors la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, unde medicii îi salvaseră viața. De această dată, a ajuns în secția de Terapie Intensivă pe propriile picioare. Era studentă în anul al III-lea la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și a vrut să le mulțumească celor care au luptat pentru ea.

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„Nu conștientizam nimic. Vreau să vă mulțumesc că ați luptat pentru că acum sunt în viață și datorită vouă studiez la medicină și am să vin aici să lupt alături de voi”, le-a transmis tânăra cadrelor medicale.

Managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, dr. Lucian Eva, a vorbit atunci despre eforturile depuse de echipa medicală și despre determinarea pacientei de a supraviețui.

„Andreea este propria ei minune. A venit în spital cu un traumatism cranio-cerebral grav, a stat în comă o lungă perioadă de timp, iar datorită dorinței ei de a trăi, dorința ei de a face facultate și de a-și vedea părinții a rămas în viață.

A fost într-un moment critic. Efortul a fost mare, în primul rând din partea ei, a fost mare și din punct de vedere al echipei medicale pentru că au fost implicate toate resursele pentru a-i da cele mai mari șanse de supraviețuire”, declara medicul.

Și-a studiat propriul caz și a ales neurologia în locul cardiologiei

Înainte de accident, Andreea își dorea să devină cardiolog. Experiența prin care a trecut și dificultățile întâmpinate în timpul recuperării au făcut-o însă să privească altfel medicina.

În perioada în care încă îi era greu să se miște și să vorbească, tânăra a început să-și studieze propriul caz. A vrut să înțeleagă ce i se întâmplase, care erau mecanismele care îi afectaseră organismul și ce putea face pentru a-și recupera cât mai mult din funcțiile pierdute.

Recuperarea neuromotorie și vizitele la mai mulți neurologi au contribuit la alegerea specializării.

„Îmi doream foarte mult neurologia. După accident am avut nevoie de recuperare neuromotorie și mi-am recăpătat greu vocea. Am mers la mulți neurologi și mi-am studiat mult propriul caz, pentru că voiam să înțeleg ce puteam face ca să-mi revin cât mai mult. De aici a plecat totul. Înainte de accident îmi doream cardiologie. După accident s-a schimbat totul”, a explicat Andreea, pentru Ziarul de Iași.

Pentru examenul de Rezidențiat, tânăra a început pregătirea încă de după sesiunea din anul al V-lea. Știa că are mult de recuperat și a încercat să folosească fiecare moment disponibil pentru a învăța.

„Anul ăsta am tras la maximum. Am lucrat foarte multe grile. Făceam grile peste tot, și în pauzele de la stagii, și în mașină, și în autobuz. Uneori făceam grile și când mâncam”, a povestit aceasta.

Eforturile au fost încununate de succes: Andreea a obținut 867 de puncte din 950 la Rezidențiat și a ales Neurologia.

„Vreau să fiu medicul de care, cândva, și eu am avut nevoie”

Experiența personală a schimbat și felul în care Andreea privește relația dintre medic și pacient. Tânăra spune că își dorește să înțeleagă suferința oamenilor dincolo de diagnosticul trecut în fișa medicală și să le ofere sprijinul de care au nevoie.

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„Vreau să fiu medicul pe care mi l-aș fi dorit eu. Am avut medici foarte buni și știu, din ce mi s-a întâmplat, că e nevoie de o întreagă echipă ca să salvezi un om. Când voi avea un pacient în fața mea, vreau să văd mai mult decât diagnosticul de pe foaie. Am fost și eu în locul lui și cred că, după tot ce am trăit, înțeleg mai bine ce înseamnă să suferi”, a declarat Andreea.

În vara acestui an, tânăra a încheiat cei șase ani de Medicină, moment pe care l-a marcat printr-un mesaj emoționant pe Facebook. A vorbit despre suferință, recunoștință și despre felul în care experiența de pacientă i-a schimbat perspectiva asupra profesiei.

„Nu au «zburat» anii. Au fost șase ani de muncă, perseverență și sacrificii, dintre care cinci au fost încununați și de multă suferință. În anul întâi de facultate, un accident grav mi-a schimbat viața. Am trecut, din postura de viitor medic, în cea de pacient. Am simțit cât de fragilă este viața și cât de mult pot însemna, într-un moment de cumpănă, profesionalismul și dăruirea medicilor, sprijinul familiei și al comunității, speranța și credința. Am înțeles suferința și din cealaltă perspectivă. Iar poate acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le iau cu mine din această călătorie: suferința poate înnobila omul, dacă alegi să-i dai un sens.

Eu am ales să merg mai departe și să transform ceea ce am trăit într-un motiv în plus pentru a fi aici, pentru a înțelege și pentru a ajuta. Pe 22 iulie am încheiat șase ani de medicină cu recunoștință, cu mai multă empatie și cu dorința de a deveni medicul de care, cândva, și eu am avut nevoie. Poate mă voi vindeca cu fiecare zâmbet pe care îl voi aduce unui pacient suferind”, a scris Andreea, pe Facebook.