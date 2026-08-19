 Peste 50 de percheziții într-o anchetă de evaziune fiscală. Sunt vizate Bucureștiul și șapte județe | adevarul.ro
search
Miercuri, 19 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Peste 50 de percheziții într-o anchetă de evaziune fiscală. Sunt vizate Bucureștiul și șapte județe

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinţi au efectuat, miercuri, 52 de percheziţii domiciliare în judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Timiş, Cluj şi Bihor, precum şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală.

Polițist la percheziții
Percheziții în mai multe județe FOTO: Poliția Română

Poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au pus în executare 52 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice implicate în activitatea infracţională.

"În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile şi alte mijloace de probă, în vederea documentării activităţii infracţionale şi stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat", precizează Poliţia Română.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, precum şi al poliţiştilor din inspectoratele de poliţie judeţene Dolj, Gorj, Bihor, Timiş şi Cluj, al Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Bucureşti şi al poliţiştilor de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi.

La operaţiune au participat, de asemenea, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, Poliţiei oraşului Baia de Aramă, Poliţiei municipiului Orşova, Poliţiei oraşului Strehaia, Poliţiei oraşului Vânju Mare, Biroului pentru Protecţia Animalelor şi Biroului Control Intern.

Ancheta urmăreşte documentarea activităţii infracţionale şi stabilirea prejudiciului produs bugetului de stat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat
digi24.ro
image
Italia introduce un nou sistem de taxare pe autostrăzi. Șoferii neatenți riscă amenzi de 344 de euro
stirileprotv.ro
image
Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
gandul.ro
image
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
mediafax.ro
image
Omul care a adus 20 de milioane de euro în conturile lui CFR Cluj, avertisment pentru Șumudică: „E greu să repete ce a făcut Pancu!”
fanatik.ro
image
Icoane, merdenele și chiloți. Între istorie și mizerie: ce s-a ales de una dintre cele mai importante clădiri din București
libertatea.ro
image
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
De la prietenie, la "cuplul anului". Cum a fost anunțată relația care a surprins o lume întreagă
digisport.ro
image
Cutremur în tenis! Nick Kyrgios, pozitiv la cocaină. «Sunt profund dezamăgit de mine»
click.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
observatornews.ro
image
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Un pensionar obține o pensie uriașă de 6.000 lei. Câți ani a muncit în grupe și ce pensie suplimentară a luat?
newsweek.ro
image
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
prosport.ro
image
Cum poți primi până la 15.000 de lei de la AFM pentru baterii de stocare. Actele necesare și condițiile pentru prosumatori
playtech.ro
image
Fotbalistul căruia suporterii îi spun să se retragă este apărat de soție. Ce reacție a avut tânăra după ce a citit criticile
fanatik.ro
image
Implicarea PSD în cazul Fritz: „Avem, în două luni, intervenții decisive ale justiției sau ale CCR în privința situației politice”
ziare.com
image
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
digisport.ro
image
O influenceriță, țintă a criticilor după ce a mers cu bebelușul la sală: „Absolut nebunesc”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini cu locuința de peste 350.000 de euro a lui Cătălin Botezatu din Dubai. Penthouse-ul de vis e la etajul 54 al unui zgârie-nori de lux de pe tărâmul milionarilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se dau amenzi pentru românii de pe litoral! Cine riscă 1.000 de lei amendă direct pe plajă
mediaflux.ro
image
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?
click.ro
image
Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez
click.ro
image
Cât costă, de fapt, imaginea unei vedete din România? „Mă vopsesc singură ca să ies mai ieftin”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Autotun SU-76 expus la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” din București (© Mircea87 / Wikimedia Commons)
Tunuri în loc de hrană: cum a plătit România comunistă factura alianței cu Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
image
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?

OK! Magazine

image
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit