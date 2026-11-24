Microsoft a declarat o alertă „Code Roșu” marți, 24 noiembrie, și a lansat o campanie de reformare a modului în care previne și gestionează defecțiunile majore ale serviciilor sale, după ce o pană de 24 de ore a scos la iveală deficiențe în sistemele de inginerie și în gestionarea situațiilor de criză.

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Pana din 12-13 noiembrie a afectat instituții guvernamentale, firme de tranzacționare și companii aeriene din mai multe țări, ridicând semne de întrebare privind vulnerabilitatea infrastructurii digitale. Microsoft a exclus un atac cibernetic sau implicarea agenților AI, potrivit Reuters.

Microsoft a pus pana pe seama unei defecțiuni de scalabilitate nedetectate în Windows, introdusă în luna iulie. Directorul general Satya Nadella și-a cerut public scuze pentru perturbări.

Alerta „Code Roșu reprezintă cel mai sever și urgent nivel de avertizare, menit să remedieze vulnerabilitățile din practicile de inginerie și operaționale ale Microsoft, după ce pana a afectat Exchange Online, serviciul de e-mail bazat pe cloud al companiei, precum și Outlook, Teams, asistentul AI Copilot și alte produse Microsoft 365.

Incidentul a avut cel mai mare impact asupra clienților din întreaga istorie a Exchange Online, a declarat Jason Henderson, președintele diviziei M365 Core, într-un memorandum transmis angajaților vineri.

„Niciodată până acum atât de mulți clienți nu au rămas fără e-mail pentru o perioadă atât de lungă. Code Roșu înseamnă că aceasta este cea mai mare prioritate pentru echipa noastră”, a spus acesta.

Inginerii Microsoft au întâmpinat dificultăți în gestionarea crizei, schimbând peste 11.000 de mesaje în 11 conversații Teams, fără să poată centraliza eficient datele și deciziile.

Totodată, conducerea a recunoscut că sistemul afectat acumulase aproximativ zece ani de defecțiuni tolerate.

„Munca noastră nu se încheie odată cu restabilirea serviciilor. Echipele noastre continuă să lucreze non-stop pentru a pune rapid în aplicare lecțiile învățate, iar conducerea se asigură că aceasta este prioritatea noastră principală”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Reuters, întrebat despre memorandumurile interne.

Actualizările urgente ajung prea greu la nivel mondial

În cadrul alertei Code Roșu, o mobilizare de înaltă prioritate rezervată crizelor majore, Silver a prezentat cinci direcții de lucru, axate pe reducerea încărcării sistemelor, repartizarea traficului între diferite regiuni geografice și mecanisme mai rapide de recuperare.

Microsoft și-a stabilit obiectivul de a rezolva la nivel mondial orice incident viitor în decurs de o oră și intenționează să implementeze agenți AI care să îi ajute pe ingineri să analizeze mai rapid datele privind starea de funcționare a sistemelor.

Henderson va organiza întâlniri zilnice și evaluări săptămânale pentru a monitoriza măsurile de prevenire a unor noi întreruperi ale serviciilor Microsoft 365.

„Din păcate, toată munca pe care am depus-o de-a lungul anilor nu a fost suficientă pentru a ne proteja joi”, a declarat Henderson, adăugând că a realizat o analiză amplă a problemelor organizaționale și structurale care au permis apariția defecțiunilor.

Într-un alt memorandum, transmis la începutul acestei luni și consultat de Reuters, Henderson a declarat că „actualizările urgente pentru serviciile noastre M365 Core” au avut nevoie de prea mult timp pentru a fi implementate la nivel mondial.

„Într-un alt incident recent, o remediere urgentă a sistemului de producție a avut nevoie de cinci până la șase zile pentru a ajunge la implementarea completă la nivel mondial. În cazul celor mai urgente probleme de securitate, trebuie să trecem de la detectare la implementarea în siguranță la nivel mondial în decurs de o oră. Este de la sine înțeles că încă nu am ajuns acolo”, a scris Henderson.