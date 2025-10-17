search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Video LIVE TEXT Explozie devastatoare într-un bloc din București: doi morți și mai mulți răniți. Două etaje s-au prăbușit

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, într-un bloc aflat lângă Liceul Bolintineanu, pe Calea Rahovei. Deflagrația a distrus două etaje ale imobilului. Până acum salvatorii au anunțat că două persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Mai mulți răniți au fost transportați la spital.

Explozie puternică în Capitală FOTO: Facebook Info Trafic București
Explozie puternică în Capitală FOTO: Facebook Info Trafic București

UPDATE Clădire din apropiere, afectată

„În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii”, anunță salvatorii.

UPDATE: Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

UPDATE Doi morți și patru răniți

Salvatorii anunță că au fost identificate 2 persoane decedate și sunt alte 4 rănite. Se continuă actiunile de căutare-salvare. La acest caz au fost alocate resurse specifice pentru interventii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături

UPDATE: Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, O persoană a murit și alte zece sunt grav rănite.

UPDATE: Șase copii aflaţi la Liceul Bolintineanu au ajuns la cabinetul medical. Deflagrația a spart geamurile clădirii, iar în mai multe săli de clasă au fost găsite cioburi împrăștiate pe podea. Părinții au fost anunțați de urgență să vină să-și ia copiii acasă, în timp ce echipele de intervenție continuă verificările în zonă.

image

UPDATE: Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

De asemenea, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Explozie Capitala jpeg
Imaginea 1/5: Explozie Capitala jpeg
Explozie Capitala jpeg
Explozie bloc Rahova FOTO Facebook
Explozie bloc Rahova FOTO Facebook
Facebook Info Trafic Bucuresti si IlfovDaniela Cărbunaru (1) jpeg
Facebook Info Trafic Bucuresti si IlfovDaniela Cărbunaru (2) jpeg
Citește și: Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: mai mulți morți și 19 dispăruți

O explozie puternică a avut loc vineri dimineața într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Deflagrația a fost așa de puternică încât două etaje din imobil sunt complet distruse, iar imaginile arată ca după bombardament.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, pentru că din primele informații sunt numeroase victime.

Primele echipe de salvare au ajuns la fața locului.

”Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, potrivit DSU.

În urma producerii exploziei, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Citește și: Explozie în Italia. Trei ofițeri au murit și alți 13 poliţişti, carabinieri şi pompieri au fost răniţi

Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc.

De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

În acest moment, activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

