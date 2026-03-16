Republica Moldova rezistă presiunilor Rusiei și avansează spre Uniunea Europeană

Când Kremlinul a lansat în februarie 2022 războiul contra Kievului, perspectivele pentru Chișinău nu arătau deloc bine. Dar au trecut patru ani, iar, în pofida unei campanii neîncetate de destabilizare a țării din partea Rusiei, Republica Moldova a rezistat, având progrese semnificative pe calea aderării la UE.

Potrivit jurnaliștilor ziarului „Novaya Gazeta Europe”, Republica Moldova a trecut de la statutul de stat solicitant la cel de stat candidat la aderarea la UE la câteva luni după izbucnirea războiului și a deschis oficial negocierile de aderare doi ani mai târziu. În prezent, Guvernul de la Chișinău implementează reforme pentru a se alinia standardelor UE.

Un astfel de progres nu era garantat, având în vedere numeroasele provocări cu care s-a confruntat Republica Moldova ca urmare a războiului din Ucraina. Republica Moldova a fost printre primele destinații pentru refugiații ucraineni, ceea ce a pus o presiune considerabilă asupra serviciilor publice și a resurselor deja limitate.

Având o prezență de zeci de ani în Transnistria, regiune separatistă din estul Republicii Moldova, Rusia părea să aibă un punct de sprijin pentru escaladarea conflictului în spatele Ucrainei. Acest punct de sprijin i-ar fi putut oferi Moscovei și o posibilă direcție de avans spre vest, de-a lungul coastei Mării Negre. În același timp, stabilitatea reduce riscul unei crize umanitare și al unui val de refugiați care ar putea destabiliza Republica Moldova. Prin urmare, menținerea unui nivel relativ ridicat de încredere între cele două părți s-a aflat pe agenda politicienilor de la Chișinău și Tiraspol.

Capacitatea politicienilor moldoveni și transnistreni, sprijiniți de UE, de a evita o escaladare majoră a crizei energetice în 2025 și de a menține relațiile stabile în ultimii patru ani, în ciuda eforturilor Rusiei de destabilizare, oferă motive de optimism pentru viitor.

Bugetul de stat al Republicii Moldova continuă să aloce resurse pentru proiecte comune care implică comunități de pe ambele maluri ale râului Nistru, care separă Chișinău și Tiraspol. În 2025, au fost alocate 1,5 milioane de euro pentru 30 de proiecte, ceea ce ridică investițiile totale la peste 11 milioane de euro pentru mai mult de 600 de proiecte derulate din 2011 până în prezent.

Cu toate acestea, deși Republica Moldova a făcut față eficient provocărilor din ultimii ani, amenințările la adresa stabilității sale nu au dispărut. Provocările legate de reintegrarea regiunii separatiste rămân semnificative. După mai bine de trei decenii de separare, există obstacole sociale, politice, economice și juridice importante de depășit.

Pe de o parte, întâlnirea negociatorilor-șefi ai celor două părți la sfârșitul lunii februarie, după o pauză de 15 luni, indică dorința lor de a face progrese și de a-și rezolva diferențele pe cale pașnică și prin dialog. Pe de altă parte, există semne că încrederea dintre cele două părți rămâne fragilă.

În ajunul întâlnirii, președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care a revocat cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane care activează în pretinsele structuri din stânga Nistrului. Două dintre acestea au luptat împotriva Republicii Moldova în timpul războiului din 1992, care a dus la apariția regiunii separatiste. Momentul emiterii decretului a fost condamnat de regimul din stânga Nistrului, afirmând că acesta pune presiune nejustificată asupra Tiraspolului.

Așa cum a recunoscut recent lidera de la Chișinău, cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul războiului Moscovei contra Kievului, supraviețuirea țării sale se datorează eroismului ucrainenilor care și-au apărat patria și, astfel, au ținut Rusia departe de Republica Moldova.

„Însă, dincolo de simpla supraviețuire, Republica Moldova pare să fi ieșit mai puternică din provocările cu care s-a confruntat. Într-un moment în care narațiunea despre o victorie inevitabilă a Rusiei împotriva Ucrainei începe să se destrame, este important să ne amintim limitele puterii Kremlinului. Vecinii Rusiei, prin propriile eforturi și cu sprijinul partenerilor lor europeni, nu sunt pionii neajutorați pe care Moscova și-ar dori să îi transforme”, a conchis „Novaya Gazeta Europe”.