Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este în creștere

Sentimentul anti-Putin este în creștere în Rusia, după ce autoritățile de la Kremlin au impus restricții la Internet și au mobilizat vehicule blindate în centrul Moscovei. Măsurile, menite să controleze accesul la comunicații, au stârnit nemulțumiri chiar și în rândul unor ruși loiali regimului, iar experții avertizează că acestea ar putea alimenta proteste atât în societate, cât și pe front.

În Moscova, dar și în întreaga Rusie, opririle parțiale sau totale ale internetului mobil și la cablu au devenit o problemă politică pentru Kremlin. Chiar și susținătorii lui Vladimir Putin percep aceste măsuri nu ca pe o soluție temporară, ci ca pe o ingerință directă în viața lor cotidiană.

În centrul Moscovei, vehicule blindate, membri ai Gărzii Naționale și ofițeri FSO cu măști și arme au fost observați în zonele publice, ceea ce a crescut suspiciunea populației.

Impact asupra vieții de zi cu zi și economiei

Conform publicației britanice UnHerd, interzicerea Telegram și promovarea platformei guvernamentale Max afectează semnificativ viața rușilor. Pentru locuitorii capitalei, restricțiile nu mai reprezintă doar probleme tehnice: plățile online în magazine sunt imposibile, aplicațiile de navigație nu funcționează, apelurile la taxi sunt blocate, iar serviciile de livrare de mâncare au încetat.

Business-urile locale suferă pierderi considerabile: în primele cinci zile de restricții, companiile au raportat pierderi estimate la aproximativ 63 milioane de dolari.

Nemulțumire în societate și la front

Declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a afirmat că restricțiile vor rămâne „atât timp cât vor fi necesare măsuri suplimentare”, au amplificat frustrarea populației.

Experții de la UnHerd avertizează că aceste măsuri ar putea reprezenta un punct de cotitură, care ar putea determina cetățenii nemulțumiți să protesteze deschis.

O preocupare aparte pentru Kremlin este impactul asupra armatei: Telegram este folosit pe scară largă pe front, iar chiar bloggerii pro-război recunosc că restricțiile la comunicații afectează eficiența efortului militar rus.