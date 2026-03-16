Aeroportul Kogălniceanu va fi închis traficului aproape 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile Wizz Air și Turkish Airlines

Aeroportul Kogălniceanu va fi închis traficului aproape 32 de ore, începând din 20 martie 2026, ora locală 12:00, până în 21 martie 2026, ora locală 19:30, putând fi folosit doar de avioanele militare, cele aflate în misiuni de căutare și salvare, evacuare medicală și poliție aeriană.

„Motivul este necunoscut, însă avioanele militare, cele aflate în misiuni de căutare și salvare, evacuare medicală și poliție aeriană vor putea opera la acest aeroport în intervalul amintit.

Zborurile regulate ale Turkish Airlines și Wizz Air din 20 și 21 martie 2026 spre și dinspre Constanța nu vor fi afectate, acestea fiind programate să fie operate în afara intervalului în care aeroportul este închis traficului aerian civil”, scrie BoardingPass.

Patru avioane-cisternă americane au ajuns în România, după ce au aterizat la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. Aeronavele urmează să fie relocate la baza militară Mihail Kogălniceanu.

Este vorba despre aeronave de tip Boeing KC-135 Stratotanker, folosite de armata americană pentru alimentarea în aer a altor avioane militare.

Acestea au aproximativ 42 de metri lungime și o anvergură a aripilor de 39 de metri, iar capacitatea totală de combustibil pe care o pot transporta ajunge la aproximativ 90 de tone.

Avioanele sunt echipate cu un sistem special de realimentare, numit „boom”, care permite transferul de combustibil în timpul zborului către alte aeronave militare.

Amintim că, săptămâna trecută, CSAT a aprobat solicitarea SUA de a desfășura temporar pe teritoriul României a trupelor și avioanelor americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Parlamentul României a aprobat miercurea trecută solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului. Documentul CSAT a fost clasificat de autoritățile române.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a spus Nicușor Dan.

„Aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. (…) Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a subliniat președintele României.

De asemenea, Bloomberg și alte publicații americane au dezvăluit că în România vor ajunge și în jur de 500 de militari americani.

Se pare că cererea SUA nu se referea numai la folosirea de către armata americană a bazei Mihail Kogălniceanu, se intenționează și folosirea bazei de la Câmpia Turzii.