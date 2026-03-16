Trei români, arestați în Germania după ce au cerut peste 4.000 de euro pentru o oră și jumătate de muncă la un acoperiș

Trei români au fost arestați în Germania, fiind suspectați că au efectuat lucrări la acoperișuri în mod fraudulos, cerând prețuri uriașe. După aproximativ o oră și jumătate de muncă, aceștia i-au cerut proprietarului locuinței, un bărbat de 90 de ani, peste 4.000 de euro pentru lucrare.

„În cartierul Wetzendorf din Nürnberg, poliția a arestat vineri după-amiază, 13 martie 2026, trei bărbați suspectați că au înșelat un pensionar după ce i-au oferit lucrări la acoperiș la prețuri mult supraevaluate.

Cei trei, cetățeni români, i-au propus unui bărbat de 90 de ani să-i înlocuiască jgheaburile pentru 250 de euro. După aproximativ o oră și jumătate de lucru, aceștia i-au cerut însă peste 4.000 de euro. Bărbatul s-a dus la bancă pentru a retrage banii, însă un angajat vigilent a alertat poliția”, transmite poliția bavareză într-un comunicat.

Polițiștii i-au arestat pe cei trei, în vârstă de 19, 35 și 37 de ani, în momentul în care au venit să ridice banii ceruți.

Potrivit poliției, bărbații au antecedente penale. De asemenea, asupra suspectului de 19 ani a fost găsită o carte de identitate complet falsificată. Parchetul Nürnberg-Fürth a solicitat emiterea unor mandate de arestare pentru cei trei.

De aceea, autoritățile au oferit mai multe recomandări pentru persoanele care s-ar putea confrunta cu situații asemănătoare: