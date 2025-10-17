Mobilizare pentru sinistrații exploziei din Rahova. Unde se pot dona haine, mâncare și jucării

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a anunțat o campanie de donații pentru familiile afectate de explozia devastatoare care s-a produs, vineri dimineață, într-un bloc de pe Calea Rahovei. Trei persoane au murit și 13 au fost rănite.

„În urma exploziei devastatoare din Sectorul 5, familii întregi au rămas fără locuință și multe persoane au nevoie urgentă de ajutor. Pentru a le sprijini, sâmbătă și duminică sunt deschise centrele de donații ale DGASMB, între orele 8:00 - 20:00”, se arată într-o postare a instituției, publicată pe Facebook.

Oamenii binevoitori pot dona haine de sezon în stare bună, alimente neperisabile, produse de igienă, lenjerii, pături și jucării pentru copiii afectați. Donațiile pot fi aduse în cele două centre deschise special pentru această acțiune:

- Centrul Bebe de București, situat pe strada Regina Elisabeta nr. 75, Sector 5;

- Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo, pavilionul G7 (pe a doua alee la dreapta după stația de pompieri din Bd. Expoziției nr. 2, Sector 1).

„Sunați-ne la 021.314.23.15 și 021.9524 pentru orice urgență/informație legată de sprijinul pe care îl puteți acorda. Fiecare contribuţie contează enorm şi poate ajuta victimele să treacă mai uşor peste aceste momente extrem de dificile. Vă mulţumim pentru solidaritate şi generozitate”, a transmis DGASMB.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a precizat că echipele DGASMB se află pe teren pentru a sprijini persoanele evacuate, oferindu-le cazare temporară, hrană, apă, haine, încălțăminte și produse de igienă.

Totodată, spitalele din subordinea Primăriei Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), asigură îngrijirea răniților.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc aflat lângă Liceul Bolintineanu, pe Calea Rahovei. Deflagrația a distrus două etaje ale imobilului. Până acum salvatorii au anunțat că trei persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Mai mulți răniți au fost transportați la spital.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.