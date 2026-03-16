search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Acuzații grave la Galați după moartea unui bărbat de 83 de ani plimbat între două spitale timp de aproape 15 ore. Familia va depune plângeri

0
0
Publicat:

Un bărbat de 83 de ani a murit la scurt timp după ce a fost plimbat timp de aproximativ 15 ore între două unități medicale din Galați. Familia acestuia acuză erori grave în gestionarea cazului și anunță că va depune plângeri împotriva ambelor spitale implicate.

Un bărbat de 83 de ani a murit la scurt timp după internarea la Sp. Jud. FOTO: Facebook/Costel Fotea

Potrivit rudelor, bărbatul s-a simțit rău vineri dimineață, 13 martie, iar familia a sunat la Serviciul de urgență 112. O ambulanță l-a transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, unde medicii i-au făcut primele investigații.

În urma analizelor, medicii au decis să îl transfere la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, după ce s-a stabilit că problemele cele mai grave sunt de natură pulmonară.

La spitalul TBC, pneumologul care l-a consultat nu ar fi constatat o stare suficient de gravă pentru internare și l-a trimis înapoi la Spitalul Județean.

După alte câteva ore de investigații, aproape de miezul nopții, pacientul a fost trimis din nou la spitalul de pneumoftiziologie. Și de această dată medicii de acolo au refuzat internarea, astfel că bărbatul a fost transportat pentru a treia oară la Spitalul Județean.

După aproximativ 15 ore de drumuri între cele două unități medicale, pacientul a fost în cele din urmă internat la Spitalul Județean, pe secția de cardiologie.

„Pacientul cu comorbidități pulmonare și cardiace a fost consultat în UPU. A fost exclusă orice problemă cardiacă acută în urma investigațiilor, drept urmare, pacientul a fost transferat la Spitalul TBC, de unde a fost întors la Spitalul Județean, deși avea probleme pulmonare grave, insuficiență respiratorie cronică, mai multe sechele. Medicii din UPU l-au consultat din nou, au stabilit că nu problemele cardiace sunt prioritare, ci cele pulmonare, și s-a decis retrimiterea la Spitalul TBC, în jurul orei 23.30. A fost reîntors la Spitalul Județean, unde, în cele din urmă a fost internat la Cardiologie, deși problemele pulmonare continuau să se agraveze”, a declarat dr. Liliana Dragomir, șefa UPU SMURD Galați, pentru publicația locală din Galați, Pro Lider FM.

Pacientul a murit la câteva ore după internare

La scurt timp după internare, pe 14 martie, în jurul orei 19.00, pacientul de 83 de ani a murit.

Reprezentanții celor două unități sanitare au declarat că pacientul avea mai multe probleme grave de sănătate.

Rudele bărbatului contestă modul în care a fost gestionat cazul și spun că vor depune plângeri împotriva ambelor spitale.

Familia a solicitat efectuarea autopsiei, pentru a stabili cu exactitate cauza morții și dacă deciziile medicale luate în timpul transferurilor au influențat evoluția tragică a pacientului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Teodor Meleșcanu, fost ministru de Externe și fost șef SIE, avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
gandul.ro
image
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala pe care o fac toți
mediafax.ro
image
Porecla neștiută a lui Gică Mihali: „Mă tachina încontinuu!”
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Reacţia fostului comandant NATO, după ce Iranul a ameninţat România
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
Povestea de dragoste a celor mai în vârstă miri din lume. Aveau 90 și 100 de ani când s-au căsătorit
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce taxe trebuie să plătești dacă vinzi o mașină în 2026. Ce obligații fiscale apar după tranzacție
playtech.ro
image
Mihai Stoica, răspuns pentru Gigi Becali după „hoția mare” de la Rapid – Dinamo 3-2
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Mai mulți bani pentru 2,8 milioane de pensionari şi 300.000 de copii. Ministrul Muncii anunță ajutoarele cuprinse în buget
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte