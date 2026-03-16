Acuzații grave la Galați după moartea unui bărbat de 83 de ani plimbat între două spitale timp de aproape 15 ore. Familia va depune plângeri

Un bărbat de 83 de ani a murit la scurt timp după ce a fost plimbat timp de aproximativ 15 ore între două unități medicale din Galați. Familia acestuia acuză erori grave în gestionarea cazului și anunță că va depune plângeri împotriva ambelor spitale implicate.

Potrivit rudelor, bărbatul s-a simțit rău vineri dimineață, 13 martie, iar familia a sunat la Serviciul de urgență 112. O ambulanță l-a transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, unde medicii i-au făcut primele investigații.

În urma analizelor, medicii au decis să îl transfere la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, după ce s-a stabilit că problemele cele mai grave sunt de natură pulmonară.

La spitalul TBC, pneumologul care l-a consultat nu ar fi constatat o stare suficient de gravă pentru internare și l-a trimis înapoi la Spitalul Județean.

După alte câteva ore de investigații, aproape de miezul nopții, pacientul a fost trimis din nou la spitalul de pneumoftiziologie. Și de această dată medicii de acolo au refuzat internarea, astfel că bărbatul a fost transportat pentru a treia oară la Spitalul Județean.

După aproximativ 15 ore de drumuri între cele două unități medicale, pacientul a fost în cele din urmă internat la Spitalul Județean, pe secția de cardiologie.

„Pacientul cu comorbidități pulmonare și cardiace a fost consultat în UPU. A fost exclusă orice problemă cardiacă acută în urma investigațiilor, drept urmare, pacientul a fost transferat la Spitalul TBC, de unde a fost întors la Spitalul Județean, deși avea probleme pulmonare grave, insuficiență respiratorie cronică, mai multe sechele. Medicii din UPU l-au consultat din nou, au stabilit că nu problemele cardiace sunt prioritare, ci cele pulmonare, și s-a decis retrimiterea la Spitalul TBC, în jurul orei 23.30. A fost reîntors la Spitalul Județean, unde, în cele din urmă a fost internat la Cardiologie, deși problemele pulmonare continuau să se agraveze”, a declarat dr. Liliana Dragomir, șefa UPU SMURD Galați, pentru publicația locală din Galați, Pro Lider FM.

Pacientul a murit la câteva ore după internare

La scurt timp după internare, pe 14 martie, în jurul orei 19.00, pacientul de 83 de ani a murit.

Reprezentanții celor două unități sanitare au declarat că pacientul avea mai multe probleme grave de sănătate.

Rudele bărbatului contestă modul în care a fost gestionat cazul și spun că vor depune plângeri împotriva ambelor spitale.

Familia a solicitat efectuarea autopsiei, pentru a stabili cu exactitate cauza morții și dacă deciziile medicale luate în timpul transferurilor au influențat evoluția tragică a pacientului.