Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze naturale în zona exploziei din Rahova, dar și pe un bulevard din Sectorul 3. Peste 1.000 de locuințe sunt afectate

Publicat:

Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de clienți casnici din Sectorul 5 al Capitalei, unde vineri a avut loc o explozie de proporții. Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar și pe Bulevardul Carol, din Sectorul 3, ca urmare a unui defect depistat în cadrul rețelei de distribuție.

FOTO facebook Distrigaz Sud Rețelw

„Pentru a pune în siguranţă consumatorii din respectivul perimetru şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranță, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienţi casnici situaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, a arătat sursa citată.

Compania anunță că reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectaţi se va face în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 18:30, cu excepția imobilelor afectate de deflagraţie, unde reluarea alimentării se va face după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale

Tot vineri, alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar, ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele.

„Ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:40”, precizează compania într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 1.179 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Logofătul Luca Stroci, Popa Rusu, Speranţei, Inocenţei, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Săgeţii şi Tudor Arghezi, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 17 octombrie 2025, în jurul orei 16:00", mai precizează Distrigaz.

În cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale, a transmis compania.

Reacția Distrigaz după explozia din Rahova

Amintim că Distrigaz Sud Rețele a transmis, vineri, o reacție oficială în urma exploziei devastatoare produse dimineață într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei. Compania confirmă că alimentarea cu gaze fusese oprită cu o zi înainte de tragedie, după ce locatarii au reclamat miros puternic de gaz, iar sigiliul de pe robinetul de branșament a fost găsit rupt la momentul deflagrației.

Distrigaz Sud Reţele are 2,270 milioane de clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi. Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.

București

