Blocul în care a avut loc explozia din Capitală a fost deconectat de la gaze joi, dar cineva a rupt sigiliul. Anunțul ANRE

ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Secrorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.

Potrivit ANRE, alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

”Preşedintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale, precum şi asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis, vineri, ANRE.

Referitor la circumstanţele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informaţiile pe care le are de la operatorul de distribuţie.

Astfel, se arată că, în 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distribuţie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acţionând de la distanţă electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă şi a sigilat electrovalva respectivă. Vineri, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Reţele care s-a deplasat la locaţie a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

”⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, a transmis ANRE, citând datele de la operatorul de distribuţie.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arătau că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat.

Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale.De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.