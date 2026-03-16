UE nu are intenţia să extindă misiunea navală din Orientul Mijlociu către Strâmtoarea Ormuz. Kallas: „Nu este războiul Europei”

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au arătat, deocamdată, niciun interes pentru extinderea misiunii navale europene din Orientul Mijlociu către Strâmtoarea Ormuz, a declarat luni șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit Reuters.

Solicitarea vine în contextul în care președintele american Donald Trump a cerut mai multor state să contribuie la securizarea acestei rute maritime strategice. Cererea a fost făcută după ce Iranul a răspuns atacurilor lansate de SUA și Israel prin utilizarea de drone, rachete și mine, acțiuni care au dus practic la blocarea tranzitului petrolierelor. În mod obișnuit, prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Misiunea navală a UE „Aspides”, denumită după cuvântul grecesc pentru „scuturi”, a fost lansată în 2024 pentru a proteja navele comerciale de atacurile rebelilor houthi din Yemen în Marea Roșie.

„Nimeni nu dorește să se implice activ în acest război”, a afirmat Kaja Kallas după reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles. Ea a precizat că, deși există dorința de a consolida actuala operațiune, nu există, cel puțin pentru moment, voință politică pentru modificarea mandatului acesteia.

În prezent, misiunea are sub comandă directă o navă italiană și una grecească și poate beneficia, la nevoie, de sprijinul unei nave franceze și al unei alte nave italiene. Kallas a subliniat că operațiunea dispune de resurse navale limitate și ar avea nevoie de mai multe nave pentru a-și îndeplini eficient misiunea.

„Deși atenția este concentrată acum asupra Strâmtorii Ormuz, Marea Roșie rămâne o zonă extrem de importantă”, a adăugat ea.

Extinderea operațiunii către Strâmtoarea Ormuz ar necesita modificarea mandatului misiunii Aspides. Cu toate acestea, mai mulți miniștri europeni și-au exprimat rezervele față de o asemenea schimbare încă de la sosirea lor la Bruxelles. Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat că mandatul actual al misiunii este adecvat și nu necesită modificări.

În cadrul aceleiași reuniuni, miniștrii de externe ai statelor UE au respins ideea extinderii operațiunii către Strâmtoarea Ormuz, în ciuda presiunilor venite din partea Washingtonului. Donald Trump a insistat ca aliații SUA să trimită nave de război pentru a împiedica Iranul să blocheze traficul maritim prin această rută strategică pentru comerțul global cu petrol și gaze.

„Acesta nu este războiul Europei”, a declarat Kaja Kallas, subliniind că Europa nu are niciun interes într-un conflict prelungit în Orientul Mijlociu. Totuși, ea a acuzat Iranul că, prin acțiunile sale de represalii după atacurile americano-israeliene, „poartă un război împotriva economiei mondiale”.

Potrivit acesteia, miniștrii europeni au reafirmat că prioritatea lor rămâne detensionarea situației și menținerea libertății de navigație. Deși s-a discutat despre posibilitatea extinderii misiunii Aspides, „în acest moment nu există nicio intenție de a modifica mandatul operațiunii”.

Kallas a adăugat că statele europene sunt preocupate de evoluția conflictului și au subliniat necesitatea intensificării contactelor diplomatice pentru găsirea unei soluții.

Între timp, Donald Trump a criticat ceea ce a numit „lipsa de entuziasm” a unor aliați față de solicitarea sa de a participa la o misiune militară menită să protejeze navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, liderul american a avertizat că refuzul statelor NATO de a trimite nave militare în zonă ar putea avea „consecințe foarte grave pentru viitorul Alianței”.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a pus însă sub semnul întrebării eficiența unei astfel de intervenții: „Cum se așteaptă Donald Trump ca una sau două fregate europene să facă în Strâmtoarea Ormuz ceea ce puternica flotă americană nu a reușit să facă?”. El a adăugat că acest conflict nu este unul inițiat de Europa.

Iranul a negat că ar fi blocat Strâmtoarea Ormuz în urma conflictului cu SUA și Israel. Cu toate acestea, Corpul Gadrienilor Revoluției a avertizat că va ataca orice navă asociată cu Statele Unite, Israelul sau cu statele care le sprijină. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, cel puțin 16 nave au fost atacate în zona Golfului.