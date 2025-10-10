search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Video Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: mai mulți morți și dispăruți

Publicat:

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață o fabrică de explozibili militari din Tennessee, SUA, provocând moartea mai multor persoane și rănirea sau dispariția altora. Deflagrația s-a produs în localitatea McEwen, la aproximativ 90 de kilometri sud-vest de Nashville, potrivit autorităților locale.

Putem confirma că a avut loc o explozie la Accurate Energetic Systems în zona Bucksnort”, a transmis Biroul șerifului din comitatul Hickman. „Serviciile de urgență se află la fața locului și lucrează pentru a gestiona situația”.

Potrivit BBC, fabrica Accurate Energetic Systems produce și depozitează explozibili pentru industria militară, aerospațială și de demolări comerciale. Potrivit site-ului companiei, unitatea este amplasată la aproximativ 56 de mile (circa 90 de kilometri) de Nashville, într-o zonă mai puțin populată.

Victime confirmate și persoane dispărute

Șeriful din comitatul Humphreys, Chris Davis, a declarat că mai multe persoane sunt date dispărute, iar unele au fost confirmate decedate. „Avem, în acest moment, mai multe persoane dispărute. Încercăm să fim atenți la familii și la situația lor”, a spus el. „De asemenea, avem unele persoane decedate”.

Davis a avertizat că la fața locului continuă să se audă explozii secundare: „Au fost mai multe explozii mici după prima deflagrație majoră. Avem o anchetă amplă în desfășurare. Vom fi probabil aici câteva zile”.

Un oficial din comitatul Hickman a precizat pentru Associated Press că aceste explozii au îngreunat intervenția echipelor de salvare în primele ore.

Scene dramatice: mașini arse și nori groși de fum

Imagini și clipuri video publicate de NewsChannel 5 și WTVF-TV arată mașini complet carbonizate și bucăți contorsionate de metal împrăștiate pe sol, resturi ale infrastructurii fabricii. Flăcări mocnite se mai puteau observa lângă vehiculele arse, în timp ce nori groși de fum gri acopereau zona.

Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee FOTO: X
Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee FOTO: X

Postul CBS a relatat că locuitorii din apropiere au fost treziți de puterea deflagrației. „Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine”, a spus localnicul Gentry Stover. „Locuiesc foarte aproape de fabrica Accurate și, la vreo 30 de secunde după ce m-am trezit, mi-am dat seama că explozia a fost acolo”.

Mesaje de solidaritate

Explozia a provocat reacții rapide din partea autorităților locale și federale. Congresmanul din Tennessee, Scott DesJarlais, a cerut pe platforma X rugăciuni pentru victime: „Rugați-vă pentru angajați, familiile și prietenii celor de la fabrica Accurate Energetic Systems din comitatul Hickman. Vă rog, de asemenea, să vă rugați pentru toți salvatorii care sunt acum la fața locului”.

Compania cooperează cu autoritățile

Accurate Energetic Systems colaborează cu forțele de ordine și autoritățile de urgență în cadrul anchetei. Zona a fost securizată, iar anchetatorii au avertizat că riscul de explozii secundare nu a fost încă eliminat complet.

Fabrica se află la granița dintre comitatele Hickman și Humphreys. Operațiunile de intervenție și investigațiile urmează să continue pe parcursul weekendului.

SUA

