Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
În vara anului 2024, amenințările la adresa transportului maritim din Marea Roșie ajunseseră la un nivel fără precedent.

Amiralul Brad Cooper/FOTO:X
Amiralul Brad Cooper/FOTO:X

Rebelii houthi din Yemen atacau nave comerciale internaționale, obligând multe dintre ele să evite una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii și să ocolească Africa. Până în august, două nave fuseseră scufundate, iar mai mulți membri ai echipajelor își pierduseră viața, în ciuda loviturilor aeriene lansate de Statele Unite și Marea Britanie.

Viceamiralul Brad Cooper, pe atunci numărul doi în cadrul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a decis că trebuie să vadă situația direct pe teren.

Cooper, însărcinat să elaboreze o strategie împotriva rebelilor houthi, cunoștea bine zona, după ce condusese anterior Flota a Cincea a Marinei americane, cu baza în Bahrain, potrivit fostului oficial al Pentagonului Dan Shapiro.

Pentru a înțelege pe deplin situația, Cooper s-a îmbarcat pe navele implicate în misiuni, chiar dacă acest lucru însemna să se afle sub comanda unor ofițeri mult mai tineri decât el.

„În loc să se limiteze la rapoarte, a ieșit pe mare alături de echipaje. S-a expus personal riscurilor”, a spus Shapiro. „Acest lucru arată cât de importantă este pentru el legătura dintre realitatea de pe teren și strategia militară.”

De la Marea Roșie la războiul cu Iranul

Doi ani mai târziu, Cooper conduce CENTCOM — comandamentul responsabil pentru operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu — și se află în centrul efortului militar comun al Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului.

Cu o zi înainte ca președintele Donald Trump să ordone lansarea operațiunii militare, pe 28 februarie, Cooper a prezentat la Casa Albă opțiunile militare disponibile.

Pe măsură ce conflictul s-a extins în regiune — Iranul atacând active militare americane, state din Golf și nave comerciale — obiectivul final al campaniei a devenit tot mai greu de definit, iar riscurile au crescut considerabil.

La fel ca generalii Norman Schwarzkopf sau David Petraeus, care au condus campanii militare americane anterioare în Orientul Mijlociu, Cooper se confruntă cu presiuni uriașe pentru a obține o victorie clară pe câmpul de luptă.

În același timp, el trebuie să pună în aplicare un plan de război împotriva Iranului care a existat în diverse forme în Pentagon de ani de zile — planuri pe care președinții anteriori au ales, în cele din urmă, să nu le pună în practică.

Costurile războiului

Consecințele conflictului sunt deja vizibile. Piețele energetice au fost afectate după închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol.

Treizeci și trei de militari americani au fost uciși sau răniți în timpul operațiunilor, iar Congresul cere explicații după un incident în care un atac american a lovit o școală de fete din Iran, provocând moartea a 168 de copii.

În acest context, Cooper trebuie să mențină campania militară pe linia stabilită până când liderii politici vor decide cum și când se va încheia conflictul.

Un comandant cu instinct politic

Cei care au lucrat cu Cooper spun că experiența sa nu se limitează la planificarea militară. De-a lungul unei cariere navale de peste trei decenii, el a dezvoltat și abilități politice importante, navigând atât complexitatea relațiilor din Orientul Mijlociu, cât și mecanismele puterii de la Washington.

Interviuri cu oficiali militari și politici arată că Cooper a reușit să construiască relații solide atât cu parlamentarii americani care controlează bugetele militare, cât și cu partenerii din regiune.

Relația sa cu Israelul este deosebit de strânsă. În perioada în care a condus Flota a Cincea, Cooper a vizitat frecvent Israelul și a dezvoltat legături directe cu numeroși ofițeri israelieni.

Un oficial militar israelian a declarat că, după cinci ani în regiune, aproape toți generalii israelieni îl cunoșteau.

Potrivit aceleiași surse, Cooper discută aproape zilnic cu șeful armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir.

Implicare și în diplomație

Într-un gest rar pentru un ofițer militar, Cooper a participat recent la discuții indirecte cu Iranul în Oman, alături de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și de emisarul american Steve Witkoff.

A doua zi, cei doi oficiali americani au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln, la invitația lui Cooper.

Un stil diferit de conducere

De când a preluat conducerea CENTCOM în august 2025, Cooper este doar al doilea amiral al Marinei americane care ocupă această funcție.

Oficialii spun că stilul său diferă de cel al predecesorului său, generalul Michael „Erik” Kurilla. Dacă Kurilla era cunoscut pentru o personalitate puternică și uneori abruptă, Cooper este considerat mai calm și mai diplomat.

„Este un bun negociator. Strânge mâna tuturor, își amintește numele oamenilor și pare sincer interesat de interlocutorii săi”, a spus un fost oficial al apărării.

Sub conducerea lui Cooper, mesajele publice ale CENTCOM au devenit mai politizate, menționând frecvent administrația Trump.

Lecțiile războaielor recente

După atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Cooper și Kurilla au colaborat strâns în gestionarea crizei din regiune.

Fostul coordonator al Casei Albe pentru Orientul Mijlociu, Brett McGurk, a descris colaborarea lor drept esențială într-o perioadă extrem de tensionată.

„Iranul a deschis mai multe fronturi în regiune — atacând personal militar american în Irak, Siria și Iordania, dar și nave în Marea Roșie”, a spus McGurk.

Relații vechi cu Israelul

Legătura lui Cooper cu Israelul datează de ani de zile și depășește cooperarea profesională.

Un fost oficial militar israelian spune că, în perioada în care conducea Flota a Cincea, cooperarea navală dintre SUA și Israel a atins un nivel fără precedent.

Printre inițiativele promovate de Cooper s-a numărat crearea unui sistem regional de supraveghere maritimă împotriva terorismului, care a conectat flotele mai multor state din regiune.

Relația sa cu Israelul este și personală. În noiembrie, Cooper a ținut un discurs la funeraliile unui ostatic israeliano-american ucis în Gaza.

Continuitate în strategia militară

După atacurile iraniene cu rachete și drone asupra Israelului în aprilie 2024, predecesorul său, generalul Kurilla, a lucrat pentru a crea o rețea regională de apărare antirachetă.

După preluarea comenzii CENTCOM, Cooper a continuat aceste eforturi, consolidând cooperarea militară regională.

Oficialii spun că aceste pregătiri au stat la baza operațiunii militare comune lansate luna trecută de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Un oficial militar israelian a rezumat situația astfel: continuitatea în conducerea militară a permis ca planurile deja dezvoltate să fie puse rapid în aplicare.

„Spiritul colaborării a rămas același”, a spus el. „Iar noul comandant a continuat drumul început de predecesorul său.”

