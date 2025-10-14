search
Marți, 14 Octombrie 2025
Cum s-a produs deflagrația din Verona care a ucis trei ofițeri. Doi frați au fost arestați pentru omor premeditat

Publicat:

Trei carabinieri au murit și alți 18 membri ai forțelor de ordine au fost răniți în urma exploziei unei case din localitatea Castel d’Azzano, provincia Verona, nordul Italiei. Procurorii italieni investighează cazul ca omor premeditat și iau în calcul și acuzația de masacru.

Trei carabinieri au murit în urma exploziei din Verona FOTO: Captură video YouTube / @LocalTeam
Trei carabinieri au murit în urma exploziei din Verona FOTO: Captură video YouTube / @LocalTeam

Deflagrația s-a produs în noaptea de luni spre marți, în timpul unei operațiuni de evacuare a unei locuințe în care se aflau trei frați: Franco, 65 de ani, Dino, 63 de ani, și Maria Luisa Ramponi, 59 de ani. Aceștia au refuzat să părăsească casa și și-au detonat propria locuință în timpul intervenției.

Potrivit La Repubblica, trei carabinieri au murit în explozie, iar 18 persoane au fost rănite: 14 militari ai carabinierilor, trei membri ai unității de intervenție rapidă a poliției și un pompier. Casa, cu două etaje, s-a prăbușit complet, îngropând sub dărâmături forțele de ordine și pompierii.

Casa era plină de gaz și cocktailuri Molotov

Surse apropiate anchetatorilor susțin că locuința era saturată de gaz și că explozia a fost declanșată imediat ce s-a deschis ușa de la intrare. În clădire erau cel puțin cinci sau șase butelii de gaz.

Ancheta preliminară a arătat că gazul a fost eliberat intenționat din mai multe locuri, amplificând deflagrația. În interior au fost găsite și resturi de sticle incendiare.

Cei trei au fost arestaţi sub acuzaţia de omor premeditat. Evaluăm și ipoteza unui masacru”, a declarat procurorul-șef din Verona, Raffaele Tito. El a explicat că percheziția fusese autorizată după ce anchetatorii obținuseră fotografii cu presupuse cocktailuri Molotov amplasate pe acoperișul casei.

Buteliile de gaz au fost aparent detonate cu un cocktail Molotov; a fost, fără îndoială, un act premeditat”, a adăugat procurorul, vizibil emoționat. „Un lucru care m-a impresionat profund a fost să văd carabinierii scoși de sub dărâmături, mi-au dat lacrimile. Aceasta este o tragedie fără egal, un război mafiot. Să mori așa…

Sursa video: YouTube / @LocalTeam

Amenințări și un trecut tensionat

Procurorul a menționat că, cu câteva zile înainte de explozie, frații Ramponi „amenințaseră custodele judiciar care fusese delegat să se ocupe cu vânzarea imobilului de către judecătorul civil” și că „unul dintre ei spusese că îşi va da foc”.

Maria Luisa Ramponi ar fi declanșat explozia, în timp ce ceilalți doi frați se aflau într-o încăpere de la subsol. Ambii au fost răniți și sunt acum spitalizați sub pază, în timp ce femeia, care fugise după explozie, a fost prinsă câteva ore mai târziu.

Aceasta nu era prima amenințare de acest tip. În octombrie 2024, frații au eliberat gaz în locuință, iar alte incidente anterioare includeau amenințări cu incendierea propriei persoane sau urcarea pe acoperișul Tribunalului, acuzând băncile și instanțele de fals în semnături și pierderea proprietății prin executare silită.

„Știam că situația era disperată. Au spus de mai multe ori că, dacă vor fi dați afară, vor arunca totul în aer”, a declarat un vecin pentru La Repubblica.

Doliu și reacții oficiale

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj emoționant: „Urmăresc cu durere evoluția acestei drame, care ne reamintește încă o dată de valoarea și sacrificiul zilnic al celor care servesc statul și cetățenii săi”.

Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a decretat trei zile de doliu regional, anunțând că steagurile vor fi coborâte în bernă la toate instituțiile și școlile din zonă. „Suntem în fața unei adevărate tragedii, care se concretizează cu un bilanț de război”, a spus el.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a confirmat numele celor trei carabinieri uciși: „Cu o durere imensă am aflat de moartea tragică a celor trei carabinieri, căzuți în serviciu în această dimineață la Castel d’Azzano. Doresc să onorez memoria locotenentului Marco Piffari, a carabinierului ales Davide Bernardello și a brigadierului Valerio Daprà, care și-au sacrificat viața îndeplinindu-și până la capăt datoria față de țară. Familiile acestor militari nu vor fi lăsate singure”.

Sursa video: YouTube / @LocalTeam

Explozie resimțită la kilometri distanță

Viceprimarul localității, Antonello Panuccio, a declarat că locuința era „saturată de gaz” și că forțele speciale se aflau acolo „pentru că se știa că intervenția este riscantă”.

Explozia a fost de o violență neașteptată. A putut fi auzită pe o rază de cinci kilometri. Niciodată nu ne-am imaginat că pregătiseră o deflagrație de asemenea amploare”, a spus acesta.

Un ofițer prezent la fața locului a descris scenele dramatice: „Nimeni nu s-a oprit. Ne-am aruncat să căutăm colegii sub dărâmături, cu mâinile goale. Erau oameni care nu-și dădeau seama că sunt răniți, care sângerau și continuau să caute”.

