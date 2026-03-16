Foto Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”

Un pescar profesionist din Austria a prins un somn uriaș în Lacul Constanța (Bodensee), cel mai cunoscut lac german, captură care i-a surprins chiar și pe pescarii experimentați din zonă. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a reușit să aducă la barcă un exemplar impresionant de peste 100 de kilograme.

Peștele cântărea 109 kilograme și avea o lungime de 2,60 metri, fiind aproape de două ori mai mare decât un copil. Potrivit pescarului, somnul ar avea aproximativ 45 de ani, specie care poate trăi chiar și până la 80 de ani, relatează presa internațională.

„Acesta a fost cel mai greu somn pe care l-am prins vreodată. Cu multă luptă, efort și experiență, am reușit cumva să-l înving și să îl ridic în barcă”, a povestit pescarul Fratz Blum.

Uimit de dimensiunile capturii, acesta a glumit ulterior pe Facebook: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”.

Tot mai mulți somni uriași în lac

Potrivit lui Bernd Kaulitzky, reprezentant al asociațiilor de pescari din zonă, astfel de capturi devin din ce în ce mai frecvente. Creșterea temperaturii apei și lipsa inamicilor naturali au favorizat dezvoltarea populației de somn.

Dacă în urmă cu aproximativ 40 de ani această specie era o raritate în Lacul Constanța, astăzi este întâlnită frecvent. Statisticile arată o creștere puternică a capturilor în ultimul deceniu: pescarii profesioniști austrieci au prins 2.974 de somni în 2024, comparativ cu doar 897 în 2014.

Și pescarii sportivi au raportat o evoluție similară. Anul trecut au fost înregistrate 1.338 de capturi, față de doar 226 în urmă cu zece ani.

Prădătorul suprem al apelor dulci

Somnul este unul dintre cei mai mari prădători ai apelor dulci din Europa. Trăiește în special pe fundul lacurilor și râurilor și este activ mai ales noaptea. Are simțuri tactile și olfactive foarte dezvoltate.

Potrivit lui Fratz Blum, aceste exemplare pot mânca aproape orice le iese în cale. „Mănâncă tot ce le înoată în gură”, a spus acesta, precizând că în stomacul unor somni au fost găsite chiar și rațe sau șoareci.

Peștele de 109 kilograme nu a fost păstrat ca trofeu. Spre deosebire de o captură anterioară, care a fost împăiată și expusă în magazinul pescarului, acest exemplar a fost filetat și vândut. Carnea de somn este considerată o delicatesă de către clienți.

Capturi spectaculoase au fost raportate recent și în alte țări. În România, în martie 2026, un pescar a prins pe Dunăre, la Moldova Nouă, un somn de 2,87 metri. De asemenea, cel mai mare somn cunoscut până acum a fost prins în martie 2025 în lacul Rybnik din Polonia, unde un exemplar de 2,92 metri și 157 de kilograme a fost capturat de o echipă a Academiei Poloneze de Pescuit.