Video Liceul „Dimitrie Bolintineanu” și un alt bloc de locuințe, afectate de explozia puterincă din Rahova. Imagini cu sălile distruse

Explozia violentă care s-a produs vineri dimineață în Sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât a afectat clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, unde mai multe geamuri s-au spart, iar bucăți de tencuială și elemente de tâmplărie au fost deteriorate. De asemenea, și un alt bloc de locuințe aflat în apropiere a fost afectat.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), elevii și profesorii au fost evacuați în siguranță, iar echipele de intervenție se află la fața locului pentru evaluarea situației.

Imaginile din interiorul liceului arată săli de clasă cu ferestre sparte, mobilier distrus și pereți afectați de forța suflului.

→ Imaginea 1/2: Imagini din Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. FOTO: Facebook/Meteoplus

Poliția Capitalei a anunțat că traficul în zonă a fost deviat, iar perimetrul afectat a fost delimitat pentru siguranța locuitorilor. Totodată, polițiștii sprijină echipele operative pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

În urma exploziei, a fost afectat și un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale unor elemente de construcție de pe fațadă.

Sursa video: IGSU

Autoritățile fac apel la populație să evite zona, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces și să sprijine persoanele vulnerabile – copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități.

„Activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului”, a transmis Poliția Capitalei.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc aflat lângă Liceul Bolintineanu, pe Calea Rahovei. Deflagrația a distrus două etaje ale imobilului. Până acum salvatorii au anunțat că două persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Mai mulți răniți au fost transportați la spital.