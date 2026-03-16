Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul

Război în Orientul Mijlociu
Teheranul a anunțat că strâmtoarea rămâne deschisă pentru unele state, însă nu pentru Statele Unite și aliații lor, relatează Al Jazeera. Mișcarea a provocat imediat turbulențe pe piețele energetice internaționale, prețul petrolului depășind 100 de dolari pe baril, față de aproximativ 65 de dolari înainte de conflict. Aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol trec prin acest culoar maritim strategic.

Pe 2 martie, Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului-șef al Gardienilor Revoluției (IRGC), a transmis un avertisment dur privind traficul naval prin strâmtoare.

„Strâmtoarea este închisă. Dacă vreo navă încearcă să o traverseze, IRGC și marina vor incendia acele nave”, a declarat Jabari.

În urma acestor declarații și a tensiunilor din regiune, barilul de petrol Brent – prețul de referință internațional – a ajuns luni la 105,70 dolari, cu 2,5% mai mult decât în ziua precedentă și cu peste 40% mai mult decât înainte de izbucnirea războiului, pe 28 februarie.

Iranul permite trecerea unor nave

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a confirmat că unele state au cerut acces pentru navele lor.

„Am fost abordați de mai multe țări care solicită trecere sigură pentru navele lor, iar decizia finală aparține armatei noastre”, a declarat Araghchi într-un interviu acordat postului american CBS. El a adăugat că „un grup de nave din diferite țări” a primit deja permisiunea de a traversa, fără a oferi detalii suplimentare.

Pakistan

Un petrolier Aframax sub pavilion pakistanez, numit Karachi, a părăsit Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz duminică, potrivit Bloomberg. Este unul dintre puținele cazuri confirmate de tranzit în ultimele zile.

India

Iranul a făcut o excepție și pentru India. Ambasadorul iranian la New Delhi, Mohammad Fathali, a declarat că unele nave indiene au fost lăsate să treacă.

Autoritățile indiene au confirmat că două petroliere sub pavilion indian, care transportau gaz lichefiat către porturi din vestul Indiei, au traversat în siguranță strâmtoarea.

„Au traversat Strâmtoarea Ormuz în siguranță în această dimineață și se îndreaptă spre India”, a declarat Rajesh Kumar Sinha, secretar special în Ministerul Porturilor, Transporturilor Maritime și Căilor Navigabile din India.

Turcia

Un vas deținut de o companie turcă a primit de asemenea permisiunea de tranzit. Ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, a explicat că mai multe nave așteptau în apropierea Iranului.

„Cincisprezece nave cu proprietari turci erau acolo. Am obținut permisiunea de la autoritățile iraniene pentru una dintre ele, care folosise un port iranian, iar aceasta a trecut”, a spus ministrul.

China negociază accesul

China, unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume, poartă negocieri cu Teheranul pentru a permite tranzitul navelor care transportă petrol și gaz natural lichefiat din Qatar. Informația a fost publicată de Reuters, citând surse diplomatice.

Potrivit acestora, Beijingul este nemulțumit de blocarea traficului maritim și încearcă să convingă Iranul să permită accesul navelor chineze.

China primește aproximativ 45% din importurile sale de petrol prin Strâmtoarea ormuz, ceea ce face ruta esențială pentru securitatea energetică a țării.

Unele țări europene caută dialog

Franța și Italia ar fi solicitat discuții cu Iranul pentru a obține trecere sigură pentru navele lor comerciale, potrivit Financial Times, care citează oficiali europeni.

Trump a propus o coaliție navală

Președintele american Donald Trump a propus formarea unei coaliții navale internaționale care să protejeze traficul maritim din zonă.

„Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și altele, care sunt afectate de această constrângere artificială, vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai fie o amenințare”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Cu toate acestea, niciuna dintre țările menționate nu a promis participarea la o astfel de operațiune.

Germania și Grecia au exclus deja implicarea militară. „Atât timp cât acest război continuă, nu va exista participare, nici măcar la o operațiune militară pentru menținerea deschisă a strâmtorii”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Grecia a transmis un mesaj similar, prin purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis.

În același timp, premierul britanic Keir Starmer a declarat: „Nu vom fi atrași într-un război mai amplu.”

Experți: aliații SUA sunt reticenți

Rodger Shanahan, analist de securitate în Orientul Mijlociu, consideră puțin probabil ca aliații SUA să se alăture unei operațiuni navale.

„Majoritatea aliaților americani s-au opus acestui război încă de la început, ceea ce îi face „mai puțin dispuși să ofere sprijin”, a explicat el.

Analistul a subliniat și dificultățile logistice: „Dacă vrei sprijin naval pentru o operațiune de protecție, durează mult până când navele ajung în zonă. Nu poți face astfel de lucruri peste noapte.”

