Ministrul Bogdan Ivan: „Gata cu gazul rusesc în UE”. România mizează pe Marea Neagră și noi investiții energetice

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că statele din Uniunea Europeană trebuie să renunțe definitiv la gazul rusesc și să se concentreze pe diversificarea surselor de aprovizionare, inclusiv prin dezvoltarea unor noi parteneriate și exploatarea resurselor interne.

„Gata cu gazul rusesc în UE. Soluţia este diversificarea reală a surselor de aprovizionare. România are deja parteneriate importante cu Kazahstan şi Azerbaidjan şi susţine extinderea acestora”, a declarat ministrul.

Ivan a declarat că proiectul energetic regional numit Coridorul Vertical ar putea deveni o alternativă solidă la gazul rusesc, inclusiv prin utilizarea gazelor din regiune și a resurselor energetice din Statele Unite.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră, prioritate pentru România

Ministrul a explicat că România are nevoie de noi capacități de producție energetică, de exploatarea resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate în sectorul energetic.

Potrivit lui Bogdan Ivan, creșterea producției de energie în Europa este esențială pentru reducerea prețurilor și pentru creșterea competitivității economiei europene.

De asemenea, ministrul a criticat nivelul actual al certificatelor de emisii de carbon.

„Preţul certificatelor de CO2 trebuie redus. În forma actuală, pune presiune directă pe costul energiei şi pe competitivitatea economiei europene. (...) Securitatea energetică a României înseamnă securitate energetică mai puternică pentru întreaga Uniune Europeană”, a afirmat ministrul.

El a adăugat că energia nucleară rămâne una dintre soluțiile importante pentru stabilitatea sistemului energetic și pentru menținerea unor prețuri competitive.

Discuții la nivelul UE pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Declarațiile ministrului au fost făcute după o reuniune a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, unde s-au analizat măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețurilor la energie, provocată de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

În cadrul discuțiilor, Germania, România și Suedia au respins ideea revenirii la gazele rusești.

Guvernul pregătește scenarii pentru piața carburanților

Bogdan Ivan a declarat că autoritățile române pregătesc mai multe scenarii pentru piața carburanților, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii prețului petrolului.

Ministrul a precizat că documentul apărut recent în presă nu reprezintă o decizie oficială, ci un document intern de lucru al Coaliției și al Guvernului, conceput pentru a permite intervenții rapide în cazul în care situația se agravează.

„Am vrut să fim pregătiți pentru situația în care acest conflict continuă și poate avea un efect și mai negativ asupra pieței produselor petroliere din România”, a explicat el.

Creșterea prețurilor la carburanți, mai mică în România

Potrivit ministrului, scumpirile la carburanți au fost mai reduse în România comparativ cu alte state europene.

„În momentul de față avem o creștere medie la produsele petroliere de bază de aproximativ 8,7%, comparativ cu state din vest, precum Italia, Germania sau Spania, unde creșterile au ajuns la 20-23%”, a declarat Ivan.

Ministrul a subliniat că pachetul de propuneri pregătit de Ministerul Energiei oferă Guvernului instrumente pentru a interveni rapid dacă prețurile combustibililor vor continua să crească.

„Sunt doi piloni extrem de importanți pe zona de piață: asigurarea produselor petroliere și a lichidității, adică să existe suficientă motorină și benzină în piață”, a explicat Ivan.