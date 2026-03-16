Băsescu avertizează asupra Iranului: „Ar putea încerca să lovească echipamentele americane din bazele din România”

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis, printr-o postare publică, că România trebuie să ia măsuri preventive pentru a proteja populația și echipamentele militare americane aflate pe teritoriul țării, subliniind că opinia exprimată este una personală și nu contrazice declarațiile oficiale.

În postarea sa, Băsescu a explicat contextul internațional incert, accentuând rolul fostului președinte american Donald Trump: „Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump”.

El a amintit că, la solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii, apreciind decizia: „Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României”.

Băsescu a detaliat ce echipamente vor fi găzduite în aceste baze: „În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/ bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc.” În opinia sa, aceste echipamente nu pot fi considerate „echipament militar defensiv”.

Riscurile potențiale

Fostul președinte a avertizat că, deși România are relații vechi și bune cu Iranul, există posibilitatea unor atacuri asupra echipamentelor americane: „Este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor”.

El a mai subliniat că pericolele nu se limitează la atacuri convenționale: „Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri”.

Recomandări pentru populație

Traian Băsescu a insistat asupra necesității unor măsuri preventive și a informat populația: „Statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două-trei zile, dacă ar fi nevoie”.

Referindu-se la costurile angajamentelor internaționale, fostul președinte a avertizat: „Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani”.

Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

România a transmis clar că nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și că susține soluții diplomatice pentru reducerea tensiunilor. „România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, transmite MAE.