Video Explozie în Italia. Trei ofițeri au murit și alți 13 poliţişti, carabinieri şi pompieri au fost răniţi

Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie declanșată în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei, a relatat marţi agenţia de presă ANSA, citată de dpa.

Alţi 13 poliţişti, carabinieri şi pompieri au fost răniţi în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, la sud de oraşul Verona, scrie Agerpres, citând cele două surse.

Reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru a evacua o casa ocupată de trei persoane - doi bărbaţi şi o femeie, probabil fraţi - când s-a produs o puternică explozie, care a provocat prăbuşirea întregii clădiri cu două etaje.

Polițiștii au fost practic surprinşi sub dărâmături.

Pompierii prezenţi la locul incidentului s-au grăbit să le acorde ajutor, dar a fost prea târziu pentru trei dintre carabinieri.

Un bărbat și sora sa au fost reținuți

ANSA a transmis că un frate şi o soră în vârstă de 60 de ani au fost reţinuţi sub suspiciunea de a fi responsabili de explozie, în care femeia a fost şi ea rănită.

Poliţia căuta acum o a treia persoană care se afla în momentul incidentului în casă şi care se pare că era rudă cu fraţii.

Amintim că, în luna martie a acestui an, o explozie a provocat prăbușirea unei case cu două etaje, în cartierul Monteverde din Roma. Un bărbat a fost scos în viață din dărâmături de către pompieri.

În urmă cu doi ani, 31 de persoane au fost rănite după o explozie, „probabil ca urmare a unei scurgeri de gaz“, într-o clădire care găzduieşte solicitanţi de azil în centrul Italiei.