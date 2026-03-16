Analiză Expert în energie: În patru săptămâni, România riscă să rămână fără niciun litru de petrol pe stoc

„Matematic, în patru săptămâni nu mai avem nimic”. Aceasta este concluzia dură a președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, după ce a analizat declarațiile contradictorii ale ministrului Energiei, Bogdan Ivan. De la debutul războiului, raportările oficiale privind stocurile strategice au scăzut constant, lăsând România într-o vulnerabilitate extremă. Expertul atrage atenția că locațiile „secrete” ale petrolului românesc depozitat în UE și birocrația de transport ar putea lăsa stațiile de alimentare fără carburanți în plină criză mondială.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează că, la aproape două săptămâni de la debutul celei mai mari crize mondiale a petrolului, din cauza unei „scăpări” într-un document, „aflăm că stocurile strategice de produse petroliere de fapt există, dar nu sunt în țară, dar de fapt sunt pe hârtie, dar de fapt acum intenționăm să controlăm dacă ele există”.

Potrivit expertului, lipsa de transparență privind țările unde s-ar afla aceste stocuri poate fi interpretată ca „o problemă reală de stocuri sau aprovizionare care este ascunsă publicului”.

Pe de altă parte, spune expertul, „cererea de declarare a unei stări de urgență ar putea sugera că există temeri privind disponibilitatea reală a stocurilor petroliere sau accesul rapid la ele”.

„În acest caz, problema nu ar mai fi prețul combustibilului, ci securitatea energetică a României. Această ipoteză devine relevantă în contextul în care o parte importantă a stocurilor strategice este depozitată în afara României, există mecanisme de delegare și ticketing, iar informațiile publice despre localizarea și accesibilitatea reală a acestor stocuri sunt limitate”, consideră expertul.

„În 4 săptămâni nu mai avem niciun litru de petrol”

Expertul în energie susţine că, în ritmul în care se reduc stocurile, conform declarațiilor oficialilor români, în 4 săptămâni nu mai avem niciun litru de petrol pe stocul din România și că aducerea în timp util a petrolului stocat de România din alte state poate întâmpina piedici serioase

„Declarațiile publice de la începutul lunii martie 2026 că România are peste 2 milioane de tone de combustibil în stocurile strategice și că aproximativ 56,86% dintre ele se află pe teritoriul României, restul în alte state membre UE. Locațiile exacte nu se cunosc, invocându-se că nu sunt făcute publice din motive de securitate energetică (dar ar fi trebui să fie cunoscute de instituții). La două săptămâni de la debutul războiului și în urma unei analize a AEI s-au dispus verificări”, a afirmat expertul.

Referindu-se la declarațiile ministrului Energiei Bogdan Ivan, Dumitru Chisăliță a spus că, oficial, în data de 4 martie 2026 „aveam rezerve pentru a face față oricărei crize a petrolului”, pe data de 5 martie 2026 „aveam rezerve pentru 5 luni”, după o săptămână în data de 14 martie „aveam rezerve pentru aproape 4 luni”.

„Matematic, în acest ritm, în patru săptămâni nu mai avem nimic”, a spus expertul în energie.

OMV va coopera cu Guvernul pentru depășirea crizei de pe piața petrolului

În timp ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că țara are suficiente stocuri, deși o mare parte dintre acestea sunt deținute în alte state, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au chemat la discuții reprezentanți ai OMV Petrom.

Printre principalele subiecte discutate s-a numărat evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului, dar și nevoia de securizare a lanțului de aprovizionare, în condițiile în care România importă aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, după întâlnirea cu reprezentanții OMV Petrom, că autoritățile vor colabora strâns cu Guvernul și cu compania energetică pentru a gestiona presiunile actuale de pe piața energiei.

Ulterior, Guvernul a informat că analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România.

Reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale, aceea de securizare a lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

Paradoxul României: are rafinării, dar puțin petrol

Războiul din Orientul Mijlociu a generat un șoc semnificativ asupra pieței petroliere globale, influențând direct România și scoțând în evidență paradoxul dependenței sale energetice. Deși țara deține rafinării, o mare parte din țițeiul procesat este importat, făcând economia locală vulnerabilă la fluctuațiile prețului barilului de petrol, care a avut tendința să se apropie de 100-120 dolari.

La capitolul carburanți, România se află într-o situație paradoxală, având în vedere că producția internă de țiței acoperă doar aproximativ o cincime (20-25%) din necesarul țării, restul fiind asigurat din importuri. În 2025, importurile de țiței au crescut cu 7,6%, pe fondul scăderii producției interne.

Pe de altă parte, aproximativ 26% din motorina importată de România în 2025 provine din Orientul Mijlociu, aprovizionare blocată sau riscantă din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz.

În plus, deși România are capacitate de rafinare (ex: Petromidia, Petrobrazi), procesarea funcționează cu materie primă adusă preponderent pe rute maritime, care sunt acum securizate cu greu sau blocate, forțând operatorii să caute surse alternative mai scumpe.

Aceste situații au avut efecte grave asupra prețurilor carburanților, care au înregistrat creșteri zilnice în martie 2026, care au totalizat chiar și 80 de bani pe litru, analiștii avertizând că benzina și motorina ar putea depăși pragul de 9-10 lei/litru dacă petrolul Brent rămâne la cotații ridicate.

Ivan a dispus verificarea stocurilor de urgență

Sâmbătă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că a dispus verificarea stocurilor de urgență.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Energiei, România trebuie să mențină stocuri de petrol și produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de consum, conform legislației europene transpuse în dreptul intern. Pentru perioada iulie 2025 – iunie 2026, stocurile declarate depășesc pragul legal, atingând aproximativ 102% din obligația stabilită, respectiv peste 2 milioane de tone de combustibili.

Aceste stocuri sunt constituite de companiile care introduc produse petroliere pe piața românească, printre care OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil România și MOL. Conform legislației, operatorii economici au obligația de a menține aceste rezerve pentru a asigura aprovizionarea pieței interne în situații de criză, potrivit lui Bogdan Ivan.

Datele oficiale arată că aproximativ 56,86% din stocurile strategice se află pe teritoriul României, iar restul sunt depozitate în alte state membre ale Uniunii Europene. Autoritățile nu fac publice locațiile exacte ale depozitelor, invocând motive de securitate energetică, susţine Ivan, care a precizat că administrarea și verificarea respectării obligațiilor legale revin Administrației Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituția responsabilă de controlul stocurilor de urgență.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că operatorii economici sunt obligați prin lege să constituie și să păstreze aceste rezerve, iar transmiterea unor informații false către autorități ar putea atrage sancțiuni severe.

„Există obligații legale foarte clare care sunt verificate de departamentul de rezerve speciale al ANRSPS, în conformitate cu responsabilitățile instituției și ale Ministerului Energiei”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă autoritățile au certitudinea că stocurile există efectiv în depozitele din afara țării, nu doar în documente, oficialul a afirmat că va dispune verificări suplimentare.

„O să dispun o verificare foarte clară a acestor stocuri, pentru a mă asigura că tot ceea ce a fost transmis oficial de Ministerul Energiei reflectă în totalitate realitatea”, a declarat Bogdan Ivan.

18 companii aveau obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor

18 companii aveau obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă, potrivit Ordinul nr. 622/2025 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în perioada 1 iulie 2025-30 iunie 2026, semnat în iulie 2025.

Potrivit documentului, stocurile minime de ţiţei şi/sau produse petroliere se constituie de către operatorii economici, titulari ai obligaţiei de stocare, exclusiv sub formă de stocuri de urgenţă. Nivelul stocurilor de urgenţă care trebuie constituit şi menţinut în perioada 1 iulie 2025-30 iunie 2026, în condiţiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.034.712 tone echivalent petrol.

Pentru calcularea nivelului stocurilor minime ce trebuie menţinute în perioada 1 iulie 2025-30 iunie 2026 s-a utilizat metoda importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a importurilor nete. Operatorii economici, titulari ai obligaţiei de stocare, au avut libertatea de a alege structura sortimentală, cu respectarea ponderii de cel puţin o treime produse petroliere şi cel mult două treimi ţiţei.

Stocurile pentru situaţii de criză sunt asigurate de companiile de profil, conform legii, care sunt şi cele care trebuie să asigure transportul în ţară. Nerespectarea legislaţiei de către acestea reprezintă „o sancţiune uriaşă din partea statului român” pentru aceste companii, a arătat ministrul. El a anunţat că sâmbătă ”la prima oră” va dispune verificarea acestor stocuri pe care România le are pentru a vedea dacă stocurile din documente coincid cu cele din depozite.

Menţionăm că, în luna august 2025, Ministerul Energiei a autorizat scoaterea din stocurile de urgență a 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină, la solicitarea OMV Petrom. Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi, după ce un vas cu țiței azer ajuns în România s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice.