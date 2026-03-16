Pericol imens privind finanțarea Autostrăzii Moldovei. Risc de pierdere a banilor din PNRR: „Este un munte de muncă”

Execuția Autostrăzii A7, pe tronsonul Adjud Nord–Roman Nord (Săbăoani), se confruntă cu întârzieri semnificative care pun în pericol accesarea integrală a fondurilor nerambursabile alocate prin PNRR. Termenul renegociat pentru finalizarea celor 96,32 km este 31 august 2026, însă autoritățile și experții în construcții avertizează că șansele de a respecta acest termen au scăzut drastic.

Conform analizei CNAIR și a specialiștilor, atingerea obiectivului este încă posibilă, dar va fi extrem de dificilă. Constructorul principal, UMB, trebuie să mobilizeze echipe de muncitori în trei schimburi, nonstop, și să aducă suplimentar fierari-betoniști de pe șantierele A3 și A0.

Orice accelerare forțată a ritmului de lucru poate afecta calitatea lucrărilor, în special a umpluturilor și straturilor de asfalt care necesită respectarea timpilor tehnologici.

Stadiul lucrărilor pe loturi

Adjud–Bacău Sud: două contracte semnate în decembrie 2022, stadiu fizic oficial de 95% și 70%.

Bacău Nord–Pașcani: trei contracte semnate în februarie 2023, stadiu fizic de aproximativ 45%.

„Toate cele cinci au primit ordine de începere în primele zile ale lunii mai 2023 și prevăd câte 30 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare. Deci termenul de finalizare, pe întreaga distanță Adjud-Pașcani, a expirat în noiembrie 2025”, a transmis Asociația Pro Infrastructură.

Punctele critice

Structurile mari reprezintă principalele blocaje:

- Pasaj-mamut de 1,2 km peste magistrala de cale ferată M500 la est de Cleja.

- Pasaj de 730 m peste M500 la est de Nicole Bălcescu.

- Pasaj mare înainte de Filipești peste M500 și DN2, neînceput.

- Viaduct pe Centura Roman și podul peste Râul Moldova, aflat la nivel de fundații.

În plus, pe întreg tronsonul există numeroase structuri mai mici care necesită execuție și pentru care se preconizează un volum uriaș de muncă.

Umpluturi și asfalt

Deși vremea favorabilă permite accelerarea lucrărilor la terasamente, balast și straturi de asfalt, riscul de scădere a calității este mare. Terasamentele trebuie să se stabilizeze pentru a evita probleme precum trambulinele la culele podurilor sau tasările majore pe ramblee, experiențe similare fiind raportate pe lotul 3 al DEx12 Craiova–Pitești, executat tot de UMB.

Perspective de deschidere

Adjud Nord–Răcăciuni: circulația poate fi deschisă până la sfârșitul lunii aprilie 2026.

Bacău: deschiderea posibilă va fi cel mai devreme la final de iunie 2026, doar cu mobilizare maximă și deschideri secvențiale.

De la Bacău la Săbăoani: necesită execuție nonstop și mobilizare totală pentru a respecta termenul de 31 august 2026.

„Altminteri, ne vedem în august la Bacău, perfect fezabil. Însă de acolo și până la Săbăoani este un munte de muncă, unul care nu poate fi cucerit decât cu execuție nonstop și cu toată forța UMB”, a conchis Pro Infrastructură.