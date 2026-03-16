Petrobrazi, singura rafinărie activă din România, intră în mentenanță și își reduce producția, în plină criză a petrolului

Rafinăria Petrobrazi, singura unitate de profil care mai funcționează în prezent în România, își va reduce temporar producția de carburanți din cauza unor lucrări de mentenanță programate, relatează Observatorul Prahovean.

Măsura vine într-un moment sensibil pentru piața energetică, aflată deja sub presiunea crizei petroliere generate de conflictul din Orientul Mijlociu și a opririi celorlalte două rafinării din țară.

OMV Petrom a confirmat că una dintre instalațiile rafinăriei Petrobrazi va fi oprită pentru aproximativ două săptămâni, pentru intervenții tehnice planificate. Compania subliniază că lucrările sunt necesare pentru menținerea siguranței și funcționării optime a instalațiilor.

Deși nu a fost precizat impactul exact asupra volumelor de producție, OMV Petrom susține că rata de utilizare a rafinăriei va rămâne ridicată, la peste 90% în primul trimestru și peste 95% la nivelul întregului an.

De asemenea, compania precizează că a luat măsuri pentru a asigura continuitatea aprovizionării clienților.

Petrotel Lukoil, oprită de cinci luni

Situația din sectorul rafinăriilor este complicată de oprirea prelungită a Petrotel Lukoil, închisă inițial pentru revizie tehnică în toamna anului trecut, apoi menținută închisă ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA.

Potrivit Ministerului Energiei, această oprire a redus capacitatea națională de producție a carburanților cu aproximativ 21%, deficitul fiind acoperit prin importuri. Deși autoritățile au discutat despre o posibilă redeschidere, până acum nu a fost anunțată nicio decizie concretă.

Petromidia, în plină revizie tehnică

În același timp, rafinăria Petromidia, cea mai mare din țară, se află în revizie programată. Rompetrol a confirmat că activitățile de producție sunt sistate conform calendarului obișnuit de mentenanță, care prevede opriri generale la fiecare patru ani și opriri tehnologice intermediare la doi ani.

Deși ministrul Energiei a susținut public că ar fi obținut o amânare a reviziei pentru a proteja piața internă, compania a precizat că lucrările se desfășoară conform planificării inițiale.

Cu două rafinării oprite și Petrobrazi funcționând la capacitate redusă pentru două săptămâni, România traversează o perioadă de vulnerabilitate în ceea ce privește producția internă de carburanți. În această situație. importurile rămân esențiale pentru acoperirea cererii, iar evoluțiile de pe piața internațională a petrolului pot influența rapid prețurile la pompă.