search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Israelul a distrus avionul privat al lui Khamenei. Informații contradictorii despre locația și starea noului lider suprem

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Armata israeliană a anunțat luni că a distrus avionul privat al fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac asupra aeroportului Mehrabad din Teheran. În paralel, au apărut informații potrivit cărora fiul și succesorul acestuia, Mojtaba Khamenei, s-ar afla la Moscova pentru tratament medical după ce ar fi fost rănit grav într-un atac aerian americano-israelian, în prima zi de război, relatează Daily Mail.

Avionul privat al fostului lider iranian a fost distrus FOTO IDF via Daily Mail

Într-o postare publicată pe platforma X, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au scris că aeronava era utilizată de Khamenei și de alți oficiali de rang înalt ai regimului iranian pentru deplasări și coordonarea activităților militare.

„Avionul era folosit de Ali Khamenei și de alți oficiali de rang înalt ai regimului pentru a facilita achiziții militare și pentru a gestiona comunicațiile cu țările din Axa rezistenței, prin zboruri interne și internaționale”, se arată în declarația IDF.

Potrivit armatei israeliene, distrugerea aeronavei reprezintă o lovitură strategică pentru conducerea iraniană.

„Distrugerea acestui avion afectează capacitatea regimului terorist iranian de a se coordona cu statele din Axa rezistenței, procesul de consolidare a capacităților militare și abilitatea regimului de a se reconstrui”, au mai transmis IDF.

Noi relatări despre starea lui Mojtaba Khamenei

Mai multe relatări din presă susțin că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, se află în Rusia pentru tratament medical după ce ar fi suferit răni grave în timpul primelor bombardamente asupra reședinței lui Khamenei. Numit lider suprem al Iranului după asasinarea tatălui său, Ali Khamenei, la 28 februarie, acesta nu a avut nicio apariție publică și nu a transmis decât un mesaj scris, întărind speculațiile că ar fi în stare gravă sau chiar în comă, și nu ar ști că Iranul e în război sau că a fost ales lider suprem.

Potrivit publicației kuwaitiene Al-Jarida, noul ayatollah ar fi fost transportat la Moscova, unde a fost operat, după ce președintele rus Vladimir Putin ar fi oferit personal sprijin medical.

Publicația susține că evacuarea lui Mojtaba Khamenei din Iran a fost o operațiune secretă, în care acesta ar fi fost transportat cu un avion militar rusesc. Ulterior, ar fi fost dus într-unul dintre palatele prezidențiale ale lui Vladimir Putin, unde ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale considerate „reuşite”.

Informațiile nu au fost confirmate oficial, însă Al-Jarida afirmă că provin de la „o sursă de rang înalt apropiată noului lider suprem iranian”.

Potrivit aceleiași surse, Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit la începutul operațiunii Operation Epic Fury. Din cauza bombardamentelor continue ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, medicii nu ar fi putut să-l trateze în siguranță în țară.

Alte informații, citate de presa britanică, susțin că starea sa este „extrem de gravă”. O sursă anonimă ar fi declarat că liderul iranian ar fi suferit amputarea unuia sau a ambelor picioare și leziuni interne severe.

„Una sau două dintre picioarele lui au fost amputate. Ficatul sau stomacul i-ar fi fost, de asemenea, grav afectate. Se pare că este în comă”, a spus sursa, care a cerut anonimatul de teama represaliilor.

Potrivit aceleiași persoane, Mojtaba Khamenei ar fi fost tratat de Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul iranian al sănătății și unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi de traumă din țară.

Oficiali americani au declarat că liderul iranian ar fi rănit, dar nu au oferit detalii precise despre starea sa.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că există indicii că Mojtaba Khamenei a fost grav rănit.

„Știm că noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat”, a spus Hegseth în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, fostul președinte american Donald Trump a sugerat că există chiar posibilitatea ca acesta să fi murit.

„Nici nu știu dacă este măcar în viață. Până acum nimeni nu a reușit să îl arate”, a declarat Trump pentru NBC News. „Am auzit un zvon că ar fi mort. Dacă este în viață, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru țara lui – să se predea.”

Incertitudine în cadrul conducerii Iranului

Între timp, surse din interiorul Iranului spun că există o stare de confuzie în rândul comandamentului militar, întrucât noul lider nu ar fi emis ordine clare.

Un oficial iranian citat de The Telegraph a declarat că nimeni nu știe exact care este situația lui Mojtaba Khamenei.

„Nimeni nu știe nimic despre Mojtaba – dacă este viu sau mort ori cât de grav este rănit. Ni se spune doar că este rănit”, a afirmat acesta. „Nu are control asupra războiului pentru că nu este aici. Majoritatea comandanților, sau mai bine spus toți, nu au nicio veste despre el.”

Totuși, într-un mesaj difuzat de televiziunea iraniană, citit de un prezentator și atribuit noului lider, Iranul a transmis că nu va renunța la răzbunarea pentru „sângele martirilor”.

„Nu suntem dușmanii țărilor din jurul nostru. Vizăm doar bazele americanilor”, se arată în declarație.

Tensiunile din regiune rămân extrem de ridicate, iar informațiile contradictorii despre starea și locația noului lider iranian continuă să alimenteze incertitudinea privind conducerea țării și evoluția conflictului.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

