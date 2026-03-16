Sean Penn, distins cu al treilea Oscar, se află în vizită la Kiev. Zelenski: „Un adevărat prieten al Ucrainei”

Actorul american Sean Penn, distins duminică cu cel de-al treilea său Oscar, a lipsit de la ceremonia de la Dolby Theater, deoarece se află într-o vizită la Kiev pentru a „susține Ucraina”, potrivit unui oficial ucrainean de rang înalt citat de AFP.

„El este în Ucraina, dar este o vizită privată”, a declarat oficialul, adăugând: „Vrea pur și simplu să susțină Ucraina”. Actorul în vârstă de 65 de ani a fost primit luni de președintele Volodimir Zelenski și, potrivit unei surse ucrainene, ar intenționa să se deplaseze și „pe front” în Ucraina.

Sean Penn a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul One Battle After Another, dar nu a urcat pe scenă la ceremonia de la Los Angeles. Actorul este cunoscut drept unul dintre cei mai puternici susținători ai Kievului de la Hollywood și a vizitat Ucraina de mai multe ori de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

„Sean, datorită ție, știm ce înseamnă un adevărat prieten al Ucrainei”, a declarat Zelenski. „Ai fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului la scară largă și știm că vei continua să fii alături de țara și poporul nostru.”

În 2023, Penn a co-realizat documentarul Superpower, un portret admirativ al președintelui Zelenski, fost actor, care urmărește parcursul său de la comediant la lider într-un context de război. Filmul a avut avanpremiera la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2023. În interviuri recente, Penn și Zelenski au subliniat prietenia profundă care s-a legat între ei încă din primele luni ale conflictului.

În 2025, Sean Penn și starul rock Bono au lansat un apel către Occident pentru a susține Ucraina, la Festivalul de la Cannes, pozând pe covorul roșu alături de militari ucraineni.

De-a lungul vizitelor sale în Ucraina, Penn a dăruit una dintre statuetele sale președintelui Zelenski și a înființat organizația umanitară CORE Response, care oferă sprijin financiar refugiaților ucraineni. În 2022, Ucraina i-a acordat Ordinul Meritului, gradul trei, în semn de recunoștință pentru implicarea sa în sprijinul Ucrainei.