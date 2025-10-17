search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Bujduveanu promite sprijin total după explozia din Rahova: „Nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București”

0
0
Publicat:

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor afectate de incidentul produs într-un imobil din București. Primăria a alocat 2,9 milioane de lei pentru cazare, hrană și alte nevoi de bază, iar relocarea locatarilor va fi făcută în trei etape.

Stelian Bujduveanu a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor afectate FOTO: Arhivă
Stelian Bujduveanu a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor afectate FOTO: Arhivă

Începând de luni vom avea discuții aplicate cu Distrigaz, pentru că nu se pune problema doar de furt de gaz pentru acel sigiliu așa decorativ cum e pus, pe care trebuie să ne gândim foarte serios și să intervenim ca să existe sigilii pentru a proteja cetățenii municipiului București, nu doar decorative”, a explicat primarul interimar.

Număr de urgență și sprijin pentru sinistrați

Bujduveanu a precizat că persoanele care au nevoie de ajutor pot suna la numărul 021.9524 sau pot apela 112, fiind redirecționate către centrul de comandă al Primăriei Capitalei.

În proximitatea imobilului din care arată că se află un centru de comandă avem reprezentanți ai Primăriei Municipiului București care vă stau la dispoziție pe tot parcursul acestei zile și acestei seri și pe tot parcursul finalului de săptămână. Vă rugăm, nu intrați în imobilele afectate, nu încercați pe perioada serii pentru că riscuri există în continuare”, a avertizat primarul interimar.

El a adăugat că autoritățile intervin cu utilaje pentru punerea în siguranță a clădirii și că persoanele care și-au pierdut actele de identitate vor primi documente temporare eliberate de evidența populației.

Pe toată această perioadă nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București. De aceea am și dat această sumă pe care o alocăm, inclusiv pentru nevoi de bază – hrană, apă, alimente, haine și altele”, a precizat el.

2,9 milioane de lei pentru cazare și nevoi urgente

Potrivit lui Bujduveanu, în primă etapă au fost alocate 2,9 milioane de lei pentru cazarea rapidă a persoanelor evacuate, transportul și intervenția utilajelor.

Gândiți-vă că aceste utilaje care astăzi sunt acolo sunt ale operatorilor privați și publici între ele, sunt sunate de la momentul incidentului pe toată lumea, toți constructorii municipiului București să intervină pentru a pune în siguranță acel imobil în baza deciziei Comitetului de Situații de Urgență”, a spus primarul interimar.

Relocarea sinistraților, în trei etape

Reprezentantul Primăriei Capitalei a explicat că relocarea persoanelor afectate se va face în trei etape.

Am stabilit la Comitetul de Situații de Urgență că municipiul București o să își asume responsabilitatea de a centraliza și caza acești oameni, acești bucureșteni care sunt astăzi loviți de tragedie”, a afirmat Bujduveanu.

Etapa 1 – de la incident până duminică noapte spre luni – presupune cazarea în hoteluri din municipiul București. De luni vom asigura relocarea în apartamente mobilate, dotate, moderne, care se află în patrimoniul Primăriei Municipiului București sau al sectoarelor, iar etapa 3 – atunci când aceste locuințe vor fi epuizate – vom interveni în piața liberă, așa cum facem și la locuințele de necesitate”, a explicat el.

Primarul interimar a subliniat că toate costurile vor fi suportate de Primăria Capitalei, „indiferent cât va dura” procesul de sprijin și relocare.

O explozie puternică s-a produs vineri dimineață într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus complet două etaje ale clădirii.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru sunt în stare gravă. Mai mulți răniți au fost transportați de urgență la spital, iar locatarii blocului au fost evacuați din cauza riscului de prăbușire.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
gandul.ro
image
Un albanez, reţinut pe Aeroportul Otopeni cu 26 kg de canabis în bagaje | EXCLUSIV
mediafax.ro
image
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB-Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Descoperire făcută după tragedia din Rahova. Ce se vede în imaginile Google Street View din 2023
libertatea.ro
image
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz
observatornews.ro
image
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
playtech.ro
image
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Cine sunt victimele exploziei din Rahova! Trei persoane au decedat și alte 17 au fost grav rănite
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia trezit din somn la ora 12:00! Edilul nu știa mai nimic despre subiect și părea ''picat din plop''
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în explozia din sectorul 5. Cine a rupt sigiliul și a dat drumul la gaze în blocul tragediei
mediaflux.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Umorul Prințului William este ADORABIL! Ce remarcă amuzantă a făcut viitorul rege în compania soției sale Kate

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor