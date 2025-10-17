Bujduveanu promite sprijin total după explozia din Rahova: „Nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București”

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor afectate de incidentul produs într-un imobil din București. Primăria a alocat 2,9 milioane de lei pentru cazare, hrană și alte nevoi de bază, iar relocarea locatarilor va fi făcută în trei etape.

„Începând de luni vom avea discuții aplicate cu Distrigaz, pentru că nu se pune problema doar de furt de gaz pentru acel sigiliu așa decorativ cum e pus, pe care trebuie să ne gândim foarte serios și să intervenim ca să existe sigilii pentru a proteja cetățenii municipiului București, nu doar decorative”, a explicat primarul interimar.

Număr de urgență și sprijin pentru sinistrați

Bujduveanu a precizat că persoanele care au nevoie de ajutor pot suna la numărul 021.9524 sau pot apela 112, fiind redirecționate către centrul de comandă al Primăriei Capitalei.

„În proximitatea imobilului din care arată că se află un centru de comandă avem reprezentanți ai Primăriei Municipiului București care vă stau la dispoziție pe tot parcursul acestei zile și acestei seri și pe tot parcursul finalului de săptămână. Vă rugăm, nu intrați în imobilele afectate, nu încercați pe perioada serii pentru că riscuri există în continuare”, a avertizat primarul interimar.

El a adăugat că autoritățile intervin cu utilaje pentru punerea în siguranță a clădirii și că persoanele care și-au pierdut actele de identitate vor primi documente temporare eliberate de evidența populației.

„Pe toată această perioadă nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București. De aceea am și dat această sumă pe care o alocăm, inclusiv pentru nevoi de bază – hrană, apă, alimente, haine și altele”, a precizat el.

2,9 milioane de lei pentru cazare și nevoi urgente

Potrivit lui Bujduveanu, în primă etapă au fost alocate 2,9 milioane de lei pentru cazarea rapidă a persoanelor evacuate, transportul și intervenția utilajelor.

„Gândiți-vă că aceste utilaje care astăzi sunt acolo sunt ale operatorilor privați și publici între ele, sunt sunate de la momentul incidentului pe toată lumea, toți constructorii municipiului București să intervină pentru a pune în siguranță acel imobil în baza deciziei Comitetului de Situații de Urgență”, a spus primarul interimar.

Relocarea sinistraților, în trei etape

Reprezentantul Primăriei Capitalei a explicat că relocarea persoanelor afectate se va face în trei etape.

„Am stabilit la Comitetul de Situații de Urgență că municipiul București o să își asume responsabilitatea de a centraliza și caza acești oameni, acești bucureșteni care sunt astăzi loviți de tragedie”, a afirmat Bujduveanu.

„Etapa 1 – de la incident până duminică noapte spre luni – presupune cazarea în hoteluri din municipiul București. De luni vom asigura relocarea în apartamente mobilate, dotate, moderne, care se află în patrimoniul Primăriei Municipiului București sau al sectoarelor, iar etapa 3 – atunci când aceste locuințe vor fi epuizate – vom interveni în piața liberă, așa cum facem și la locuințele de necesitate”, a explicat el.

Primarul interimar a subliniat că toate costurile vor fi suportate de Primăria Capitalei, „indiferent cât va dura” procesul de sprijin și relocare.

O explozie puternică s-a produs vineri dimineață într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus complet două etaje ale clădirii.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru sunt în stare gravă. Mai mulți răniți au fost transportați de urgență la spital, iar locatarii blocului au fost evacuați din cauza riscului de prăbușire.