Video Influencerul Makaveli și un grup de agitatori au încercat să ajungă cu forța la locul exploziei: „Nu mai mușamalizați morții. Avem imagini cu mâini căzute”

Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate - printre care și influencerul Makaveli, care a fost implicat în campania lui Călin Georgescu - a încercat să forțeze perimetrul de siguranță din apropierea locului exploziei din Sectorul 5. Jandarmeria a precizat că un bărbat a fost condus la Poliție.

„Lăsați presa să intre. Nu mai mușamalizați morții. Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute. Ce încercați voi să faceți? Au sărit oameni în aer în România. Un guvern de fătălăi, care nu sunt în stare să tragă la răspundere pe nimeni. Lăsați-i să intre! Nu există niciun risc de pericol. Poliția e la mânecă scurtă acolo (...). Sunt oameni care beau cafea”, a strigat Makaveli.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, „un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități”.

„Un bărbat a fost extras din grup și condus la secția de poliție”

Agitatorii au instigat „la acțiuni care pun în pericol buna desfășurare a intervenției”, a precizat, vineri după-amiază, într-un comunicat, Jandarmeria Capitalei.

„În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup și condus la secția de poliție, în vederea identificării și luării măsurilor legale. Reiterăm faptul că jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea zonei, sprijinind intervenția pompierilor și desfășurarea măsurilor de protecție pentru toți cei implicați”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Jandarmeria recomandă cetățenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să nu încerce sa intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenție.

S-a deschis dosar penal cu privire la explozia din Rahova

Amintim că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la blocul din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

Decizia a fost luată „având în vedere complexitatea cauzei”, în temeiul articolului 325 din Codul de procedură penală, potrivit unui comunicat transmis de Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.