Evaziune și spălare de bani în contracte cu nave NATO: percheziții DNA în Constanța la firma în care e acționar șeful Camerei de Comerț

Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO. Ancheta se desfășoară în mai multe țări europene, cu sprijinul EUROJUST.

Ancheta implică nave militare ale statelor membre NATO Foto: MApN

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri, 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.

Cercetările îi vizează pe reprezentanții unei societăți comerciale, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, au precizat procurorii printr-un comunicat.

Potrivit DNA, perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei societăți comerciale.Potrivit verificărilor, acțiunea vizează societatea S.C. Global Defense Logistics S.R.L. Firma, fondată în 2012, a derulat afaceri importante în zona portuară. Printre acționarii săi se numără și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, care deține o participație de 10,38% din acțiuni.

Cinci persoane, reținute în Norvegia

Ancheta se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).

În cadrul aceleiași operațiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, autoritățile au desfășurat percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Potrivit comunicatului DNA, activitățile au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

DNA a precizat că va oferi detalii suplimentare atunci când împrejurările procedurale vor permite acest lucru.

Global Defense Logistics SRL, anchetată de DNA în 2025 pentru dare de mită

Ancheta ar viza Global Defense Logistics SRL, societate cercetată de DNA și într-un dosar anunțat în februarie 2025, privind suspiciuni de dare de mită pentru obținerea unor contracte de servicii de asistență portuară.

În februarie 2025, DNA a anunțat cercetări într-un dosar transfrontalier care viza suspiciuni de dare de mită în legătură cu obținerea unor contracte de servicii de asistență portuară pentru nave. Ancheta era desfășurată în colaborare cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori ai Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, prin Serviciul de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și Serviciul Naval de Investigații Penale (NCIS).

Potrivit comunicatului DNA din 22 februarie 2025, procurorii dispuseseră efectuarea în continuare a urmăririi penale față de societatea Global Defense Logistics SRL și două persoane fizice, pentru presupuse infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Anchetatorii susțineau că firma ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale peste 200.000 de dolari pentru facilitarea obținerii unui contract de servicii de tip husbanding, în valoare de peste nouă milioane de euro.

Scandal de corupție în cadrul NATO. Compania israeliană care livrează României dronele Watchkeeper a fost suspendată temporar de la licitaţii

Conform aceleiași surse, societatea ar fi remis ulterior funcționarului 100.000 de euro în două tranșe, în iulie și octombrie 2024, și alți 30.000 de euro în ianuarie 2025. Potrivit procurorilor, sumele ar fi fost oferite în schimbul sprijinului acordat firmei în legătură cu contractele încheiate cu organizația internațională.

DNA preciza că societatea ar fi beneficiat de ajutorul celor două persoane cercetate în același dosar, una dintre acestea fiind asociat, iar cealaltă, împuternicit pe conturile bancare ale firmei.

În comunicatul din februarie 2025, DNA preciza că cercetările urmăreau documentarea faptelor suspectate și sublinia că efectuarea în continuare a urmăririi penale nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Global Defense Logistics SRL, înființată în 2012 la Constanța

Global Defense Logistics SRL este o companie înființată la 11 mai 2012, cu sediul în Constanța, a cărei activitate principală este reprezentată de serviciile anexe transporturilor pe apă, potrivit datelor publicate de platforma Harta Firmelor. Societatea are codul CAEN 5222 și figura ca fiind în funcțiune la momentul consultării datelor.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 548,4 milioane de lei și 28 de angajați, potrivit aceleiași surse. Firma apare, de asemenea, ca furnizor în achiziții publice, iar în evidențele portalului instanțelor figurează ca parte în opt dosare, cel mai recent înregistrat la 14 septembrie 2026, conform datelor prezentate de platformă.

Legătura cu zborurile private spre Mykonos

Administratorul și unul dintre asociații Global Defense Logistics SRL este Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, care deține o participație de 10,38% din capitalul acesteia. Mihai Daraban figurează, la rândul său, ca asociat al companiei, cu o participație de 10,38%.

Mihai Daraban Foto: Arhivă

Numele lui Mihai Daraban a apărut și în contextul unui zbor privat spre insula grecească Mykonos, despre care presa a relatat anterior că ar fi transportat mai multe persoane din politică, justiție și mediul de afaceri.

Un bărbat căutat în Suedia pentru atentate la comandă trăia de trei ani în România. DIICOT a descins la locuințele sale

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României ar fi finanțat zborul, printre pasageri numărându-se fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Florin Manole, judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga, senatorul UDMR István-Loránt Antal, omul de afaceri Gruia Stoica, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, și Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

După apariția informațiilor despre deplasare, Inspecția Judiciară și Parlamentul au început anchete separate. Subiectul a fost analizat și în contextul legăturilor dintre persoane din instituții publice și baza militară de la Mihail Kogălniceanu, unde au existat investigații privind presupuse nereguli legate de combustibil și contracte pentru servicii destinate armatei americane.