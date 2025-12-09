search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal de corupție în cadrul NATO. Compania israeliană care livrează României dronele Watchkeeper, vizată de acuzaţii grave

0
0
Publicat:

O anchetă internațională scoate la lumină fraude majore în cadrul NSPA, agenția NATO pentru achiziții, vizând contracte în valoare de sute de milioane de euro atribuite companiei israeliene Elbit Systems, de la care şi România a achiziţionat drone Watchkeeper X și echipamente militare.

România are mai multe contracte pentru echipamente militare cu firma vizată de anchetă. FOTO: MApn
România are mai multe contracte pentru echipamente militare cu firma vizată de anchetă. FOTO: MApn

O investigație coordonată de publicația franceză La Lettre, împreună cu ziare belgiene (Le Soir și Knack) și platforma olandeză Follow the Money, a identificat o serie de fraude în cadrul Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Ancheta se concentrează asupra Elbit Systems, una dintre cele mai mari companii de apărare din Israel, care furnizează și echipamente militare şi pentru armata română, inclusiv drone și sisteme de supraveghere.

Procurorii belgieni au emis un mandat internațional de arestare pe numele consultantului italian Eliau Eluasvili, considerat coordonatorul rețelei de fraude, iar Elbit Systems a fost suspendată temporar de la toate contractele NATO.

Ancheta implică mai multe state europene, printre care Belgia, Olanda, Luxemburg, Elveția și România, și vizează transferuri suspecte de fonduri, inclusiv pentru livrări de combustibil pentru nave militare NATO.

Italianul Eliau Eluasvili, în vârstă de 60 de ani, este acuzat că a manipulat contractele NATO în beneficiul Elbit Systems, fiind suspectat că a coordonat o rețea internațională de firme de consultanță cu sedii în Lituania, Florida, Regatul Unit, Grecia și România.

Pe numele său a fost emis un mandat de arestare internațional pentru „acte de corupție și participare la o organizație infracțională”.

Contracte suspendate

Scandalul de corupţie la nivelul agenţiei NATO este însă mult mai mare, în primăvara acestui an, cinci agenți actuali și foști ai NSPA fiind arestați în mai multe țări europene pentru implicare în contracte privind achiziţia de muniție și echipamente aeronautice evaluate la sute de milioane de euro.

Potrivit surselor citate de publicația La Lettre, în această vară, NATO a luat decizia de a suspenda mai multe contracte atribuite companiei israeliene Elbit Systems, ca reacție directă la valul de arestări care a avut loc în perioada februarie–mai, legate de suspiciuni de corupție și manipulare a achizițiilor.

Elbit Systems, unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente militare din Israel, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 6,8 miliarde de dolari.

Un email intern al NSPA, datat 31 iulie, a indicat că mai multe contracte au fost acordate unor „companii implicate în activități frauduloase”, reflectând gravitatea acuzațiilor și necesitatea unei evaluări stricte a relațiilor comerciale.

Lista suspendărilor cuprinde 15 contracte NATO, dintre care 13 au fost atribuite direct Elbit Systems și subsidiarei sale, Orion Advanced Systems. Aceste contracte vizează furnizarea de componente pentru muniția aeriană, muniție obișnuită, dispozitive pirotehnice de tip „aircraft flare” utilizate de aeronavele militare și obuze de calibrul 155 mm pentru diverse unități NATO.

Cel mai valoros dintre contractele suspendate este un program de modernizare pentru navele de patrulare offshore ale marinei portugheze, estimat la 100 de milioane de euro pentru perioada 2016-2024. O parte semnificativă a acestui contract a fost atribuită Elbit Systems, iar suspendarea ridică întrebări privind livrările și executarea lucrărilor în cadrul proiectului NATO.Nereguli în atribuirea contractelor

„Suspendările furnizorilor vin după apariția unor acuzații grave care indică faptul că este probabil ca aceștia să fi fost implicați în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor. Drept urmare, strategia noastră actuală de achiziții nu mai poate fi pusă în aplicare", Céline Danielli, responsabilă pentru programul de muniție al NSPA, adăugând însă că agenţia rămâne deschisă discuțiilor privind impactul operațional al acestei decizii.

Concret, scandalul de coruţie se referă la faptul că mai mulţi foști agenți NATO, deveniţi consultanți, s-au folosit experiența și contactele lor pentru a facilita obținerea contractelor de către Elbit Systems. Ei ofereau adesea informații detaliate despre clauzele contractuale și procedurile interne ale NSPA, profitând de creşterea fără precedent a bugetelor pentru apărare în statele europene după începerea războiului din Ucraina.

În centrul anchetei se află Guy Moeraert, un fost soldat belgian care a lucrat între 2015 și 2020 în departamentul de operațiuni al NSPA, unde avea responsabilitatea directă pentru achizițiile de muniție. După această perioadă, Moeraert și-a continuat cariera ca consultant independent.

Justiția belgiană îl suspectează pe Moeraert că a primit comisioane în valoare de 1,9 milioane de euro, legate de programe de muniții și echipamente aeronautice a căror valoare totală se ridică la câteva sute de milioane de euro. Acesta a fost inculpat pentru corupție activă și pasivă, spălare de bani și participare la o organizație infracțională.

Citește și: Scandal fără precedent: un fost președinte al Comitetului Militar al NATO e acuzat de a fi omul rușilor!

Avocatul său a declarat că Guy Moeraert „a pus totul pe masă, a dat nume și nu contestă faptele”, subliniind că, în continuare, clientul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Instanțele belgiene investighează dacă, după ce a devenit consultant independent în 2021, Moeraert a colaborat cu Eliau Eluasvili, ajutându-l pe acesta să obțină mai multe contracte NATO pentru Elbit Systems, conform surselor citate.

În prezent, el se află sub supraveghere electronică, după ce a executat o detenție de șase luni.

Contractele Elbit cu NATO

Elbit Systems deține numeroase contracte NATO extrem de importante. Printre acestea se numără:

* Sisteme de autoprotecție pentru elicopterele Airbus Caracal H225M ale forțelor speciale olandeze.

* Contramăsuri electronice pentru aeronavele de transport C-390, livrate în Austria și Olanda.

* Echiparea aeronavelor cisternă Airbus MRTT pentru opt țări NATO, inclusiv Germania, Olanda, Belgia și Danemarca.

Contractele României cu Elbit Systems

România a semnat mai multe contracte importante cu Elbit Systems, care fac parte din programul de înzestrare și modernizare a armatei:

* Achiziţia de drone Watchkeeper X, contract în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari.

Livrările au fost întârziate, motivându-se prin probleme de producție și logistică ale companiei israeliene.

* Echipamente militare și sisteme de supraveghere pentru dotarea Armatei Române, inclusiv componente electronice, senzori și echipamente de comunicații integrate în programul NATO., contract în valoare de aproximativ 120 de milioane de dolari.

* Modernizarea avioanelor IAR 99 Șoim

Contractul a fost semnat în anul 2020 între Avioane Craiova și Elbit Systems şi avea ca obiectiv modernizarea aeronavelor școlă și de atac ușor, inclusiv sisteme avionice și de armament.

Şi în acest caz livrările au fost întârziate, iar Avioane Craiova a indicat responsabilitatea companiei israeliene.

Implicarea Statelor Unite

Ancheta evidențiază o rețea mai largă, din care ar face parte inclusiv Ismaïl Terlemez, fost agent NSPA și director al grupului Arca Defence din Turcia, care a fost investigat de FBI pentru luare de mită în cazul unor contracte NATO și arestat pe 13 mai la Bruxelles, fiind eliberat pe 9 iulie.

Departamentul Justiției al SUA a renunțat la acuzații la doar două săptămâni după întâlnirea dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan pe 25 iunie, în cadrul summitului NATO de la Haga.

Citește și: MApN a comandat primele 9 drone Watchkeeper X care pot fi înarmate VIDEO

Presiuni politice din partea ţărilor membre NATO

Cazurile de corupție descoperite în cadrul NSPA au ajuns să fie tratate la cel mai înalt nivel din structura NATO, incluzând atât componentele militare, cât și pe cele politice.

Problemele au fost dezbătute pe 19 noiembrie în cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, principalul for decizional politic al Alianței. În timpul acestei întâlniri, Stacy Cummings, directoarea americană a NSPA, a fost convocată pentru a oferi explicații detaliate despre modul în care agenția gestionează contractele și pentru a clarifica măsurile luate în urma acuzațiilor de corupție.

De asemenea, mai mulți dintre cei 32 de ambasadori ai statelor membre NATO au cerut cu insistență ca instituția să asigure o transparență sporită în procesul de achiziții, subliniind necesitatea consolidării mecanismelor de prevenire a fraudelor și a abaterilor etice în cadrul agenției.

Pe 21 noiembrie, publicația La Lettre a publicat un raport intern care a scos la iveală faptul că Stacy Cummings, sprijinită de oficiali din Washington, ar fi exercitat presiuni pentru a limita controalele și investigațiile interne la NSPA.

Documentul indică faptul că aceste presiuni au vizat reducerea impactului verificărilor privind corupția, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul reprezentanților statelor membre NATO, care solicită măsuri concrete pentru a garanta integritatea proceselor de achiziții și pentru a restabili încrederea în agenție.

Poziția Elbit Systems

Compania a declarat că are „un program cuprinzător de politici menite să asigure respectarea legilor” și că a oferit NSPA tot sprijinul necesar, dar că „nu cunoaște detaliile menționate și, prin urmare, nu poate comenta în acest stadiu”.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Clubul din SuperLiga a pompat 300.000 de euro dintr-un foc pentru liniștea echipei: „Când i-am plătit, unii jucători nici nu mai știam că au fost la noi”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală. Legea a fost adoptată de Senat
playtech.ro
image
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Kate Middleton, Prințul William, George, Charlotte și Louis foto profimedia 1056774878 jpg
Mesajul rar al Prințului Louis! Băiatul cel mic al lui Kate Middleton a surprins cu scrisul de mână la concertul de colinde
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon