 Lista pasagerilor zborurilor private spre Mykonos și Nisa. Ce traseu au urmat avioanele ce transportau politicieni, magistrați și oameni de afaceri | adevarul.ro
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Noi documente dezvăluie detalii despre zborurile private operate în iulie de Toyo Aviation spre Mykonos și Nisa, inclusiv deplasările avioanelor fără pasageri și serviciile VIP solicitate aeroporturilor pentru pasagerii transportați.

avion privat
Noi documente dezvăluie detalii în scandalul zborurilor private Foto: Shutterstock

Documentele obținute de PressOne dezvăluie noi detalii despre cele două zboruri private operate în luna iulie de compania Toyo Aviation spre Mykonos și Nisa, la bordul cărora s-au aflat magistrați, politicieni și oameni de afaceri.

Corespondența dintre companie și serviciile operaționale ale aeroporturilor „Mihail Kogălniceanu” din Constanța și Mykonos conține inclusiv informații despre zborurile de repoziționare ale aeronavelor și serviciile VIP solicitate pentru pasageri.

Documentele arată cum au fost repoziționate avioanele

Pentru zborul spre Nisa, programat pe 3 iulie 2026, aeronava Toyo Aviation, un Bombardier Challenger 300, a fost adusă cu o zi înainte de la Aeroportul din Corfu la Constanța. Repoziționarea avionului a fost realizată de aceeași companie și ar fi generat costuri suplimentare de deplasare, potrivit documentelor.

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Foto: PressOne

În cazul zborului spre Mykonos, din 8 iulie, aeronava Embraer Legacy 600 a decolat de la Aeroportul Băneasa la ora 10.00, cu destinația insula grecească. Ulterior, avionul a plecat fără pasageri spre insula Kos, arată documentele consultate de PressOne.

Corespondența obținută de publicație conține informații complete despre pasagerii celor două zboruri, inclusiv date de naștere și datele documentelor de călătorie. Printre pasagerii comuni s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și omul de afaceri Florin Cârstocea, fiecare fiind însoțit de soție. La zborul spre Nisa a participat și fiica lui Cristian Deliorga, notar în Constanța.

La bordul aeronavei care a plecat pe 8 iulie de la Băneasa spre Mykonos s-au mai aflat președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Petre-Florin Manole și senatorul UDMR István-Loránt Antal.

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Foto: PressOne

Din delegație au făcut parte și secretarul general al CCIR, Ovidiu Ioan Silaghi, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Stelian Mîndrescu, precum și Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal și fratele președintelui CCIR. Pe lista pasagerilor s-au mai aflat oamenii de afaceri Gruia Stoica, Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru.

Ion Virgil Lixandru a negat că ar fi participat la deplasare, în cadrul unei discuții purtate cu reporterul PressOne pe 7 septembrie. Nicolae Bănicioiu, care figurează în documentele de zbor, a declarat că fusese invitat, dar că nu a mai făcut deplasarea.

Explicația oferită de CCIR

Plata zborului spre Mykonos a fost suportată de Camera de Comerț și Industrie a României, potrivit unei declarații făcute de Mihai Daraban pentru G4Media. CCIR a susținut ulterior că deplasarea a avut ca scop atragerea de investiții străine în România.

Inițial, biroul de presă al CCIR a declarat pentru PressOne că instituția nu organizase niciun eveniment în Mykonos pe 8 iulie. Ulterior, CCIR a transmis un comunicat în care a afirmat că „regretă politizarea dezbaterii publice” și a invocat scopul economic al deplasării.

Potrivit PressOne, nici pe site-ul CCIR și nici pe cel al Camerei Bilaterale Eleno-Române nu apare informații despre un eveniment organizat pe 8 iulie în Mykonos. La mai mult de 24 de ore de la publicarea informațiilor despre zbor, CCIR nu precizase care au fost investitorii cu care s-ar fi întâlnit delegația și nu furnizase detalii despre eveniment.

Instituția nu a oferit nici explicații privind prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga și a președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, la bordul aeronavei.

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