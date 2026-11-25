O nouă reformă propune schimbarea modului în care profesorii sunt evaluați, promovați și plătiți, inclusiv prin trasee profesionale diferențiate, mentorat și stagii sabatice. Planul ar urma să fie testat în școli începând din 2026, dar are nevoie de asumare politică și de finanțare. Propunerea de reformă îi aparține lui Marian Staș profesor la Harvard Kennedy School.

Traseul profesional al dascălului s-ar putea schimba Foto: Pixabay

Expertul în politici educaționale a elaborat un Master Plan pentru perioada 2026–2031, publicat în detaliu în secțiunea „Bloguri” de pe site-ul Adevărul. Documentul propune trei modele alternative de carieră, trasee profesionale diferențiate, recunoașterea profesorilor experți, mentorat, mobilitate profesională și perioade sabatice. Planul prevede o pilotare comparativă în școli, cu grup de control și evaluare independentă.

Inițiatorul spune că a transmis documentația și Roxanei Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, solicitând sprijin politic, expertiză și resurse europene. Deocamdată, proiectul este o propunere care așteaptă asumare politică, consultare și validare.

„Singurul ingredient necesar acum este voința politică”

Când discutăm despre profesori în România, ajungem aproape întotdeauna la aceleași teme: salariile, titularizarea, gradele didactice, norma de predare, deficitul de personal și condițiile de muncă. De obicei, ele sunt tratate separat, prin măsuri punctuale. Marian Staș propune regândirea întregului sistem prin care un om intră în învățământ, își construiește o carieră, devine expert și este recompensat pentru ceea ce face.

Master Planul, elaborat în noiembrie 2026, are 51 de pagini și cuprinde trei modele alternative de carieră, propuneri de salarizare, mecanisme de recrutare și evaluare, un proiect de pilotare, analiză financiară, calendar de implementare, matrice de riscuri și variante de documente administrative și legislative.

L-am întrebat pe Marian Staș dacă este un proiect cu șanse de a fi pus în practică sau doar o inițiativă intelectuală care riscă să rămână pe hârtie. Răspunsul său este că documentația a fost construită tocmai pentru a putea fi preluată și transformată într-o politică publică.

„Singurul ingredient necesar acum este voința politică. Voința politică și de politici publice”, a spus Marian Staș, explicând că autoritățile au la dispoziție atât soluția tehnică, cât și un plan de implementare.

Cariera didactică, „următoarea piesă a reformei educației”

Marian Staș spune că proiectul face parte dintr-o viziune mai amplă asupra schimbării paradigmei educației din România. În opinia sa, reforma trebuie să pornească de la valorile pe care școala le cultivă și să continue cu mecanismele instituționale și profesionale care le susțin.

„Întotdeauna nucleul oricărei schimbări de paradigmă, deci nucleul oricărei transformări de sistem public, este nucleul valorilor”, a punctat expertul.

Trei valori ar trebui să stea la baza școlii românești: curajul, integritatea și patriotismul. „Curaj, integritate, patriotism. Curaj ca opus al fricii, integritatea ca opus al imposturii, patriotismul, în cea mai frumoasă manifestare a sa, nu exaltată și naționalistă aiurea”, a dezvoltat Staș. Expertul descrie trei direcții ale transformării educației: schimbarea planurilor-cadru și a modelelor curriculare, reorganizarea arhitecturii resurselor umane și transformarea instituțională, inclusiv a structurilor de conducere și a inspectoratelor.

„Întâi punem în bună ordine planurile-cadru și modelele curriculare, pe urmă ne uităm la ceea ce înseamnă arhitectura de resurse umane. Al doilea proiect important este arhitectura de resurse umane, cel de care ne ocupăm acum, iar al treilea proiect esențial este transformarea instituțională. (...) Al treilea va intra în mod natural în siajul reorganizării administrativ-teritoriale”, a explicat Marian Staș.

Succesiunea este importantă, susține el, pentru că o școală căreia i se acordă mai multă libertate curriculară trebuie să poată să-și construiască și echipa de profesori în funcție de profilul și obiectivele sale. În prezent, există o tensiune între flexibilizarea curriculumului și rigiditatea mecanismelor de administrare a resurselor umane.

Staș spune că lucrează la această temă de multă vreme. Primele sale modele de carieră didactică au fost elaborate cu 10–20 de ani în urmă, dar, când a reluat proiectul, și-a reevaluat critic propriile propuneri.

„Am început să mă ocup de povestea asta și prima dată am făcut o analiză foarte dură a modelelor pe care eu le-am gândit. Analiza respectivă, cu vreo trei-patru medii AI, mi-a semnalat niște vicii de fond, dar și o direcție strategică: asta e corect, asta e de făcut acum”, a menționat expertul.

Ce înseamnă, concret, o nouă carieră didactică

În sistemul actual, profesorul parcurge un traseu profesional relativ standardizat, în care titularizarea, definitivarea și gradele didactice sunt repere importante. Master Planul propune o carieră mai flexibilă, cu mai multe direcții de dezvoltare, în care un profesor să poată deveni expert, mentor sau lider educațional fără să fie obligat să părăsească activitatea la clasă.

Documentul propune câteva repere orientative: în primii doi ani, profesorul se află în etapa de inserție profesională, cu mentorat și observații formative; după 3–5 ani poate ajunge la autonomie profesională și specializare; în jurul a 8–10 ani poate intra în etapa de consolidare și expertiză; iar după 15 ani poate accesa statutul de expert sau master teacher, cu responsabilități de mentorat și leadership educațional. Promovarea ar urma să depindă de competențele demonstrate, nu doar de vechime.

Un principiu este formulat fără echivoc în document: „Profesorul performant poate avansa fără a părăsi predarea”. Un dascăl poate deveni expert la clasă, poate forma alți profesori, coordona proiecte curriculare sau contribui la dezvoltarea comunității școlare, continuând să predea.

Trei modele de carieră: conservator, echilibrat și curajos

Proiectul nu propune un singur model care să fie impus tuturor școlilor. Marian Staș a construit trei scenarii alternative, pentru a permite testarea unor formule diferite și pentru a evita o ruptură bruscă de sistemul actual.

„Un principiu important a fost un portofoliu de diverse scenarii pentru școli care ar putea fi interesate de un model de carieră didactică. Un scenariu conservator, un scenariu echilibrat și un scenariu curajos, astfel încât să avem o plajă largă de opțiuni”, a explicat Staș.

Modelul conservator păstrează titularizarea și concursul național, dar introduce trasee profesionale diferențiate, roluri de expert la clasă, mentorat, coordonare curriculară și management.

Modelul echilibrat acordă școlii mai multă autonomie în administrarea resurselor umane, introduce mecanisme hibride de recrutare și bugete individuale pentru dezvoltare profesională. Drepturile existente ar urma să fie protejate, iar tranziția să se facă gradual.

Modelul curajos propune o schimbare mai amplă, printr-o licență profesională națională și recrutare la nivelul școlii sau al consorțiului, în baza unui cadru legal expres.

Un aspect important este că proiectul nu propune eliminarea titularizării în toate scenariile. În cel conservator, aceasta este menținută în forma actuală, cu concurs național. În modelul echilibrat, este redefinită ca licență profesională reînnoibilă la cinci ani, în cadrul unui sistem de selecție hibridă. Doar scenariul curajos prevede înlocuirea sa prospectivă prin recrutare descentralizată.

Staș insistă asupra acestui aspect, conștient că titularizarea este una dintre cele mai sensibile teme ale sistemului preuniversitar.

„Discuția pe care o purtăm acum nu exclude a priori, în mod necesar, titularizarea. Nu numai că nu o exclude în două dintre scenarii, dar îi dă niște valențe bune, pozitive, benefice, mai meritocratice”, spune el.

Master Planul face și o distincție importantă: renunțarea la un anumit mecanism de titularizare nu trebuie confundată cu eliminarea contractului de muncă pe durată nedeterminată pentru posturile permanente. Documentul prevede, de asemenea, protejarea drepturilor dobândite, criterii publice, evaluatori externi și drepturi efective de contestație.

Profesorul nu trebuie să rămână toată viața doar la catedră

O altă schimbare importantă este diversificarea traseelor profesionale. În viziunea lui Staș, profesorul ar trebui să poată prelua, în anumite momente ale carierei, responsabilități precum mentoratul, consilierea de carieră, scrierea de proiecte, coordonarea curriculară sau leadershipul educațional.

Marian Staș Foto: Adevarul

„Dincolo de ceea ce înseamnă realitatea de până acum, activitatea didactică la catedră, să existe puncte în cariera oamenilor, din cinci în cinci ani, în care să-și reinterogheze și să-și rearanjeze viața profesională, cu opțiuni, de pildă, care sunt nedidactice, adică mentorat, consiliere de carieră, scriere de proiecte, care sunt parte din traseul profesional”, a explicat expertul.

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Mobilitatea ar urma să fie voluntară, în funcție de competențe și de nevoile școlii. Pentru a funcționa, rolurile trebuie normate, remunerate și însoțite de timp de lucru dedicat. Master Planul prevede inclusiv posibilitatea unor degrevări de la activitatea la clasă pentru activitățile de mentorat și leadership.

O propunere neobișnuită: profesorii să aibă perioade sabatice

Poate cel mai surprinzător element al proiectului este introducerea unor stagii sabatice sau de dezvoltare profesională de-a lungul carierei. Ideea este ca profesorii să aibă perioade consistente pentru reflecție, documentare și reînnoire intelectuală.

„Este esențial ca într-o carieră de 30-40 de ani, oamenii școlii preuniversitare să știe că au la îndemână două-trei posibilități de-a lungul carierei de stagiu sabatic. Adică să meargă în rezidențe, să se odihnească, să viziteze, să scrie cărți, să-și aerisească mințile. Să aibă prin proiectarea carierei posibilitatea să se reîmprospăteze, așa cum e firesc”, spune Marian Staș.

În Master Plan, aceste stagii sunt oportunități competitive, condiționate de eligibilitate, proiect validat, evaluare și asigurarea înlocuirii profesorului la clasă. Sunt avute în vedere perioade de una până la trei luni, precum și opțiuni mai lungi, care ar necesita o metodologie unitară.

Salarii mai mari, dar legate de competență și responsabilitate

Cele trei scenarii includ intervale salariale brute diferențiate:

- modelul conservator: 6.800–13.000 de lei brut lunar;

- modelul echilibrat: 7.000–14.500 de lei brut lunar;

- modelul curajos: 7.500–16.000 de lei brut lunar.

Expertul susține că diferențierea trebuie să fie reală, iar pachetele financiare să reflecte valoarea profesională.

„Toate pachetele financiare respective sunt pe bază de merit și sunt semnificativ mai consistente și mai rezonabile și, cum să zic așa, cinstite pentru oameni în raport cu cele de acum”, a subliniat Staș.

Pentru evaluarea profesorilor, proiectul propune un sistem multidimensional, bazat pe portofoliu profesional, proiectare didactică, progresul contextualizat al elevilor, inovare, formare, mentorat și leadership. Rezultatele elevilor nu ar urma să fie folosite mecanic pentru sancționarea profesorilor, deoarece depind de numeroși factori, nu doar de activitatea cadrului didactic.

Cum ar urma să fie testată reforma

Marian Staș insistă că reforma nu trebuie aplicată dintr-odată tuturor profesorilor din România.

„Nu discutăm despre cum de mâine toți cei 250.000 de profesori încep să funcționeze așa. E vorba de deschiderea conversației printr-o pilotare sănătoasă, care să genereze schimbare, dar să nu genereze turbulențe și disconforturi greu de gestionat în sistem”, a explicat Staș.

Expertul a vorbit despre o variantă inițială, mai restrânsă, de aproximativ 30 de școli și un grup de control de zece școli, estimând că ar putea fi implicați între 1.000 și 3.000 de profesori, în funcție de configurația finală.

Master Planul propune însă un eșantion mai amplu: 80 de școli participante și 20 de școli-martor. Distribuția ar fi de 30 de școli pentru modelul conservator, 30 pentru cel echilibrat, 20 pentru cel curajos și 20 în grupul de control.

Selecția ar ține cont de mediul urban și rural, nivelul de învățământ, profilul și dimensiunea școlii, dificultățile de recrutare și rezultatele inițiale. Documentul prevede colectarea datelor de referință, măsurători anuale și evaluare externă independentă. La final, decizia ar putea fi extinderea modelului eficient, reproiectarea componentelor problematice sau oprirea intervențiilor care nu dau rezultate.

Costul reformei

În privința finanțării, Marian Staș spune că o primă analiză pentru o configurație de aproximativ 60–80 de școli indica un cost de aproape 400 de milioane de lei pe cinci ani.

„Era vorba cam de vreo 60–80 de școli care să intre în pilotare. Faptul era de aproximativ vreo 400 de milioane, aproape 400 de milioane de lei în cinci ani, deci sub 100 de milioane de euro”, a explicat expertul.

Ulterior, a fost realizată o optimizare pe principiul MVI - Minimum Viable Input, adică identificarea numărului minim de școli care să păstreze relevanța pilotării și să reducă în același timp costurile.

„Am ajuns la niște rezultate că în jur de 10–12 școli, în loc de 20, ar fi suficiente, iar impactul financiar cu toate calculele s-ar aduce undeva cu vreo 45–55% mai puțin”, a completat Staș.

Master Planul integrat avansează, în forma dată publicității, un buget indicativ de 315–390 de milioane de lei pentru pilotarea 2026–2031 și ia în calcul o ipoteză de cofinanțare europeană de 35%.

Documentul propune și o regulă de disciplină fiscală: nu pot fi asumate obligații salariale, stagii sabatice sau schimbări de contracte înainte de identificarea sursei de finanțare, avizarea impactului bugetar și verificarea temeiului legal.

Proiectul a fost trimis și la Bruxelles

Un element nou, dezvăluit de Marian Staș în discuția noastră, este transmiterea formală a proiectului către Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Potrivit inițiatorului, pachetul transmis include o scrisoare de susținere solicitată, o analiză privind relevanța proiectului pentru Uniunea Europeană și documentele publicate în seria de articole din „Adevărul”. Staș spune că proiectul ar putea avea relevanță nu doar pentru România, ci și ca posibil model de bună practică pentru alte state membre.

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Solicitarea vizează sprijin politic, expertiză în politici publice, resurse și eventuală finanțare pentru pilotarea proiectului începând cu anul școlar 2026–2027.

De ce nu este suficient Ministerul Educației

Marian Staș susține că un proiect de asemenea amploare nu poate fi implementat doar printr-un ordin al ministrului Educației.

„Când vine vorba de viețile oamenilor, de existențele lor profesionale, de carierele lor, e limpede că doar un ordin de ministru nu mai este câtuși de puțin suficient”, a întărit Staș.

Proiectul are nevoie de asumare guvernamentală și interinstituțională, cu implicarea Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, dar și de un mandat politic la nivelul prim-ministrului și un mesaj de susținere la nivel prezidențial.

Master Planul propune înființarea unei unități de management al programului, care să coordoneze implementarea, să monitorizeze riscurile și indicatorii și să publice rapoarte periodice. Aceasta ar lucra împreună cu un consiliu consultativ al profesorilor și sindicatelor, reprezentanții instituțiilor implicate și un evaluator independent.

Staș explică de ce a inclus solicitarea de implicare a prim-ministrului și a președintelui: „Un astfel de proiect este imposibil de pus în fapt doar folosind resursele de politici publice din Ministerul Educației.”

Profesorii și sindicatele trebuie să fie coautori ai reformei

Acceptarea proiectului de către profesori și organizațiile sindicale va fi una dintre cele mai sensibile probleme. Marian Staș spune că scenariile conservator și echilibrat au fost construite tocmai pentru a permite schimbări graduale și protejarea drepturilor existente.

Expertul recunoaște că reforma carierei didactice va fi mai dificilă și mai sensibilă decât schimbările curriculare. De aceea, propune discuții tripartite cu sindicatele, profesorii și autoritățile, într-un proces de co-creare a pilotării.

„De fapt, este un proces de co-creare a întregii pilotări”, a mai spus Marian Staș.

Master Planul prevede consultarea profesorilor, directorilor, sindicatelor, elevilor și părinților, urmată de negocierea unui pact privind garanțiile juridice și financiare. Participarea școlilor ar trebui să fie voluntară, cu proceduri transparente de selecție și posibilitatea contestațiilor.

Staș se așteaptă la reacții diverse și la rezistență la schimbare, dar spune că nu consideră criticile un motiv pentru abandonarea proiectului.

„Mă aștept să fie o paletă largă de poziționări. Posibil să fie unele școli care să spună: «Mamă, o așteptam pe asta ca pe pâinea caldă», pentru că ne trebuie, pentru ceea ce înseamnă performanța noastră la clasă. Pot să fie și școli sau oameni care să comenteze extrem de defavorabil. Este dreptul lor, fără doar și poate”, a mai spus expertul.

Ce se întâmplă dacă pilotarea nu funcționează

Master Planul propune patru praguri succesive de decizie, între 2026 și 2031, cu audit juridic, verificarea finanțării, monitorizarea efectelor și evaluare independentă. La final, există trei opțiuni: extinderea modelului care și-a dovedit eficiența, reproiectarea componentelor problematice sau oprirea intervențiilor care nu produc rezultatele urmărite.

Printre riscurile identificate se numără pierderea securității contractuale, clientelismul în recrutare, subfinanțarea, polarizarea sindicală, lipsa profesorilor care să acopere orele în timpul stagiilor sabatice, inechitatea dintre școlile rurale și cele urbane și birocratizarea evaluării. Pentru fiecare sunt propuse măsuri de prevenție și indicatori de alarmă.