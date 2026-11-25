Proprietarii care vor să construiască un gard nou, să îl înlocuiască pe cel vechi sau doar să îl repare trebuie să țină cont de reguli diferite. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026, stabilește trei situații distincte: lucrări care necesită autorizație de construire, lucrări care pot fi realizate printr-o procedură simplificată de notificare și reparații pentru care nu este necesară nicio formalitate.

Proprietarii care vor să construiască un gard nou trebuie să țină cont de niște reguli Foto: Shutterstock

Una dintre cele mai importante prevederi pentru proprietarii de case se găsește la articolul 294. În anumite condiții, legea permite construirea unei împrejmuiri noi prin desființarea celei existente, fără parcurgerea procedurii obișnuite de autorizare, ci printr-o notificare adresată autorității locale.

Regula nu se aplică însă oricărui gard și nici oricărui teren. Proprietarii trebuie să verifice mai întâi dacă imobilul se află într-o zonă protejată și dacă proiectul respectă reglementările urbanistice locale.

Când poți înlocui gardul printr-o simplă notificare

Articolul 294, alineatul (2), litera b), punctul (i) din noul Cod permite construirea unor împrejmuiri noi prin desființarea celor existente, în baza procedurii simplificate de notificare. Prevederea se aplică în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Cu alte cuvinte, dacă proprietarul are deja un gard și vrea să îl demoleze pentru a construi unul nou, poate folosi procedura notificării, în locul procedurii obișnuite de obținere a autorizației de construire. Condiția esențială este ca noua împrejmuire să respecte reglementările urbanistice aplicabile terenului.

Această procedură nu înseamnă că proprietarul poate construi orice fel de gard, fără să țină cont de regulile localității. Notificarea nu înlocuiește obligația de a respecta documentațiile de urbanism și nici nu permite realizarea unor lucrări care contravin acestora.

De asemenea, prevederea se referă la înlocuirea unui gard existent. Pentru construirea unei împrejmuiri pe un teren care nu are deja un gard, proprietarul nu trebuie să presupună că poate folosi automat aceeași procedură. În această situație trebuie verificat regimul de autorizare aplicabil lucrării.

Când poți repara gardul fără autorizație sau notificare

Legea prevede și o situație mai simplă. Potrivit articolului 299, alineatul (2), litera a), punctul 1, reparațiile la împrejmuiri pot fi realizate fără autorizație de construire și fără notificare prealabilă, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Scutirea se aplică lucrărilor efectuate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, atunci când nu se schimbă forma gardului și materialele din care este realizat.

Astfel, proprietarul poate repara o împrejmuire deteriorată fără să treacă prin procedurile de autorizare, dacă păstrează configurația și materialele existente. Dacă însă intervenția presupune schimbarea formei gardului sau înlocuirea materialelor cu unele diferite, lucrarea nu mai intră automat în categoria reparațiilor exceptate de la formalități.

Ultimul tren pentru casele fără autorizație: românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolarea

Diferența dintre reparație și înlocuire este importantă. O lucrare de întreținere nu trebuie confundată cu demolarea gardului și construirea unuia nou, pentru care legea prevede o procedură distinctă.

Cât de înalt poate fi gardul și ce materiale poți folosi

Noul Cod al urbanismului nu stabilește o înălțime maximă unică pentru toate împrejmuirile din România și nici nu impune un singur tip de material. Proprietarii trebuie să respecte regulamentele locale de urbanism, care pot conține cerințe privind înălțimea, forma, aspectul și materialele folosite.

Prin urmare, un gard care este permis într-o localitate sau într-un cartier nu este neapărat acceptat în aceleași condiții în altă zonă. Regulile pot fi diferite inclusiv în funcție de amplasarea împrejmuirii, de exemplu spre stradă sau între două proprietăți.

În cazul unui teren situat într-o zonă construită protejată ori într-o zonă de protecție a unui monument istoric, proprietarul trebuie să țină cont și de regimul special aplicabil. Excepțiile de la autorizare și procedura simplificată prevăzute pentru garduri nu se aplică automat în aceste perimetre.

Pentru gardul dintre două proprietăți trebuie luate în calcul și regulile Codului civil privind despărțiturile comune și raporturile de vecinătate. Acestea sunt distincte de regulile urbanistice: faptul că doi vecini sunt de acord asupra unui gard nu înseamnă că pot ignora cerințele impuse de primărie.

Ce trebuie să verifice proprietarul înainte să înceapă lucrările

Primul pas este verificarea regulamentului local de urbanism aplicabil terenului. Acesta poate stabili condiții privind înălțimea, aspectul și modul de realizare a împrejmuirii. Proprietarul trebuie să verifice și dacă terenul se află într-o zonă protejată sau într-o zonă de protecție a unui monument istoric.

În funcție de lucrare, situația se împarte astfel:

Gard nou pe un teren fără împrejmuire existentă: proprietarul trebuie să verifice regimul de autorizare și să obțină autorizația de construire dacă legea o cere.

Înlocuirea unui gard existent prin demolare și construire: în afara zonelor protejate și cu respectarea regulilor urbanistice, se poate folosi procedura simplificată de notificare prevăzută la articolul 294.

Repararea gardului existent: nu este necesară autorizație sau notificare dacă lucrarea nu schimbă forma și materialele împrejmuirii și se află în afara zonelor protejate.

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026 și a intrat în vigoare la 25 august 2026. Legea nr. 169/2026 a înlocuit cadrul legislativ anterior în domeniul autorizării construcțiilor și al urbanismului, iar proprietarii trebuie să se raporteze la noile proceduri atunci când încep lucrări.

În practică, diferența dintre o reparație, o înlocuire și o construcție nouă poate schimba procedura pe care trebuie să o urmeze proprietarul. De aceea, înainte de a demola gardul sau de a începe lucrările, este important să verifice încadrarea intervenției și regulile urbanistice aplicabile parcelei.