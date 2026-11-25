În ultimele zile, mai multe persoane publice au anunțat pe rețelele sociale că refuză invitația președintelui Nicușor Dan la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni. Deciziile lor au stârnit reacții și au deschis o dezbatere despre dezamăgirea față de actualul șef al statului, respectul față de instituția prezidențială și semnificația participării la un eveniment oficial de Ziua Națională. În spatele controversei se află însă o întrebare mai amplă: cât de mult s-a erodat încrederea în instituția prezidențială?

Recepția de Ziua Națională în 2025. Azi, mulți dintre simpatizanții de atunci îi sunt ostili Foto: Facebook

„Adevărul” prezintă două perspective diferite din zona sociologiei și științelor politice, iar pentru asta apelează la două nume importante, Vladimir Borțun și Andrei Țăranu. Cei doi experți arată că fenomenul poate fi înțeles atât ca o uzură a așteptărilor față de un lider, cât și ca o problemă de raportare la instituția statului și la regulile elementare ale vieții publice. Vladimir Borțun vede o uzură rapidă și o dezamăgire dincolo de „logica răului mai mic”, în timp ce Andrei Țăranu atrage atenția asupra nepoliteții publice, a confuziei dintre om și stat și a paradoxului foștilor susținători. Împreună, cele două analize arată ce cântărește mai greu astăzi la Cotroceni: nemulțumirea față de lider sau distanțarea de instituție.

Disputa a depășit zona analizelor politice și s-a extins în societatea civilă și printre comentatorii publici, unde opiniile sunt la fel de tranșante. În timp ce unii își motivează refuzul de la merge la recepție prin dezamăgirea față de actualul lider, alții critică expunerea publică a deciziilor pe rețelele sociale, invocă simbolistica Zilei Naționale sau acuză un dublu standard între tabere.

Ce spun vocile din societatea civilă și spațiul public

Printre cei care au ales să refuze invitația și au explicat public gestul se numără Andrei Roșu, care pune accentul pe propria consecvență în raport cu promisiunile pentru care a votat. Fostul solist al trupei „Gaz pe foc” a fost printre primii care au făcut acest anunț.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea. Iar consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația... Voi cum ați fi procedat?”, a spus Andrei Roșu.

La polul opus, Alexandru Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, respinge transformarea refuzului unei invitații oficiale într-un gest de glorie pe rețelele sociale și susține că recepția ține de simbolurile statului, nu de persoana președintelui.

„Ziua Națională nu este pe persoană fizică, așa cum nici Sala Unirii de la Palatul Cotroceni nu este budoar. Toate acestea sunt simboluri fundamentale ale statului român, ai cărui cetățeni suntem. Nici măcar Președintele României nu este mai presus de ele. Simbolurile statului nu aparțin unui loc sau unei instituții și rămân dincolo de mandatul oricărui președinte. Un simbol național este, în sine, un identificator al unui popor”, a afirmat Alexandru Jucan.

În finalul mesajului său, Alexandru Jucan a insistat că refuzul public al invitației afectează semnificația momentului de 1 Decembrie și nu reprezintă o lovitură la adresa președintelui.

Elena Calistru, de la Funky Citizens, spune că nu a primit o invitație în acest an, dar își exprimă rezervele față de expunerea publică a refuzurilor, pledând pentru prezență instituțională chiar și acolo unde există dezacord.

„Eu anul ăsta nu am primit invitație la 1 decembrie, deci nu am ce refuza. Nu mă întreb neapărat de ce, știu bine că sunt obraznică (dar și civilizată, aș zice). Chiar și așa, vreau să vă spun că mie îmi provoacă un disconfort să văd refuzurile publice la invitații. Poate e altfel pentru oamenii care nu reprezintă organizații. Dar eu cred că trebuie să apari instituțional și în locuri unde nu îți convine sau unde e neplăcut, nu mai spun de locuri unde întâlnești oameni cu care ești în dezacord. Dacă am merge doar unde ne place și ne-am vedea doar cu cei ca noi, s-ar schimba mult prea puține lucruri, pentru că am sta fiecare să țipăm în colțul nostru de societate. Poți să mergi undeva unde nu sunt promovate valorile în care crezi, dacă, odată ajuns acolo, spui sus, clar și cu demnitate ce crezi. Noi la Funky, după episodul Vanghele, am fost invitați în două contexte de întâlnire cu Administrația Prezidențială. La ambele ne-am prezentat și am început spunând că acel episod contravine normelor democratice. Nu ca virtue signaling, că asta mă enervează teribil. Ci ca mod de a spune ce ai de spus cu demnitate și integritate. P.S. Pot însă admite că o sindrofie de ziua națională poate fi un pic diferită și că poate nu e tocmai contextul în care mergi să îți faci vocea auzită”, a declarat Elena Calistru.

Pe subiect a scris și Fundația Mihai Șora:

„Onoarea și onorurile au în comun doar înrudirea lexicală. În ordinea morală, le desparte o distanță considerabilă. Onorurile sunt acordate, distribuite, retrase. Depind de împrejurări, de ierarhii, de bunăvoința celor care dețin puterea. Onoarea, în schimb, presupune o exigență asupra căreia nicio autoritate politică sau de altă natură nu are jurisdicție. Poți fi lipsit de toate onorurile lumii fără să pierzi o fărâmă din ea. După cum poți fi acoperit de distincții, invitat în cele mai somptuoase palate, primit cu toate formulele protocolare ale respectului, rămânând un om lipsit de onoare.

După tot ce s-a întâmplat în ultimul an, după degradarea morală a funcției prezidențiale, după magaiotism și disprețul adresat societății civile, exact acea societate care l-a urcat la palat, a refuza invitația „excelenței sale“ poate deveni un gest de conștiință. Un refuz fără ostentație, fără calcule de imagine și fără nevoia de a transforma o decizie personală într-un spectacol. E o anumită eleganță morală în a nu dori să participi la ceremonialul unei puteri ale cărei practici le dezaprobi.

Să 𝐧𝐮 fii prezent alături de toți pahonții la Cotroceni, de Ziua Națională, nu este, așadar, o ofensă adusă României.

Dimpotrivă: România poate fi sărbătorită și fără a da mâna cu groparii ei”.

În schimb, politologul Vladimir Tismăneanu privește refuzurile ca pe un gest de onestitate și respinge ideea că participarea ar fi obligatorie.

„Nu România face invitațiile, ci protocolul președinției. Sunt sigur că lista e avizată de SPP. De securistul Pahonțu. Păzitorul și protectorul lui Nicușor Dan. Nu văd de ce este o problemă faptul că unii nu acceptă invitația la bairamul lui Pahonțu. Este o probă de onestitate reală, nu declarativă”, a spus Vladimir Tismăneanu.

Între nemulțumire personală și neîncredere în funcția prezidențială

Reputatul sociolog și politolog Vladimir Borțun este cercetător la Universitatea Oxford și la University of London. La aceasta din urmă predă, iar în paralel desfășoară o muncă importantă de cercetare la Department of Social Policy and Intervention din cadrul Universității Oxford. El își concentrează munca la intersecția dintre științele politice și sociologie, pe teme precum politica de clasă, elitele politice, extrema dreaptă, partidele de stânga și migrație.

În analiza lui Vladimir Borțun, refuzurile de a merge la Cotroceni de Ziua Națională îmbină nemulțumirea față de persoana lui Nicușor Dan cu o tentă ceva mai veche ce arată slăbirea încrederii în președinție.

„Cred că e vorba de un dublu înțeles aici. Cred că Nicușor Dan nu are autoritatea, nu e suficient de impozant ca personalitate să-i atragă pe oameni la Cotroceni. Cred că i-a dezamăgit pe mulți într-un an și jumătate de când a devenit președinte, inclusiv pe unii dintre suporterii săi. Pur și simplu nu-ți inspiră nimic, când te uiți la el nu vezi un om de stat. Dar asta e o chestie mai mult personalistă, nu-mi place să discut politica în termeni de persoane și personalități”, spune Borțun.

El subliniază că aceste gesturi se leagă și de o neîncredere acumulată în timp față de modul în care a funcționat funcția prezidențială și de așteptările repetate ale alegătorilor.

„Ar fi interesant de văzut câte refuzuri au fost în trecut, dacă se poate afla din arhive și dacă există undeva consemnat acest lucru. Pe de altă parte, în ce mă privește cred că aici este vorba și de o delegitimare a instituției prezidențiale. Este clar că oamenii au tot votat de douăzeci și ceva de ani încoace cu speranța că va fi o schimbare. Și nu a prea fost așa”, mai spune el.

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Decenii de speranțe înșelate și „logica răului mai mic”

Privind în urmă, Vladimir Borțun leagă momentul actual de ciclurile anterioare de entuziasm și deziluzie, în care schimbarea promisă la urne nu s-a tradus printr-o transformare profundă a sistemului politic.

„Îmi aduc aminte primele alegeri în care am votat eu, cele din 2004, dintre Băsescu și Năstase. Mai ales colegii mei de generație, care votam prima oară, erau foarte entuziasmați de Băsescu, tot un fost primar al Capitalei, apropo. După aceea s-a văzut că nu s-a schimbat mare lucru în sistemul politic din România. Au continuat aceleași elite, aceleași partide tradiționale să se perinde pe la putere. A mai fost un ușor val de entuziasm cu Iohannis când l-a învins pe Ponta. Apoi iarăși Iohannis a dezamăgit, inclusiv pe suporterii săi”, sunt principalii factori care au dus la slăbirea încrederii față de instituția prezidențială, în viziunea lui Vladimir Borțun.

Sociologul observă că, de la Traian Băsescu încoace, președinții postdecembriști, cu excepția lui Ion Iliescu, s-au situat pe dreapta sau centru-dreapta și au fost adesea votați ca soluție împotriva PSD sau a naționalismului de dreapta. Este o dinamică care a produs saturație, consideră el.

„Deja când a bătut-o Iohannis pe Dăncilă cred că a fost un vot negativ mai mult decât orice, n-a fost neapărat un vot pro-Iohannis. Iar acum cu Nicușor Dan, lucrurile au stat cam la fel. Și unii constată, iarăși îi dezamăgește pe mulți: nu se ridică la înălțimea funcției pe care o are, e depășit de situație și cred că lumea și-a pierdut încrederea în instituția prezidențială”, explică Borțun.

Românii ar începe să realizeze că logica „răului mai mic” aduce de fiecare dată dezamăgire. Acest lucru arată și o criză de identitate și o calitate îndoielnică a politicianului român, în condițiile în care, până acum, fiecare șef de stat a sfârșit prin a-și dezamăgi propriul electorat.

„Singurul președinte de stânga din perioada postdecembristă a fost Iliescu. Restul au fost toți președinți de dreapta sau de centru-dreapta, sprijiniți de coaliții de dreapta și văzuți ca antidot la PSD sau, ultima dată, la naționalismul de dreapta al lui Simion. Cred că oamenii au ajuns sătui de această logică a răului mai mic, că trebuie să-l votezi pe cutare pentru că e mai puțin nociv decât celălalt. Sunt suprasaturați de logica asta, pentru că nu duce nicăieri și nu creează nicio schimbare în bine.”

„Nu te duci la Nicușor Dan, te duci la statul român”

O perspectivă diferită are politologul Andrei Țăranu, de la SNSPA București și Scienze Politiche Università degli studi di Napoli Federico II. În același timp, viziunea sa în această speță este complementară și critică la adresa modului în care sunt gestionate și anunțate aceste refuzuri. El mută accentul de pe persoana președintelui pe protocol, civism și distincția constituțională dintre om și instituție.

„Nu președintele a făcut invitațiile, ci cel mai probabil departamentul de protocol al instituției prezidențiale și el a mers cel mai probabil pe niște liste care au existat dintotdeauna. Faptul însă că o parte dintre aceste persoane au vituperat împotriva președintelui refuzând invitația și făcând practic un fel de declarație de intenție, mi se pare nepoliticos. Mi se pare absolut nepoliticos. Puteau să facă aceeași declarație de intenție fără să pomenească de această invitație. Faptul că spun că au fost invitați și că nu se duc este o opțiune personală. Să spună în public de ce nu se duc și să facă toată acea formulă, repet, mi se pare nepoliticos și arată, din nefericire, felul în care se face politica în România. Adică de multă vreme politețea, cuvântul politețe vine de la polis, care este legat și de politică, de cetate, este o structură fundamentală a vieții sociale. Înainte de a fi existat legile, cel mai probabil a existat politețea. Ori faptul că nu mai suntem politicoși unii cu alții și nici cu autoritățile este un fapt descalificant”, spune Andrei Țăranu.

El atrage atenția și asupra rolului departamentului de protocol, care ar trebui să evalueze mai atent contextul înainte de a trimite invitații, dar și asupra faptului că refuzul public expune instituția ca atare.

„În al doilea rând, sigur, aici respectivul departament de protocol al președintelui ar trebui să își recalibreze invitațiile. Adică să se uite înainte și să vadă care mai sunt sentimentele unora sau altora, tocmai pentru a nu-l pune pe președinte într-o asemenea situație. Invitația este trimisă din partea domniei sale, deși, încă o dată, nu Nicușor Dan personal este subiectul acolo, ci președintele României. Președintele României este instituția în sine. Ori, repet, faptul că noi punem în situația asta instituțiile arată și nepolitețe și lipsă de civism”, este opinia politologului.

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Paradoxul foștilor susținători fanatici ai lui Nicușor Dan

Andrei Țăranu a comentat și paradoxul dat de faptul că unii dintre cei care refuză azi zgomotos pe rețelele sociale această invitație sunt dintre cei mai fervenți susținători ai lui Nicușor Dan, în campania electorală. Iar unii dintre ei s-au regăsit și la evenimentul prilejuit de preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan, când s-au înghesuit pentru a primi atenție. Un an și jumătate mai târziu, aceștia s-au transformat în cei mai mari critici.

Andrei Țăranu pune fenomenul pe seama confuziei dintre alegerea pe persoană fizică și reprezentarea statului român, precum și pe seama unei culturi politice polarizate.

„Vorbim aici de un paradox. Aici e din nou legat de neînțelegerea unor fenomene politice. Pentru că președintele este președintele tuturor cetățenilor. Nu este președintele unora sau altora, nu este președintele doar a celor care l-au votat. De multe ori mie îmi place să-l votez pe unul sau pe altul, dar din momentul în care x sau y, că se numește Iliescu, că se numește Băsescu, că se numește Iohannis, Constantinescu sau Nicușor Dan, ei reprezintă statul român. Deci tu nu te duci la Nicușor Dan, te duci la statul român, că așa scrie în Constituție. Ori ei și-au luat alegerea lui Nicușor Dan pe persoană fizică, deci nu-i singurul președinte care a fost luat pe persoană fizică sau prim-ministru. Și de aici și dezamăgirile astea, care sunt de multe ori foarte ideologice, cel puțin ale unora care vin din anumite partide, că-i PNL, că-i USR, cei care își arogă ideea că ei l-au făcut pe Nicușor Dan”, punctează Andrei Țăranu.

Politologul adaugă că Nicușor Dan a candidat ca independent și a beneficiat în turul al doilea de un vot adesea motivat de respingerea contracandidatului, într-o logică divizivă care persistă de decenii în politica românească.

„Aici este o discuție. Nicușor Dan a candidat independent, iar dacă a ajuns președinte, a ajuns din diverse motive. Unul dintre ele, și probabil cel mai important, este faptul că a candidat împotriva lui George Simion. Adică mulți l-au votat în al doilea tur pe Nicușor Dan ca să nu iasă George Simion, care de obicei e un vot negativ. Aici e tipul nostru de formulă politică, una divizivă. Cine nu-i cu noi este împotriva noastră, cine nu face cum spunem noi nu este reformist, civilizat sau ce vreți. Și știți foarte bine, încă din anii '90 cam ăsta a fost discursul și nu s-a schimbat foarte mult. Probabil nici nu se va schimba”, consideră Andrei Țăranu.

O uzură vizibilă înainte de jumătatea mandatului

Vladimir Borțun apreciază că refuzurile de la Cotroceni indică o nemulțumire socială mai largă față de președinte, într-un moment în care mandatul său nici măcar nu a ajuns la jumătate.

„Cred că indică un grad mai larg de nemulțumire față de Nicușor Dan în societate. Nu știu dacă sunt sondaje recente care să testeze nivelul său de popularitate, dar aș paria că se află la unul dintre cele mai scăzute niveluri de popularitate dintre toți președinții postdecembriști, nici măcar la jumătatea mandatului. N-a ajuns încă la jumătatea mandatului și deja are parte de o popularitate foarte scăzută”, conchide Borțun.