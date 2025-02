Companie cercetată de dare de mită: contract de 9 milioane de euro pentru acordarea de asistență navelor militare în porturi

DNA, în colaborare cu Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, a demarat o anchetă cu privire la o presupusă infracțiune de dare de mită comisă de compania S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L. Compania e suspectată că a dat mită pentru a obține un contract de 9 milioane de euro.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.), au efectuat, vineri, mai multe percheziții într-o cauză penală transfrontalieră ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.

Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județului Constanța, dintre care una este sediul unei societăți comerciale, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

DNA a precizat că, în continuare, se desfășoară urmărirea penale față de suspecta S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”).

De asemenea, sunt cercetate în calitate de suspecte încă două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.

Mită de 200.000 de dolari

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.

Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială.

La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă.

Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi menţină avantajele în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale în cadrul contractelor încheiate.

Ajutați de Deparamentul Apărării din SUA și Serviciul Naval de Investigații Penale

În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți.

Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.

În prezentul dosar, procurorii anticorupție în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.) desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.

Companie care a lucrat pentru Departamentul de Apărare al SUA

S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., cunoscută și sub denumirea de GDL Group, este o companie specializată în furnizarea de suport logistic pentru apărare la nivel global. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu, GDL oferă servicii precum: uusbanding naval (asistență pentru navele militare în porturi), gestionarea aprovizionării (administrarea și furnizarea de materiale și echipamente necesare), operațiuni portuare (coordonarea și gestionarea activităților în porturi), infrastructură expediționară (instalarea și întreținerea facilităților pentru desfășurarea operațiunilor militare).

GDL are sediul în Constanța, dar este înregistrată în Statele Unite sub numele de GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L. și are codul CAGE 1GVLL. Printre serviciile sale se numără operațiuni portuare comerciale și servicii de transport asociate în locații din afacerea continentală a SUA (OCONUS). Recent, GDL a fost desemnată ca beneficiar al unui contract federal pentru furnizarea acestor servicii, cu o valoare estimată de 710 milioane de dolari. GDL are contracte inclusiv cu Departamentul de Apărare al SUA.

În 2023, compania a avut un profit net de 44 de milioane de lei și 25 de angajați.