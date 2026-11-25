Unul din șase copii din România crește într-o familie în care niciun adult nu are un loc de muncă, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană. Dincolo de lipsa veniturilor, acești copii riscă să aibă acces mai dificil la educație și să moștenească dezavantajele economice ale părinților, într-un cerc al sărăciei greu de întrerupt.

Unul din șase copii din România crește într-o gospodărie în care nu sunt salarii Foto: arhivă

După România, cele mai ridicate ponderi se înregistrează în Belgia, cu 11,9%, și Franța, cu 10,3%. La polul opus se află Slovenia, cu 1,7%, și Croația, cu 2,8%.

Reprezentantele World Vision România și Salvați Copiii au explicat, pentru „Adevărul Financiar”, din ce trăiesc familiile vulnerabile, ce îi împiedică pe părinți să se angajeze și de ce lipsurile din copilărie riscă să se transforme în dezavantaje pe termen lung.

Părinții care muncesc, dar nu au un salariu stabil

Roxana Paraschiv, reprezentanta Salvați Copiii România, atrage atenția asupra unei distincții importante: lipsa unui contract de muncă nu înseamnă automat că o persoană nu muncește.

Pentru multe familii vulnerabile, activitățile agricole, sezoniere sau informale reprezintă surse de venit, însă câștigurile sunt nesigure și pot varia mult de la o lună la alta. Potrivit raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural”, ediția 2024, realizat de World Vision România, 42% dintre gospodăriile rurale cu copii nu au venituri salariale.

Familiile pentru care nici banii de mâncare nu sunt suficienți

O cercetare realizată de World Vision România în rândul a 771 de familii cu copii, dintre care 95,3% locuiesc în mediul rural, arată că 56,4% dintre familiile participante au venituri lunare totale sub 3.500 de lei, iar 20,6% trăiesc cu mai puțin de 1.500 de lei pe lună. Datele nu sunt reprezentative la nivel național, ci descriu situația familiilor din comunități în care fundația desfășoară proiecte.

În cele trei luni anterioare cercetării, 62,8% dintre familii s-au confruntat, cel puțin uneori, cu lipsa banilor pentru alimente. Pentru 29,3%, această situație a apărut des sau foarte des.

„În aceste gospodării, părinții sunt frecvent nevoiți să aleagă între plata facturilor, cumpărarea alimentelor, achiziționarea de medicamente și acoperirea cheltuielilor pentru educația copiilor. Atunci când întregul venit al unei familii este consumat pentru supraviețuirea de la o lună la alta, investițiile în educație, sănătate și dezvoltarea copiilor devin extrem de dificil de susținut”, a precizat Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.

În lipsa unor venituri salariale stabile, familiile se bazează pe alocațiile copiilor, ajutoare sociale, pensiile bunicilor, munca sezonieră și agricultura de subzistență, potrivit reprezentantelor celor două organizații.

„În experiența organizației noastre, multe dintre aceste familii au un nivel de trai la limita subzistenței, iar principalele categorii de venituri sunt cele din muncă informală și/sau din beneficii sociale (inclusiv pensiile membrilor mai în vârstă ai familiei, fiind vorba de multe ori de gospodării multi-generaționale)”, a explicat Roxana Paraschiv.

Ce îi împiedică pe părinți să se angajeze

Pentru părinții din mediul rural, existența unui loc de muncă într-un oraș apropiat nu rezolvă întotdeauna problema. Costurile navetei, lipsa transportului public și dificultatea de a găsi pe cineva care să aibă grijă de copii pot împiedica acceptarea unui serviciu.

Raportul World Vision România din 2024 arată că numai aproximativ 7% dintre copiii din mediul rural cu vârste de până la trei ani erau înscriși la creșă.

„Mamele sunt deosebit de vulnerabile în acest context, deoarece responsabilitățile de îngrijire a copiilor și a altor membri ai familiei le pot limita posibilitatea de a avea un program de lucru stabil”, a explicat Mihaela Nabăr.

Un alt obstacol este nivelul de educație al părinților. O consultare realizată în 2025 de Salvați Copiii în rândul părinților ai căror copii beneficiază de serviciile centrelor educaționale ale organizației a avut la bază 454 de răspunsuri valide. Dintre respondenți, 52% se aflau într-o situație profesională vulnerabilă, categorie care include persoanele fără ocupație, persoanele casnice, șomerii și lucrătorii informali.

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În rândul participanților cu un nivel redus de educație, ponderea ajungea la 68%, în timp ce în cazul celor cu studii postliceale sau superioare scădea la 13%. Rezultatele descriu grupul consultat, nu întreaga populație de părinți din România.

Cum se transmit dezavantajele de la părinți la copii

Deși învățământul este gratuit, frecventarea școlii presupune cheltuieli pe care multe familii vulnerabile nu le pot acoperi. Transportul, rechizitele, îmbrăcămintea și materialele educaționale devin greu de asigurat atunci când veniturile abia ajung pentru hrană.

Potrivit consultării Salvați Copiii, 58% dintre respondenți nu reușesc să asigure tot ceea ce le este necesar copiilor pentru a frecventa școala fără sprijin din exterior. Jumătate din totalul respondenților se confruntă cu această problemă din motive financiare.

Dintre părinții și reprezentanții legali participanți care nu reușesc în prezent să acopere cheltuielile pentru educația copiilor fără sprijin extern, nouă din zece s-au confruntat cu aceeași problemă în propria adolescență.

„Deși doar la nivel indicativ, consultarea demonstrează, o dată în plus, că vulnerabilitățile socioeconomice se transmit de multe ori de la o generație la alta, iar «veriga» principală prin care aceste dezavantaje se propagă este educația, atât sub aspectul participării, cât și sub aspectul relevanței/calității”, a explicat Roxana Paraschiv.

Dificultățile se regăsesc și în relația cu piața muncii. Potrivit aceleiași consultări, 66% dintre respondenții aflați în prezent într-o situație profesională vulnerabilă au avut mame care, în perioada adolescenței lor, se confruntau cu dificultăți similare de ocupare.

În același timp, raportul World Vision România din 2024 arată că 41% dintre elevii de gimnaziu din mediul rural nu își doresc să continue studiile la liceu, preferând să se angajeze, să muncească în familie sau să urmeze un curs de calificare.

„Pentru mulți copii vulnerabili, abandonul școlar nu este o alegere, ci consecința unor constrângeri economice și sociale pe care nu le pot controla”, a precizat Mihaela Nabăr.

Ce pierde economia românească

Efectele sărăciei din copilărie se pot prelungi mult după anii de școală. Intrarea timpurie pe piața muncii, fără finalizarea studiilor sau dobândirea unei calificări, îi poate expune pe tineri acelorași forme de muncă nesigură din care părinții lor încearcă să trăiască.

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„În lipsa unor intervenții, acești tineri riscă să intre prematur pe piața muncii, fără calificări suficiente, să ocupe locuri de muncă precare sau informale și să se confrunte, la rândul lor, cu dificultăți în asigurarea unui trai decent”, a explicat Mihaela Nabăr.

„Din perspectivă economică, această situație înseamnă și o pierdere de capital uman pentru România, o participare mai redusă pe piața muncii, productivitate scăzută și o presiune suplimentară asupra sistemelor de protecție socială. Investiția în educația unui copil vulnerabil este, pe termen lung, și o investiție în forța de muncă și în dezvoltarea economică a României”, a subliniat directorul executiv al World Vision România.

Venituri stabile pentru părinți și sprijin pentru școală

Printre soluțiile propuse de World Vision România se numără crearea unor locuri de muncă în mediul rural, susținerea întreprinderilor locale, dezvoltarea transportului public, extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și organizarea unor programe gratuite de calificare profesională.

În educație, organizația recomandă extinderea programului „Masă sănătoasă” în comunitățile vulnerabile, sprijinirea transportului școlar, acordarea de burse și facilitarea accesului la învățământul profesional și dual. Măsurile trebuie să vizeze deopotrivă accesul părinților la venituri stabile și posibilitatea copiilor de a-și continua studiile.