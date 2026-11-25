O definiție scurtă nu înseamnă neapărat un răspuns ușor. Miercuri, 25 noiembrie, cititorii „Adevărul” sunt invitați să încerce rebusul „Pe cuvânt”, un joc în care formulări precum „Un fel de a elimina lipsurile” sau „Moșul care închide ochii” pun la încercare inspirația iubitorilor de cuvinte încrucișate.

Provocarea zilei, 25 noiembrie Foto: AI-generated illustration

Rezolvă AICI rebusul zilei!

Rebusul de miercuri, 25 noiembrie: 38 de definiții de descifrat

Careul „Pe cuvânt” cuprinde 38 de definiții, împărțite în mod egal: 19 pe orizontală și 19 pe verticală. Pentru fiecare răspuns este indicat numărul de litere, un reper util atunci când aceeași formulare pare să trimită la mai multe soluții.

Iată câteva dintre definițiile de pe orizontală. Câte răspunsuri îți vin în minte înainte să deschizi grila?

„Un fel de a elimina lipsurile” — 10 litere;

— 10 litere; „Constituția noastră” — 8 litere;

— 8 litere; „Un bărbat și jumătate” — 3 litere;

— 3 litere; „Moșul care închide ochii” — 3 litere;

— 3 litere; „Trăiesc din învârteli cu pământul” — 5 litere;

— 5 litere; „Luat la bătaie în bucătărie” — 3 litere.

Completează careul și verifică răspunsurile

Pagina jocului afișează definiția selectată și lungimea răspunsului, iar opțiunea „Verifică” este disponibilă lângă lista de indicii. Începe cu formulările care îți sugerează imediat un cuvânt, apoi revino la cele mai enigmatice. Intră în joc și vezi dacă poți completa întregul careu „Pe cuvânt”!