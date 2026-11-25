Rusia ar achiziționa din China avioane, tancuri și sisteme de armament gonflabile, folosite ca momeli pentru a determina Ucraina să consume muniție și rachete costisitoare.

Tanc gonflabil Foto: X@militarnyi

Președintele rus Vladimir Putin ar fi recurs la achiziționarea unor avioane militare gonflabile din China, într-o încercare de a induce în eroare forțele ucrainene și de a le determina să consume muniție și armament pentru distrugerea unor ținte false.

Informațiile apar în contextul unor relatări potrivit cărora Moscova cumpără din China și tancuri gonflabile, utilizate pentru a simula prezența unor echipamente militare reale pe câmpul de luptă.

Potrivit publicației britanice The Telegraph, arsenalul de momeli militare ar include aeronave, sisteme de rachete și obuziere. Unele dintre acestea sunt echipate inclusiv cu dispozitive care reproduc semnături termice similare celor ale echipamentelor militare autentice.

Astfel de echipamente au devenit tot mai importante în războiul din Ucraina, deoarece pot obliga adversarul să consume resurse considerabile pentru a distruge ținte care nu au valoare militară reală.

Unele momeli gonflabile costă doar câteva sute de dolari, în timp ce rachetele folosite pentru neutralizarea lor pot ajunge să coste milioane de dolari.

Potrivit The Telegraph, reclamele unor companii chineze promovează în limba rusă avioane militare gonflabile, folosind sloganuri precum „Umflă, desfășoară, înșală”.

O companie producătoare de astfel de echipamente, Gauss, a distribuit pe internet mai multe materiale publicitare în care apare o femeie identificată drept Sheena.

Într-unul dintre clipuri, aceasta afirmă că nu este comerciant de armament, ci doar producător de castele gonflabile.

„În martie, am primit o comandă neobișnuită: 500 de castele gonflabile în formă de tancuri. Nu urmăresc știrile, așa că am crezut că sunt jucării pentru copii”, povestește ea.

Ulterior, clientul ar fi solicitat adăugarea unor elemente de încălzire și a unui strat de vopsea metalizată.

„După aceea au început să vină comenzile pentru avioane, lansatoare de rachete și vehicule radar. Nu am nicio idee la ce sunt folosite. Eu doar fabric obiecte gonflabile. Atât știu”, a mai spus femeia.

Experți citați de publicația britanică susțin că asemenea reclame ar putea indica o încercare a Chinei de a păstra o distanță oficială față de utilizarea militară a produselor, astfel încât să poată nega o implicare directă.

Ucraina folosește, la rândul său, echipamente militare false pentru a induce în eroare forțele ruse și a atrage atacurile acestora asupra unor ținte fără valoare strategică.